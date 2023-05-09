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Партизани «привітали» росіян зі святом і спалили бомбардувальник

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани «привітали» росіян зі святом і спалили бомбардувальник
фото: ілюстративне

Ворожий літак перебував на майданчику авіаційної техніки, призначеної для ремонту та модернізації

У понеділок, 8 травня, на території Росії був спалений бомбардувальник Су-24. Про це повідомляє Легіон «Свобода Росії».

Так, у Новосибірську на території авіаційного заводу компанії «Сухий» партизани знищили російський Су-24. Відповідне відео оприлюднили в мережі. «Спалили, аби показати, що війна має бути закінчена», – йдеться у повідомленні.

Ворожий літак перебував на майданчику авіаційної техніки, призначеної для ремонту та модернізації.

У легіоні «Свобода Росії» також зауважили, що загарбники хотіли «свята», то його й отримали.

«Ми спалили бойовий літак для того, щоб показати, що ця війна має бути закінчена. Ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей та жінок у сусідній країні. Кремль справді «зміг повторити» – злочини нацистського режиму перед людством, і кожен, хто був причетний, відповість за це перед судом», – наголосили партизани.

Нагадаємо, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.

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Теги: свята війна літак інфраструктура партизани

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