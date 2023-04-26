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Церковний календар: православні свята у травні 2023 року

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Церковний календар: православні свята у травні 2023 року
Церковний календар на травень 2023 року
фото з відкритих джерел

Коли віряни святкують Вознесіння Господнє

В останній місяць весни православні віряни відзначатимуть свято Вознесіння Господнього, яке припадає на 25 травня 2023 року.

Також у травні вшановують пам'ять великомученика Георгія, святителя Миколая та апостола Іоанна Богослова.

Церковний календар на травень 2023 року

Дата

Православне свято

1 травня

День пам'яті преподобного Іоанна Солунського

2 травня

День пам'яті преподобного Іоанна Печерника

3 травня

День пам'яті преподобного Теодора Трихіни

4 травня

День пам'яті священномученика Януарія та інших

5 травня

День пам'яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія

6 травня

День пам'яті великомученика Георгія Побідоносця; День пам'яті Іверської ікони Божої Матері

7 травня

День пам'яті мученика Сави Стратилата

8 травня

День пам'яті апостола Євангеліста Марка

9 травня

День пам'яті священномученика Василя, єпископа Амасійського; поминання померлих воїнів

10 травня

Преполовіння П'ятидесятниці; день пам'яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього

11 травня

День пам'яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших

12 травня

День пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, Чудотворця

13 травня

День пам'яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова

14 травня

Священномученика Макарія, митрополита Київського

15 травня

День пам'яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба

16 травня

День пам'яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського

17 травня

День пам'яті мучениці Пелагії

18 травня

День пам'яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена мідійського

19 травня

День пам'яті праведного Іова багатостраждального

20 травня

День пам'яті мученика Акакія та явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом

21 травня

День пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова

22 травня

Перенесення мощей Миколи Чудотворця (Микола Теплий)

23 травня

День пам'яті апостола Симона Зілота

24 травня

День пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія

25 травня

Вознесіння Господнє; день пам'яті святих Епіфанія, єпископа Кіпру і Германа, патріарха Єрусалимського

26 травня

День пам'яті мучениці Глікерії

27 травня

День пам'яті мученика Ісидора

28 травня

День пам'яті преподобного Пахомія Великого

29 травня

День пам'яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого

30 травня

День пам'яті апостола Андроніка та інших з ним

31 травня

День пам'яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших
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Теги: свята релігія весна

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