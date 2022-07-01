Стартувала програма «єРобота»: як отримати грант на власний бізнес

Перші п’ять програм «єРобота» передбачають гранти за умови створення нових робочих місць

1 липня стартувала програма уряду «єРобота». Відсьогодні заявку на безповоротний грант для власної справи можна подати через застосунок «Дія». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Як і обіцяли, запускаємо програму «єРобота». Це гранти на створення власної справи, розширення малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри. Це шість проєктів, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць», – підкреслив Шмигаль.

Як розповів прем’єр, перша програма в межах «єРобота» – це гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес. Друга – гранти до 8 млн грн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Також в межах проєкту можна отримати гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га), побудову нових теплиць (до 7 млн грн), стартапи в ІТ, навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.

«Перші п’ять програм передбачають гранти за умови створення нових робочих місць. Ми не роздаємо гроші просто так. Кошти можна витратити на купівлю нового обладнання, матеріалів та інструментів. Має бути чіткий та продуманий бізнес-план. Програми так само передбачають співфінансування з боку власника бізнесу та сплату податків. Кошти будуть виплачуватися через «Ощадбанк». Важливо, що цими грантами зможуть користуватися як нові підприємці, так і ті, хто вже має власну справу і хоче її розширити», – зауважив прем’єр.

Глава уряду наголосив, що в Україні талановиті люди та надзвичайний бізнес, а тому держава дає громадянам можливість розкрити свій потенціал та амбіції: «Впевнений, що наслідком цієї програми стануть нові товари та послуги, якими будуть користуватися мільйони наших громадян і якими будуть пишатися, оскільки це український бізнес та українська якість».