Церковний календар: православні свята у травні 2023 року
Коли віряни святкують Вознесіння Господнє
В останній місяць весни православні віряни відзначатимуть свято Вознесіння Господнього, яке припадає на 25 травня 2023 року.
Також у травні вшановують пам'ять великомученика Георгія, святителя Миколая та апостола Іоанна Богослова.
Церковний календар на травень 2023 року
|
Дата
|
Православне свято
|
1 травня
|
День пам'яті преподобного Іоанна Солунського
|
2 травня
|
День пам'яті преподобного Іоанна Печерника
|
3 травня
|
День пам'яті преподобного Теодора Трихіни
|
4 травня
|
День пам'яті священномученика Януарія та інших
|
5 травня
|
День пам'яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія
|
6 травня
|
День пам'яті великомученика Георгія Побідоносця; День пам'яті Іверської ікони Божої Матері
|
7 травня
|
День пам'яті мученика Сави Стратилата
|
8 травня
|
День пам'яті апостола Євангеліста Марка
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9 травня
|
День пам'яті священномученика Василя, єпископа Амасійського; поминання померлих воїнів
|
10 травня
|
Преполовіння П'ятидесятниці; день пам'яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього
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11 травня
|
День пам'яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших
|
12 травня
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День пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, Чудотворця
|
13 травня
|
День пам'яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова
|
14 травня
|
Священномученика Макарія, митрополита Київського
|
15 травня
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День пам'яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба
|
16 травня
|
День пам'яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського
|
17 травня
|
День пам'яті мучениці Пелагії
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18 травня
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День пам'яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена мідійського
|
19 травня
|
День пам'яті праведного Іова багатостраждального
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20 травня
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День пам'яті мученика Акакія та явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом
|
21 травня
|
День пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова
|
22 травня
|
Перенесення мощей Миколи Чудотворця (Микола Теплий)
|
23 травня
|
День пам'яті апостола Симона Зілота
|
24 травня
|
День пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія
|
25 травня
|
Вознесіння Господнє; день пам'яті святих Епіфанія, єпископа Кіпру і Германа, патріарха Єрусалимського
|
26 травня
|
День пам'яті мучениці Глікерії
|
27 травня
|
День пам'яті мученика Ісидора
|
28 травня
|
День пам'яті преподобного Пахомія Великого
|
29 травня
|
День пам'яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого
|
30 травня
|
День пам'яті апостола Андроніка та інших з ним
|
31 травня
|
День пам'яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших
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