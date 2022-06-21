21 червня – День літнього сонцестояння: прикмети і заборони

Сьогодні не варто давати щось цінне у борг, адже річ можуть не повернути

Сьогодні, у вівторок, 21 червня триває 118 доба повномасштабної війни з РФ.

Також цього дня відзначається:

Всесвітній день гідрографії

Всесвітній день жирафа

День денного світла

День працівника служби контролю за регульованими цінами в Україні

У цей день прийнято Закон України «Про ціни і ціноутворення».

Міжнародний день неквапливості

Дата на 2022 рік. Відзначають в День літнього сонцестояння.

Міжнародний день йоги

Встановлений Генеральною Асамблеєю ООН в 2014 році. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до ООН із пропозицією 21 червня святкувати Міжнародний день йоги, оскільки це найдовший день в році (день літнього сонцестояння) у Північній півкулі і має особливе значення у багатьох частинах світу.

Всесвітній день рукостискань

Рукостискання – це традиційний жест, яким віталися чоловіки. Він прийшов із давніх-давен, а в наші дні його використовують і жінки. Вважалося, коли чоловік подає праву руку для привітання, він підтверджує відсутність у ній зброї. А ось відмова від рукостискання означає недоброзичливе ставлення.

Всесвітній день музики

Всесвітній день музики (або Міжнародний день домашньої музики) започаткував міністр культури Франції Жак Ланг у 1982 році. Спочатку музичний фестиваль проводили лише в Парижі, але згодом його підхопили 120 країн світу. Ці червневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Всесвітній день гуманізму

Гуманізм – система побудови суспільства, яка ставить в пріоритет загальнолюдські цінності, права людини на щастя, свободу, особистий розвиток. Прихильники гуманізму прагнуть покращити світ за допомогою демократії, етики та людських здібностей. Мета дня – привернути увагу суспільства до вагомості гуманізму, сприянню згуртуванню прибічників ідей гуманізму.

Яке православне (християнське) свято

21 червня – Великомученика Феодора Стратилата, знайдення мощей благовірних князів Василія і Костянтина Ярославських, Преподобного Єфрема, патріарха Антиохійського, Преподобного Зосими Фінікійського, Ярославської і Урюпинської ікон Божої Матері.

Що сьогодні не можна робити

Не варто будувати плани на майбутнє, а також не можна пити спиртне.

Цей день не бажано проводити на самоті. Зустріньтеся з друзями або родичами.

Також сьогодні не варто скаржитися, сваритися, робити те, що призводить до поганого настрою.

Ще не можна давати щось цінне у борг в цей день. Можуть не повернути.

Народні прикмети на 21 червня

Ранкова гроза – погана прикмета. Хоча б тому, що сіно не встигали прибрати, і воно намокає, псувалося

У червні спостерігається посуха, а конкретно на Федора, 21 червня, ще й роса велика — чекай доброго врожаю

Грозовий день – поганий сінокіс

Роса 21 червня – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.

Іменини

21 червня день ангела відзначають: Феодор, Василь, Костянтин, Єфрем, Зосима.