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  4. 21 червня – День літнього сонцестояння: прикмети і заборони
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    Суспільство

    21 червня – День літнього сонцестояння: прикмети і заборони

    Ранкова гроза цього дня &ndash; погана прикмета - 21 червня – День літнього сонцестояння: прикмети і заборони
    Ранкова гроза цього дня – погана прикмета
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні не варто давати щось цінне у борг, адже річ можуть не повернути

    Сьогодні, у вівторок, 21 червня триває 118 доба повномасштабної війни з РФ.

    Також цього дня відзначається:

    • Всесвітній день гідрографії

    • Всесвітній день жирафа

    • День денного світла

    • День працівника служби контролю за регульованими цінами в Україні

    У цей день прийнято Закон України «Про ціни і ціноутворення».

    • Міжнародний день неквапливості

    Дата на 2022 рік. Відзначають в День літнього сонцестояння.

    • Міжнародний день йоги

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    Встановлений Генеральною Асамблеєю ООН в 2014 році. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до ООН із пропозицією 21 червня святкувати Міжнародний день йоги, оскільки це найдовший день в році (день літнього сонцестояння) у Північній півкулі і має особливе значення у багатьох частинах світу.

    • Всесвітній день рукостискань

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    Рукостискання – це традиційний жест, яким віталися чоловіки. Він прийшов із давніх-давен, а в наші дні його використовують і жінки. Вважалося, коли чоловік подає праву руку для привітання, він підтверджує відсутність у ній зброї. А ось відмова від рукостискання означає недоброзичливе ставлення.

    • Всесвітній день музики

    Всесвітній день музики (або Міжнародний день домашньої музики) започаткував міністр культури Франції Жак Ланг у 1982 році. Спочатку музичний фестиваль проводили лише в Парижі, але згодом його підхопили 120 країн світу. Ці червневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

    • Всесвітній день гуманізму

    Гуманізм – система побудови суспільства, яка ставить в пріоритет загальнолюдські цінності, права людини на щастя, свободу, особистий розвиток. Прихильники гуманізму прагнуть покращити світ за допомогою демократії, етики та людських здібностей. Мета дня – привернути увагу суспільства до вагомості гуманізму, сприянню згуртуванню прибічників ідей гуманізму.

    Яке православне (християнське) свято

    21 червня – Великомученика Феодора Стратилата, знайдення мощей благовірних князів Василія і Костянтина Ярославських, Преподобного Єфрема, патріарха Антиохійського, Преподобного Зосими Фінікійського, Ярославської і Урюпинської ікон Божої Матері.

    Що сьогодні не можна робити

    • Не варто будувати плани на майбутнє, а також не можна пити спиртне.
    • Цей день не бажано проводити на самоті. Зустріньтеся з друзями або родичами.
    • Також сьогодні не варто скаржитися, сваритися, робити те, що призводить до поганого настрою.
    • Ще не можна давати щось цінне у борг в цей день. Можуть не повернути.

    Народні прикмети на 21 червня

    • Ранкова гроза – погана прикмета. Хоча б тому, що сіно не встигали прибрати, і воно намокає, псувалося
    • У червні спостерігається посуха, а конкретно на Федора, 21 червня, ще й роса велика — чекай доброго врожаю
    • Грозовий день – поганий сінокіс
    • Роса 21 червня – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.

    Іменини

    21 червня день ангела відзначають: Феодор, Василь, Костянтин, Єфрем, Зосима.

    Теги: росія борг окупанти міністр ООН війна закон ціни Україна урожай фестиваль права людини чоловік жест населення окупація #stoprussia
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    21 червня – День літнього сонцестояння: прикмети і заборони