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Подолання наслідків атак та ситуацію на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Подолання наслідків атак та ситуацію на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
фото ілюстративне

Учасники засідання окремо заслухали доповідь про постачання артилерійських боєприпасів та ракет усіх типів для потреб

Сьогодні, 8 травня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Учасники засідання заслухали дані про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку російських окупантів та про їхнє подолання. Також обговорили можливості посилення захисту населення й об'єктів цивільної та критичної інфраструктури.

Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та плани росіян на найближчий час. Командувачі Об'єднаних стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса» та «Північ».

У ході засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів Сил оборони озброєнням та боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

Окремо заслухали доповідь про постачання артилерійських боєприпасів та ракет усіх типів для потреб української армії в поточному році.

У засіданні Ставки взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, начальник ГУР Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання також долучилися члени Кабміну, очільники силових відомств та правоохоронних органів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Також Зеленський пропонує встановити в Україні День Європи, який буде відзначатися щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.

Теги: міністр Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак населення Денис Шмигаль Олексій Данілов Валерій Залужний Кирило Буданов День Європи

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