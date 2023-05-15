Міжнародний День сім’ї: листівки та привітання до свята

Свято було започатковано ООН для вшанування та підтримки родинних цінностей

Сьогодні, 15 травня, святкується Міжнародний день сім'ї. Свято було започатковано ООН для вшанування та підтримки родинних цінностей, а також для пропагування здорових та гармонійних стосунків між батьками та дітьми, чоловіком та дружиною й іншими членами родини.

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До свята «Главком» зробив підбірку привітань та листівок. Такі вітання можуть бути вислані, наприклад, повідомленням в Viber, Facebook чи Telegram, електронною поштою, або просто СМС. Такі дрібнички допомагають виразити свою любов, повагу та підтримку до близьких.

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Вітаємо з Днем сім’ї! Бажаємо щастя і міцного здоров’я дорослим і діткам. Нехай у Вашому домі завжди буде світ і порядок. Щоб Ви завжди радували і розуміли один одного.

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Вітаю з Міжнародним днем сім’ї і від душі хочу побажати завжди дорожити своїми близькими, не давати згаснути полум’ю сімейного вогнища, вірно зберігати тепло і затишок будинку, як можна частіше збиратися за смачним сімейною вечерею і весело проводити спільні вечори, розповідаючи один одному про щось цікаве і розділяючи з рідними всі радощі життя.

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День сім’ї – особливе свято! Бажаю щоби домівка була повною чашею, панувала довіра, підтримка, любов! Нехай гармонія буде у вашій владі! Терпіння, щастя і сил боротися з будь-якими негараздами!

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Вітаю з Міжнародним днем сім’ї. Бажаю здоров’я сім’ї і блага на весь вік, розсудливості, любові, достатку, вірності і миру. Нехай в це свято все дружно зберуться за столом і щиро порадіють за успіхи один одного. Залишайтеся міцною чудовою сім’єю, мрійте і перетворюйте мрії в щасливу реальність.

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Вітаю з Міжнародним днем сім’ї і від душі бажаю жити дружно, гаразд і щасливо, кожен день оберігаючи своє вогнище і наповнюючи серце близької радістю, любов’ю, натхненням. Довгих років міцного здоров’я і блага Вашої чарівної сім’ї.

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Сім’я – це найдорожчий і найцінніший скарб. Тому в міжнародний день сім’ї бажаю, щоб сім’я була тихою і затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впорається з будь-якими труднощами. Нехай всередині сім’ї буде мир та любов!

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Немає міцніше на землі союзу, ніж щаслива і дружна сім’я. Це і початок нового життя, і продовження прекрасного роду, і шанування святості традицій. Сім’я — це найвище щастя, яке людина може створити сама. Сьогодні, у Міжнародний день сім’ї, мені хочеться побажати: нехай дитячий сміх лунає всюди, а рідні будуть вам вірною опорою. Нехай вас завжди зігріває тепло любові. Бажаю вашій родині бути квітучою, дружною і згуртованою. Благополуччя і добра всім сім’ям!

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Вітаю з Міжнародним днем сім’ї! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи і уваги. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас в будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть один одного і будьте щасливі!

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Справжня цінність в житті – це рідні та близькі люди. Вітаю з Днем сім’ї і бажаю взаєморозуміння, щастя, райдужних планів і безлічі цікавих занять. Нехай сім’я завжди буде міцною скелею, захистом від негараздів і розрадою в неприємності. Любові, краси, доброго майбутнього, достатку і спільного розвитку!