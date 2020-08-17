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    Шмигаль знайшов пояснення сплеску коронавірусу на заході України

    • Розсилка
    Шмигаль знайшов пояснення сплеску коронавірусу на заході України

    Глава уряду заявив, що Covid-19 поширюється під час весілля

    Основними причинами сплеску коронавірусу на заході України стало проведення весіль і релігійних обрядів з великим числом учасників. Про це в ході наради у президента України Володимира Зеленського заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає сайт президента.

    Також урядовець заявив, що Кабмін готується до перевірок лікарень на предмет готовності до другої хвилі Covid-19.

    За його словами, у зв'язку із зростанням захворюваності поліція і Державна служба України з надзвичайних ситуацій підсилює контроль за дотриманням карантину. На сьогодні виявлено 114 тисяч порушень при використанні програми «Дій вдома».

    «Має бути комплексний підхід. Люди втомилися від коронавірусу не тільки в Україні, але і по всьому світу. Про це свідчить міжнародний досвід. Протистояння Covid-19 - це співпраця держави і людей, і ми, звичайно, очікуємо розуміння. Як держава ми маємо зробити все від нас залежне, щоб стримати коронавірус», - заявив сьогодні Володимир Зеленський.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      92820
    • Одужали
      48164
    • Хворіють
      42567
    • Померли
      2089

    В Україні станом на ранок 17 серпня коронавірусне захворювання підтвердили у 1 464 людей.

    Зазначимо, що найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Рівненській області – 178. Також найбільші показники приросту нових хворих демонструють Чернівецька (165 випадків), Івано-Франківська (164 випадки), Львівська (128 випадків), а також місто Київ (104 випадки)

    У МОЗ сьогодні повідомили, що Київ та десять областей не можуть послаблювати карантин.

    Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус.

    Кабмін свята весілля хвороби карантин Денис Шмигаль коронавірус
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