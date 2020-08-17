Аваков запевнив, що уряд заборонив хасидам відвідувати цього року Україну



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Епідеміологічна ситуація в країні та світі не дозволяє організовувати та проводити масові заходи, тим більше з участю іноземців - Аваков

Заборону приїжджати хасидам в Україну у вересні цього року підтримали уряд і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - міністр

Кабінет міністрів заборонив цього року паломникам-хасидам відвідувати Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що заборону хасидам приїжджати в Україну у вересні цього року підтримали уряд і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Останні тижні Україна фіксує зростання спалахів захворювання на коронавірус серед населення. Епідеміологічна ситуація в країні та світі не дозволяє організовувати та проводити масові заходи, тим більше з участю іноземців», - підкреслив Аваков.

Як повідомлялося, міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування іудейського Нового року — Рош ха-Шана — готовий заблокувати в'їзди до міста.

Раніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана.

11 серпня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що хасидам можуть заборонити в’їзд до України через порушення карантину.

До слова, Ізраїль також просить Україну заборонити паломникам-хасидам відвідувати Умань.