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Календар рибалки на квітень 2025: коли краще ловити рибу?

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
Тетяна Єрмоленко
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Календар рибалки на квітень 2025: коли краще ловити рибу?
Квітень – місяць, коли водойми остаточно прокидаються після зими, а риба стає набагато активнішою.
фото: freepik.com

У квітні риба активно готується до нересту

З потеплінням рибалки отримують чудову можливість для результативної риболовлі. Саме у квітні риба проявляє максимальну активність, особливо перед нерестом. Найкращі результати можна отримати в теплі, стабільні дні.

Проте, як і раніше, важливим залишається вплив погоди та фаз Місяця на поведінку риби. Щоб не втратити шанс на хороший улов, використовуйте місячний календар рибалки на квітень 2025 року від «Главком», у якому враховано всі важливі астрономічні чинники.

Календар рибалки на квітень 2025

Дані календаря базуються на розрахунках фаз Місяця та досвіді рибалок. Саме у квітні, коли риба активно годується перед нерестом, вплив Місяця особливо помітний.

Календар допоможе вибрати оптимальні дні для риболовлі, незалежно від того, чи ви ловите мирну чи хижу рибу.

Календар рибалки на квітень 2025
Календар рибалки на квітень 2025
інфографіка: glavcom.ua

Які найбільш сприятливі дні квітня 2025 року для риболовлі:

  • Найкращі дні для клювання: 1–8, 20–22 квітня.
  • Хороші дні для клювання: 9–11, 17–19, 23–24, 30 квітня.
  • Слабкі дні для клювання: 12, 14–16, 25–27, 29 квітня.
  • Несприятливі дні для клювання: 13 квітня (повний Місяць), 28 квітня (Молодик).

Що найбільше клює у квітні?

Квітень – активний переднерестовий період. Риба активно харчується, готуючись до нересту.

Серед мирної риби добре ловляться лящ, плотва, карась. Їх можна зустріти як на мілководді, так і поблизу коряжників. Для лову підходять мотиль, опариш, хробак, а також бутерброди з наживок.

Хижі риби – щука, судак, окунь – активно полюють, набираючись сил перед нерестом. Щука добре реагує на воблери, джерки та м’які приманки, а судак – на джигові монтажі, твістери, силікон. Окунь добре клює на балансири, блешні та живця.

На що краще ловити

У квітні актуальні як класичні приманки для мирної риби (мотиль, опариш, хробак), так і силіконові приманки, блешні, воблери для хижаків.

 Щука у цей час активно реагує на великі приманки та живця, судак – на джиг та твістери, окунь – на балансири, блешні та дрібний силікон.

Підгодовування

У квітні підгодовування грає ключову роль. Суміші повинні бути легкими та насиченими ароматами: панірувальні сухарі, мелене зерно, дрібний мотиль.

Також рекомендується використовувати спеціальні весняні підгодовування, що добре залучають рибу в прохолодній воді.

Штрафи за порушення правил риболовлі 

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Перед риболовлею варто ознайомитися з актуальними нормами та правилами. Відповідальний підхід до рибальства допоможе зберегти біорізноманіття водойм та сприятиме їхньому збереженню для майбутніх поколінь.

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Теги: календар рибальство риба екологія

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