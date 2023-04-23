23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цей день здавна вважається енергетично потужним

У неділю 23 квітня в Україні святкується Всеукраїнський день психолога. Світова спільнота сьогодні відзначає Всесвітній день книги та авторського права, Міжнародний день англійської мови та Міжнародний день іспанської мови. Православна церква цього дня вшановує пам'ять мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпи, Зинона, Олександра, Феодора та інших. Також сьогодні розпочинаються Поминальні дні після Великодня.

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Який сьогодні день в Україні та світі

В Україні 23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога. Психологія як наука сформувалася наприкінці 19 століття. У 1879 році німецький філософ і психолог Вільгельм Вундт відкрив у Лейпцигу першу в світі психологічну лабораторію, де почав досліджувати феномени свідомості.

Нині психологи широко затребувані в суспільстві. Вони допомагають людям долати психологічні проблеми, оцінюють, діагностують і вивчають поведінку і розумові процеси, проводять дослідження та надають психологічну допомогу.

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фото з відкритих джерел

У світі 23 квітня відзначається Всесвітній день книги та авторського права. У квітні 1995 року Генеральна конференція ЮНЕСКО заснувала Всесвітній день книги і авторського права. Його щорічно відзначають з 1996 року, віддаючи шану авторам та книгам. Головна мета дня – привернути увагу державних органів і читачів до книг як джерела отримання знань, надання доступу до духовних і матеріальних цінностей, розуміння краси і творчих досягнень людини, сприяти поширювати задоволення від книжок і читання.

ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури, оскільки цей день є датою смерті Вільяма Шекспіра та Інки Ґарсіласо де ла Веґи, а також днем народження декількох інших видатних авторів, таких як Моріс Дрюон, Халлдор К. Лакснесс, Володимир Набоков, Жозеф Пла і Мануель Вальєхо.

фото: Pixabay

Щороку ООН обирає нову Світову столицю книги. Обране місто проводить заходи щодо популяризації літератури і читання. Головне ж святкування відбувається щорічно в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Туди запрошують продавців книг, видавничі компанії та митців, щоб поділитися своєю пристрастю до книг та читання.

Крім того, 23 квітня відзначається Міжнародний день англійської мови. Свято було засновано ООН у 2010 році для святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН. Дата 23 квітня була обрана як день, коли традиційно відзначається день народження та день смерті Вільяма Шекспіра.

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фото: Pixabay

Також 23 квітня в ООН відзначається Міжнародний день іспанської мови. Свято було засновано організацією у 2010 році з метою святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН. Дата святкування встановлена організацією в день відзначення смерті Мігеля Сервантеса.

фото з відкритих джерел

Яке релігійне свято

23 квітня православна церква вшановує пам'ять мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпи, Зинона, Олександра, Феодора та ін. Вони постраждали в Африці, у III столітті, від правителя Фортуната.

фото з відкритих джерел

До правителя було приведено безліч християн, і багато хто з них, побачивши приготовані для них муки, відреклися, але святі мученики зважилися на всі муки заради Христа. Під час їхніх страждань ідольський храм, що був неподалік місця страти, раптом зруйнувався, а всі статуї в ньому розбилися.

Після страти 36 християн правитель закликав до себе Терентія і його найближчих друзів, показав їм тіла вбитих і ще раз запропонував принести жертву ідолам, але чоловіки відмовилися. На них наклали важкі кайдани і вирішили морити голодом. Вночі в темницю з’явився Ангел Господній, зняв зі страждальців кайдани і наситив їх. Вранці варта знайшла в’язнів бадьорими і веселими. В темницю навели змій і всяких гадів, але вони не зачепили чоловіків. Бачачи своє безсилля, правитель наказав обезголовити чоловіків. Їх святі тіла з честю поховали християни за містом.

Традиції, звичаї та обряди дня

23 квітня здавна вважається енергетично потужним днем. На цю дату можна намічати багато зустрічей, справ, заходів, вирішувати складні питання – усе вийде.

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За стародавнім звичаєм, сьогодні спостерігають за сходом сонця. Слов’яни 23 квітня намагалися рано прокинутися, вийти на вулицю й уважно подивитися на схід, щоб не пропустити момент, коли сонце зійде.

Народні прикмети

Якщо небо ясне, без найменшого натяку на серпанок – гарного врожаю не чекай.

Вранці туман проти сонця – до дощу.

Якщо з’явилися сережки на ліщині, то більше морозів не буде.

Молоді павуки з’явилися — теплі дні настануть.

Якщо старі павуки 23 квітня сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки.

Що не можна робити

У цей день не можна співати і танцювати, також не рекомендується справляти голосно день народження.

Не можна вживати спиртне в цей день.

Не можна лаятися, критикувати кого-небудь і відчувати злість.

Іменини

23 квітня День ангела імені відзначають: Африкан, Олександр, Максим, Зенон, Терентій, Яків, Федір.