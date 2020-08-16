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    Дуже холодні ночі: прогноз погоди в Україні на 16 серпня

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    Дуже холодні ночі: прогноз погоди в Україні на 16 серпня - Дуже холодні ночі: прогноз погоди в Україні на 16 серпня
    Дуже холодні ночі: прогноз погоди в Україні на 16 серпня

    16 серпня в Україні погоду визначатиме антициклон Emil

    Після приходу антициклон Emil в неділю 16 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 13 градусів, вдень + 24 ... + 26 градусів.

    Про це повідомив Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +8 ... + 15 градусів, вдень + 22 ... + 28 градусів.

    У Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, температура повітря вночі +8 ... + 13 градусів, вдень + 13 ... 18 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +7 ... + 13 градусів, удень +22 ... + 28 градусів, у Сумській області +21 ... + 26 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +7 ... + 14 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів, у Полтавській області +21 ... + 26 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +7 ... + 13 градусів, удень +20 ... + 26 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... + 15 градусів, в Одеській області +12 ... + 17 градусів, удень +24 ... + 29 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +12 ... + 17 градусів, вдень + 23 ... + 29 градусів.

    повітря вітер дощ
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