  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    22 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Образ Святого Миколи Чудотворця - 22 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Образ Святого Миколи Чудотворця
    Фото з відкритих джерел

    В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю

    Сьогодні, 22 травня, у світі відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття та Всесвітній день готів, а віряни відзначають Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая.

    Міжнародний день біологічного різноманіття

    Щороку 22 травня увесь світ відзначає Міжнародний День біорізноманіття – це ще одна нагода звернути увагу широкої спільноти на актуальні проблеми збереження біоти, яка є фундаментом духовного і фізичного здоров’я будь–якої нації.

    20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня Міжнародним днем біологічного різноманіття (Резолюція 55/201).

    Біорізноманіття Земної кулі – це приблизно 1,6 млн. описаних біологічних видів, але, за різними оцінками, реальна кількість видів на Землі є значно більше.

    Сьогодні у світі під загрозою зникнення перебуває понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин. Ми маємо переглянути стосунки «людина – природа». Споживацьке ставлення до природних ресурсів призводить до втрати лісів, степів, які є середовищем існування багатьох видів, зокрема тих, що занесені до Червоної книги. Саме жива природа є основою життя на Землі та фундаментом гармонійного існування.

    Всесвітній день готів

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Ініціатива визнання цієї дати Днем готів належала британському діджею Cruel Britannia, який у 2009 році організував денну програму готичної музики на популярному британському радіо BBC Radio 6 Music. З

    Мета свята – щоб молоді люди, які відрізняються своїм зовнішнім виглядом від інших, могли відчути підтримку спільноти. Преса і експерти також пов'язуютьвстановлення Дня готів з необхідністю поліпшити репутацію цієї субкультури, яка нерідко стикається з нерозумінням оточуючих.

    Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая

    «В кожнім році два Миколи: на першого Миколи не буває холодно ніколи, а на другого Миколи (19 грудня) не буває тепла ніколи», — каже народне прислів’я. Сьогоднішнє свято — одне з найпопулярніших у народі. Встановлене з нагоди перенесення в 1087 р. мощів святого Миколи Чудотворця з лікійського міста Мири в Малій Азії до італійського міста Бара.

    На цій події був присутній невідомий українець, як припускають, переяславський єпископ Єфрем, який і запровадив у нас відзначення цього дня.

    Святий Микола народився у 260 р. в місті Патарах у Малій Азії. Був архієпископом Мира, брав участь у І Вселенському соборі. В сказаннях про його життя говориться, що він міг зціляти сліпих і глухих, допомагав бідним, відвертав від них усілякі нещастя і взагалі прославився багатьма дивами. Помер у 343 р.

    Що можна робити

    • Вважалося, що з цього дня починали добре рости трави, а тому худобі починалося роздолля з кормами.
    • В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю. Можна попросити його про благополуччя або здоров’я.
    • Також, немає заборони на працю, навпаки, вона навіть вітається. Прийнято зайнятися генеральним прибиранням.
    • Від цього дня починали стригти овець і сіяти гречку, тож склалася приповідка: До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки!

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна сваритися і ображатися
    • Не варто витрачати багато грошей
    • Не рекомендують байдикувати
    • Не можна стригтися на Миколая Чудотворця. У цей день була заборона брати до рук ножиці.
    • На Миколая не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу, інакше за відмову допомогти нужденним 7 років родина терпітиме злидні і лиха.

    Народні прикмети

    • Якщо ллє дощ, урожай буде багатим
    • Якщо квакають жаби, добре вродить овес
    • Якщо цвіте вільха, можна сіяти гречку.

    Іменинники сьогодні:

    Микола, Христофор, Дімітрій, Василій, Ісайя, Йосип, Олена, Юлія, Роман, Ян.

    Теги: урожай дощ природа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    22 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони