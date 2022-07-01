Фінляндія запевняє, що не обговорювала із Туреччиною екстрадицію курдів

Фінляндія взяла на себе зобов'язання не видавати людей, на яких чекають тортури або страта

Фінляндія та Туреччина не обговорювали екстрадицію будь-яких конкретних людей чи груп осіб під час саміту НАТО у Мадриді. Про це повідомив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, інформує Reuters.

«Ми домовилися, що тепер у нас є підписаний текст, і все, що ми підписали, є в тексті»– зазначив Хаавісто на пресконференції в Гельсінкі.

Він наголосив, що не обговорював із турецькою стороною жодні питання висилки будь-яких людей із Фінляндії.

«У Мадриді ми не обговорювали будь-яких осіб або будь-які списки (з Туреччиною — ред.)», – сказав він.

Окрім того, в інтерв’ю телеканалу Yle Хаавісто висловив переконання, що курдам, які перебувають на території Фінляндії, нічого не загрожує.

«Я розумію, що курди у Фінляндії та Швеції стурбовані. Але коли йдеться про екстрадицію, то причиною її має бути терористичний злочин, доведений також у Фінляндії. Крім того, Фінляндія взяла на себе зобов'язання не видавати людей, на яких чекають тортури або страта. Для екстрадиції мають бути дуже вагомі підстави», – зазначив Хаавісто.

Нагадаємо, через два дні після укладення тристороннього договору між Анкарою, Стокгольмом і Гельсінкі, який зняв головну перешкоду для вступу двох скандинавських країн до НАТО, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що цей процес все ще може бути заблокований, якщо учасники домовленості не дотримаються обіцянок.

До відома, Туреччина на саміті в Мадриді цього тижня вирішила підтримати членство Фінляндії та Швеції до НАТО.

Ердоган заявив, що Швеція пообіцяла видати Анкарі 73 терористів в межах угод, затверджених спільним меморандумом.

Протокол щодо прийому Швеції та Фінляндії до військового блоку буде підписано вже 5 липня.