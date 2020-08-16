16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не рекомендується затівати масштабне прибирання в будинку
16 серпня відзначаються такі свята:
- День пам'яті Елвіса Преслі
- Антона Вихровія
- Ісаакія Малинника
- Преподобних Ісаакія сповідника, Далмата і Фавста
Історія свята
Антоній Римлянин жив у XI-XII століттях. У житії святого, датованого XVI століттям, говориться, що Антоній був народжений і виховувався в родині православних римлян. Він рано став сиротою і велику частину спадщини роздав бідним. Частину викинув у море, а сам прийняв чернечий постриг. Після початку гонінь на послідовників православної віри обитель Антонія була розорена, і йому довелося близько 1 року прожити всередині скелі біля моря, де він проводив час у роздумах про Бога і молитвах. Одного разу Антоній стояв біля підніжжя скелі, і в якийсь момент відламався камінь під його ногами.
Святий чудесним чином впав разом з каменем в море і проплив на ньому через Середземне море, Атлантику, Ладозьке озеро, Неву і Волхов. Незадовго до свята Різдва Пресвятої Богородиці Антоній опинився на території Новгорода. Переказ свідчить, що спочатку Антоній не розумів нічого з того, що йому говорили, але після досконалої молитви зміг вимовляти російські слова.
Місцевий єпископ Никита сприяв тому, щоб Антоній залишився в Росії і заснував монастир, присвячений Різдву Богородиці на честь його чудесного порятунку. На купівлю земель Антоній витратив частину свого майна, яке раніше викинув у море – його згодом виловили рибалки саме в Новгороді. Приблизно 16 років управляв обителлю Антоній, а після його смерті наступником став інок на ім’я Андрій.
Народні прикмети на 16 серпня:
- Яка погода 16 серпня – така буде в жовтні.
- Південний вітер дме, пилові вихори кружляють – буде сніжна зима.
- Сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м'якої і сніжної.
- Домашня птиця почала линяти – до холодів.
- Хмари в одну лінію на горизонті витягнулися – до сильного вітру.
Що не рекомендується робити 16 серпня:
затівати масштабне прибирання в будинку: «в домі чисто – в гаманці порожньо».
У кого іменини 16 серпня?
Іменини сьогодні святкують Антон, Кузьма.