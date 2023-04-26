Церковний календар: православні свята у травні 2023 року

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День пам'яті священномученика Януарія та інших

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День пам'яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія

День пам'яті великомученика Георгія Побідоносця; День пам'яті Іверської ікони Божої Матері

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11 травня