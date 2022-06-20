У столиці Грузії проходить мітинг на підтримку євроінтеграції (фото)

У центрі Тбілісі зібралися тисячі людей

Тисячі людей у понеділок увечері, 20 червня, зібралися в центрі Тбілісі на мітинг на підтримку європейської інтеграції Грузії під гаслом «Додому, в Європу». Про це повідомляє «Новости Грузия».

В акції брали участь представники різних сфер. Деякі заклади закрилися раніше, щоб їхні працівники прийшли на мітинг. Політичні сили прийшли без партійної символіки, водночас були плакати на підтримку експрезидента Михайла Саакашвілі.

Частина студентів прийшла з протестними плакатами, наприклад «Вимагаємо деолігархіхації», «Захід повинен накласти санкції на Іванішвілі та членів уряду Грузії»; інші ж були більш нейтральними – «За наше майбутнє», «Молода сила тут».

На мітингу виступили політики з Європи та України, після чого учасники пройшли ходою до площі Європи в історичній частині Тбілісі.

Організатором мітингу є рух «Сірцхвіліа» (у перекладі – «сором, ганьба»). Його мета – продемонструвати важливість європейського майбутнього для Грузії та водночас висловити протест діям грузинської влади, яка, на думку організаторів, робить недостатньо для євроінтеграції.

Водночас захід приурочений до третьої річниці так званої «ночі Гаврілова» – йдеться про день, коли в парламенті Грузії виступив депутат від російської Державної думи, що викликало численні протести і масові арешти.

Речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі раніше заявив журналістам, що акція «Сірцхвіліа» спрямована на «деструкцію».

До слова, акцію підтримали деякі компанії, які працюють у Грузії. До акції доєдналися і жителі інших міст Грузії.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо про рекомендації Єврокомісії щодо надання статусу кандидата у члени ЄС Грузії, Україні та Молдові. Єврокомісія рекомендує лідерам країн-членів ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата в члени ЄС з обов'язковими умовами, а Грузія спочатку має виконати конкретні умови, після чого буде вирішено питання щодо надання їй статусу. Остаточне рішення про статус кандидата лідери країн-членів ЄС ухвалять на саміті, запланованому на 23-24 червня у Брюсселі.

Згідно з рекомендацією Єврокомісії, для отримання статусу кандидата Грузія має виконати 12 вимог, однією з яких є деолігархізація.

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