Влада Хмельниччини вказала напрямок руху артистам, які співають російською

Мер Хмельницького: «Ми ці роки спрямовано займалися цією декомунізацією та дерашизацією»

Мер Хмельницького Олександр Симчишин у інтерв’ю «Главкому» розповів, як у місті запроваджували заборону на публічне використання російського культурного продукту. Нещодавно обласна та міська ради запровадили мораторій на публічне використання російськомовного контенту в будь-яких формах «до моменту повного припинення окупації Російською Федерацією території України».

За словами Симчишина, після 24 лютого російськомовного контенту на Хмельниччині стало набагато менше.

«Раніше у Хмельницький приїжджали артисти, у яких 90% репертуару складали російські пісні. І наші міські та обласні комунальні заклади шукали причини, як відмовити їм в гастролях. Без нормативного документу це важко було зробити. А якщо є заборона, то «до побачення» – їдьте співайте у Волгограді чи Іркутську», – розповів мер.

Міська влада Хмельницького всі ці роки спрямовано займалися цією декомунізацією та дерашизацією.

«У публічній площині випадки використання російськомовного контенту в громадських місцях досі бувають, і до таких людей просто прийдуть і переконливо попросять вимкнути. Якщо скаже, що «я имею право», то буде покарання. Такі адмінпорушення розглядає відповідна комісія при міськвиконкомі, яка виставлятиме максимальні штрафи. Думаю, що ті, хто досі цього не усвідомив, зараз усвідомлять. Такі рішення влади мають більше психологічний ефект», – поділився досвідом мер.

Нагадаємо, 19 червня, Верховна Рада заборонила російську музику в медіа та у громадських місцях.