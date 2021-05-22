22 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю
Сьогодні, 22 травня, у світі відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття та Всесвітній день готів, а віряни відзначають Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая.
Міжнародний день біологічного різноманіття
Щороку 22 травня увесь світ відзначає Міжнародний День біорізноманіття – це ще одна нагода звернути увагу широкої спільноти на актуальні проблеми збереження біоти, яка є фундаментом духовного і фізичного здоров’я будь–якої нації.
20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня Міжнародним днем біологічного різноманіття (Резолюція 55/201).
Біорізноманіття Земної кулі – це приблизно 1,6 млн. описаних біологічних видів, але, за різними оцінками, реальна кількість видів на Землі є значно більше.
Сьогодні у світі під загрозою зникнення перебуває понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин. Ми маємо переглянути стосунки «людина – природа». Споживацьке ставлення до природних ресурсів призводить до втрати лісів, степів, які є середовищем існування багатьох видів, зокрема тих, що занесені до Червоної книги. Саме жива природа є основою життя на Землі та фундаментом гармонійного існування.
Всесвітній день готів
Ініціатива визнання цієї дати Днем готів належала британському діджею Cruel Britannia, який у 2009 році організував денну програму готичної музики на популярному британському радіо BBC Radio 6 Music. З
Мета свята – щоб молоді люди, які відрізняються своїм зовнішнім виглядом від інших, могли відчути підтримку спільноти. Преса і експерти також пов'язуютьвстановлення Дня готів з необхідністю поліпшити репутацію цієї субкультури, яка нерідко стикається з нерозумінням оточуючих.
Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая
«В кожнім році два Миколи: на першого Миколи не буває холодно ніколи, а на другого Миколи (19 грудня) не буває тепла ніколи», — каже народне прислів’я. Сьогоднішнє свято — одне з найпопулярніших у народі. Встановлене з нагоди перенесення в 1087 р. мощів святого Миколи Чудотворця з лікійського міста Мири в Малій Азії до італійського міста Бара.
На цій події був присутній невідомий українець, як припускають, переяславський єпископ Єфрем, який і запровадив у нас відзначення цього дня.
Святий Микола народився у 260 р. в місті Патарах у Малій Азії. Був архієпископом Мира, брав участь у І Вселенському соборі. В сказаннях про його життя говориться, що він міг зціляти сліпих і глухих, допомагав бідним, відвертав від них усілякі нещастя і взагалі прославився багатьма дивами. Помер у 343 р.
Що можна робити
- Вважалося, що з цього дня починали добре рости трави, а тому худобі починалося роздолля з кормами.
- В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю. Можна попросити його про благополуччя або здоров’я.
- Також, немає заборони на працю, навпаки, вона навіть вітається. Прийнято зайнятися генеральним прибиранням.
- Від цього дня починали стригти овець і сіяти гречку, тож склалася приповідка: До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки!
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритися і ображатися
- Не варто витрачати багато грошей
- Не рекомендують байдикувати
- Не можна стригтися на Миколая Чудотворця. У цей день була заборона брати до рук ножиці.
- На Миколая не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу, інакше за відмову допомогти нужденним 7 років родина терпітиме злидні і лиха.
Народні прикмети
- Якщо ллє дощ, урожай буде багатим
- Якщо квакають жаби, добре вродить овес
- Якщо цвіте вільха, можна сіяти гречку.
Іменинники сьогодні:
Микола, Христофор, Дімітрій, Василій, Ісайя, Йосип, Олена, Юлія, Роман, Ян.