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20 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
20 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні – День Європи в Україні
Фото: erudyt.net

Сьогодні не можна сваритись та вживати нецензурну лексику

У суботу 20 травня в Україні відзначаються День банківських працівників, День науки і День Європи. Світова спільнота сьогодні святкує Всесвітній день метрології і травматолога. Православні християни вшановують пам'ять мученика Акакія.

Який сьогодні день в Україні та світі

Щорічно 20 травня в Україні відзначається День банківських працівників. Цим святом держава, відповідно до Указа Президента України від 6 березня 2004 року № 316/04, підкреслює важливу роль банківської системи і значний внесок банківських працівників у розвиток економіки України та забезпечення її фінансової стабільності.

За роки незалежності в Україні побудована сучасна кредитно-фінансова система, запроваджена національна грошова одиниця, забезпечена її стабільність. Національний банк України створив електронну систему проведення розрахунків між банківськими установами та суб’єктами господарювання, казначейство, інші установи, організації та підприємства, які забезпечують повноцінне функціонування системи банків країни.

Також щорічно третьої суботи травня в Україні відзначається політичне свято – День Європи. Подія започаткована 19 квітня 2003 року.
Мета свята – наголосити на важливості для України європейської інтеграції, підкреслення спільних ідеалів та історії, залучення до підтримки Європейського союзу, сприяння посиленню представництва ЄС на теренах України.

Крім того, щорічно 20 травня травматологи та ортопеди відзначають професійне свято. Травматологія – розділ медицини, який вивчає вплив на організм людини різних пошкоджуючих факторів, наслідки травм, методи їх лікування.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) від пошкоджень опорно-рухового апарату щорічно гине біля 2 млн. людей, а близько 30 млн. людей отримують травми різного ступеня тяжкості. Щорічні збитки від травматизму становлять майже 4% світового валового доходу.

За прогнозами ВООЗ, якщо не вжити радикальних заходів, смертність від травм вийде на третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань.

Ще сьогодні – Всесвітній день метрології — міжнародне професійне свято метрологів, яке святкується 20 травня. У цей день в 1875 році представниками сімнадцяти країн була підписана Метрична Конвенція, яка визначає основу для глобального співробітництва в метрології і в її промисловому, комерційному та соціальному застосуванні.

Початкова мета Метричної Конвенції — забезпечення єдності вимірювань в усьому світі — як і раніше важлива сьогодні.

Яке релігійне свято

Православна церква 20 травня вшановує пам'ять святого мученика Акакія сотника. У народі день назвали Купальниця. Згідно зі звичаєм, 20 травня купали коней і поїли їх «сонячної» водою.

Вважалося, що це додає їм сил і здоров'я, а також захищає від нечистої сили. Люди також проводили обряд купання. З раннього ранку виставляли на вулицю повні відра води.

До полудня вона напувалась силою сонячних променів і нею треба було облити як себе, так і інших людей. Вірили, що заряджена сонцем вода володіє цілющою чудотворною силою і надає богатирське здоров'я на цілий рік.

Що не можна робити

  • Не можна сваритись та вживати нецензурну лексику;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна шити та ремонтувати;
  • Не можна ходити босими по росі;
  • Не можна зловживати спиртним і піддаватись шкідливим звичкам.

Народні прикмети й традиції

  • Якщо сьогодні падає дощ, то вересень буде сонячним і теплим:
  • Якщо вночі видно червоний місяць, то буде дощ;
  • Якщо ввечері видно веселку - погода буде ясною, а вранці веселка до дощу;
  • Якщо помітно ластівок та стрижів, то весь рік буде вдалим.

Іменини

20 травня День ангела відзначають Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл та Базиль (Василь).

Теги: свята православна церква свято День Європи традиції

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