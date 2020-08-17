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    Суспільство

    Аваков запевнив, що уряд заборонив хасидам відвідувати цього року Україну

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    Епідеміологічна ситуація в країні та світі не дозволяє організовувати та проводити масові заходи, тим більше з участю іноземців - Аваков - Аваков запевнив, що уряд заборонив хасидам відвідувати цього року Україну
    Епідеміологічна ситуація в країні та світі не дозволяє організовувати та проводити масові заходи, тим більше з участю іноземців - Аваков

    Заборону приїжджати хасидам в Україну у вересні цього року підтримали уряд і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - міністр

    Кабінет міністрів заборонив цього року паломникам-хасидам відвідувати Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що заборону хасидам приїжджати в Україну у вересні цього року підтримали уряд і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    «Останні тижні Україна фіксує зростання спалахів захворювання на коронавірус серед населення. Епідеміологічна ситуація в країні та світі не дозволяє організовувати та проводити масові заходи, тим більше з участю іноземців», - підкреслив Аваков.

    Як повідомлялося, міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування іудейського Нового року — Рош ха-Шана — готовий заблокувати в'їзди до міста.

    Раніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана.

    11 серпня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що хасидам можуть заборонити в’їзд до України через порушення карантину.

    До слова, Ізраїль також просить Україну заборонити паломникам-хасидам відвідувати Умань. 

     Читайте також: 
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