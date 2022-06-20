Журналісти відшукали, де мешкає зрадник Кива (відео)

Екснардеп оселився під Москвою

Підозрюваний у державній зраді екснардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, ймовірно, оселився в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков’ї. На це вказують відео, опубліковані ним у Telegram-каналі і проаналізовані журналістами Bihus.Info.

Підозрюваний у держзраді пересувається в Росії на автомобілі Toyota Land Cruiser 200 другого рестайлінгу. Цей позашляховик броньований, про що свідчить характерна перегородка між салоном і багажним відсіком. Доопрацьовано автомобіль компанією Armour Group. Орієнтовна вартість такого броньовика – 15-20 млн рублів.

У Києві Кива їздив на іншій броньованій Toyota Land Cruiser 200, яка належить Оксані Марченко – дружині Віктора Медведчука.

По відео Іллі Киви вдалося зрозуміти, що у Москву він їздить з боку села Покровське, яке розташоване у західному Підмосков’ї, по Новоризькому шосе. Підтверджується це відеозаписами, на яких журналісти ідентифікували Звенигородське шосе, вулицю Мньовніки, Новоризьке шосе, а також АЗС мережі British Petroleum у Нахабіно й супермаркет «Мираторг» у Покровському.

Крім того, Кива публікував кілька відео, записаних найімовірніше, безпосередньо на території котеджного містечка Agalarov Estate, неподалік Покровського.

На відео від 29 травня, яке вже видалене з каналу Киви, видно ялинки, водойму, газон, пагорби, піщану зону таі гольф-кар. Неподалік Покровського розташований гольф-клуб котеджного містечка Agalarov Estate. На інших відео Киви можна побачити ліхтарі вуличного освітлення, які є й на панорамі Google з західного кордону Agalarov Estate. Також на території цього містечка є фітнес-центр Crocus. Відео з каналу Киви свідчать, що тренується він саме у ньому.

Враховуючи регулярні відвідини Кивою території гольф-клубу та Crocus Fitness, скоріш за все, екснардеп проживає у елітному котеджному містечку Agalarov Estate.

Матір Киви, який веде антизахідну пропаганду, найімовірніше мешкає в Іспанії, у провінції Аліканте. Це також підтверджується відео, опублікованими Кивою, де він сам каже, що гостює в мами. Там можна побачити етикетки продуктів з написами іспанською мовою і спортзал Fitness Corpore, розташований у місті Фінестрат провінції Аліканте.

Дев’ятого лютого Кива опублікував відео святкування дня народження його матері, яке проходило у закладі Bay Bar, що на узбережжі Середземного моря у муніципалітеті Алтеа провінції Аліканте.

30 січня 2022 року січня Кива з донькою вилетів з України рейсом до Аліканте.

Брат Іллі Киви Дмитро має фірму у Великій Британії – D Design and Development LTD – і зареєстрований у Брумлі.

У Іллі Киви також є сестра – 25-річна Ганна Ігорівна Стельмах. Вона, згідно профілю у LinkedIn, живе та працює у Люцерні, Швейцарія.

Нагадаємо, днями суд заборонив партію Іллі Киви.