2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто брати і давати в борг

Сьогодні 2 липня відзначають Міжнародний день спортивного журналіста, День працівників морського та річкового флоту, Всесвітній день собаки, День сюрпризів, Всесвітній день НЛО.

Міжнародний день спортивного журналіста

Міжнародний день спортивного журналіста святкують від 1995 року за ініціативою Міжнародної асоціації спортивної преси. Організація була утворена 2 липня 1924 року в Парижі й об'єднує близько півтори сотні національних спілок журналістів.

Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) була створена на з’їзді спортивних журналістів країни 26 червня 1999 року. До неї увійшли представники газет і журналів, інформаційних агентств, телебачення й радіо, інтернет-видань, фотожурналісти, співробітники пресслужб спортивних клубів.

День податківця

Основними завданнями Державної податкової служби є внесення на розгляд різноманітних пропозицій Міністра фінансів, їх реалізація, контроль за надходженням податків, зборів, платежів. Та ми перерахували лише одну десяту того, що для України роблять люди з такою професією.

Саме тому, щоб вшанувати податківців, 25 червня 2020 року встановлено професійне свято – День податківця України, яке відзначається щороку 2 липня (Указ Президента України №252/2020).

Міжнародний день собак

Міжнародний день собак, який щороку відзначається 2 липня.

Міжнародною кінологічною асоціацією зараз офіційно визнано близько чотирьох сотень порід, але їхня кількість постійно зростає. Всі породи собак розбиті на дві основні групи — робочі та декоративні. Водночас представники однієї породи можуть використовуватися як з робочою, так і з декоративною (виставковою) метою.

Прикмети

З цього часу починалося дозрівання хлібів і активна стадія заготівлі сіна для худоби. Також 2 липня бджоли починали запасати мед. Останніх наші пращури дуже поважали, адже вважали бджіл посланцями Світла, Правди і Господа Бога.Давні українці наділяли бджіл такий надзвичайною силою за їхню здатність давати людині віск, з якого робили свічки.

Летючі до своїх вуликів бджоли обіцяють швидкий дощ.

Справа, розпочата 2 липня, буде успішною.

Якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.

Якщо бджоли стали частіше жалити людей і стали дуже злими — то бути посусі.

Якщо бджоли сидять на стінках вулика — слід чекати сильної спеки.

До вечора з'явилася веселка — на хорошу погоду.

При сході сонця білуваті хмари над водою швидко зникають — до ясного дня.

Що не можна робити цього дня:

Не варто турбувати бджіл без причини. Не давайте нікому мед, є прикмета - вам доведеться самому просити його в борг.

Сумувати і злитися. Це не той день, який можна витратити на негативні емоції.

Брати і давати в борг. А якщо у тебе є якісь борги, то краще віддати їх до цього дня, інакше тебе переслідуватимуть проблеми з грошима цілий рік.

День ангела

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Варлаам, Іван, Марія.

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