Дуже холодні ночі: прогноз погоди в Україні на 16 серпня



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Дуже холодні ночі: прогноз погоди в Україні на 16 серпня

16 серпня в Україні погоду визначатиме антициклон Emil

Після приходу антициклон Emil в неділю 16 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 13 градусів, вдень + 24 ... + 26 градусів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +8 ... + 15 градусів, вдень + 22 ... + 28 градусів.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, температура повітря вночі +8 ... + 13 градусів, вдень + 13 ... 18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +7 ... + 13 градусів, удень +22 ... + 28 градусів, у Сумській області +21 ... + 26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +7 ... + 14 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів, у Полтавській області +21 ... + 26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +7 ... + 13 градусів, удень +20 ... + 26 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... + 15 градусів, в Одеській області +12 ... + 17 градусів, удень +24 ... + 29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +12 ... + 17 градусів, вдень + 23 ... + 29 градусів.