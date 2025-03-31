Місячний посівний календар на квітень 2025: починаємо весняні роботи у саду та городі

Квітень – це місяць, коли садівники та городники входять у повноцінний весняний ритм посадкових робіт

Календар посадок на квітень: найкращі дні для роботи

Квітень – справжній початок садово-городнього сезону. Саме в цей час природа оживає, а роботи на ділянці стають активнішими. Дні вже довші та тепліші, тож настав момент підготувати ґрунт, висадити перші культури та подбати про майбутній урожай.

У квітні важливо правильно розпланувати роботи – від посіву та посадки до захисту рослин від шкідників. Також настав час підживити дерева, кущі та багаторічні культури, а ще привести до ладу теплиці.

Щоб спростити планування, редакція «Главком» підготувала для вас оновлений місячний посівний календар на квітень 2025 року.

Сприятливі та несприятливі дні у квітні

У квітні варто звертати увагу на фази Місяця, адже вони впливають на ріст і розвиток рослин. Дотримуючись календаря, ви зможете обрати найкращі дні для всіх важливих завдань.

Сприятливі дні для посіву, посадки, обрізки та догляду за рослинами: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18. квітня.

1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18. квітня. Несприятливі дні, коли краще утриматися від будь-яких робіт: 3, 4, 13, 19, 20, 21, 22, 28 квітня.

У цей період особливо добре висівати овочі, висаджувати саджанці, підживлювати та проводити профілактику хвороб і шкідників. А в несприятливі дні краще дати саду та городу відпочити.

Посівний календар на квітень 2025 інфографіка: glavcom.ua

Готуємося до весни разом із місячним календарем на квітень 2025

Скориставшись місячним календарем, ви зможете краще спланувати всі садові справи, щоб отримати здоровий та багатий врожай.

Овочі до столу та на зберігання Томати 2-5, 7-10, 30 Перець солодкий 2-5, 7-10, 30 Баклажани 2-5, 7-10, 30 Картопля, морква, буряк в теплицях 14-17, 19-23 Зелень та трави Коріандр, рукола, кріп, петрушка, шпинат, редиска, рання капуста 1-3, 8-11, 29 Квіти та дерева Квіти 3-6, 9-12, 30 Дерева та кущі 4-7, 10-12, 29

Місячний календар садівника-городника на квітень 2025

1-4 квітня. 1-2 квітня – дні для попередньої підготовки. Перевірте стан садового інвентарю, підготуйте насіння та ґрунт для майбутніх посадок. 3-4 квітня – час для посіву зелені: коріандру, руколи, кропу, петрушки, шпинату, редиски, ранньої капусти.

5-8 квітня. 5-6 квітня – період для підготовки ґрунту. Ретельно розпушіть землю, видаліть бур'яни та внесіть органічні добрива, щоб створити оптимальні умови для майбутніх рослин. 7-8 квітня – сприятливий час для посадки томатів, перцю, баклажанів.

9-11 квітня. 10-11 квітня – оптимальні дні для садових робіт. Підживлення рослин допоможе їм набрати сили після зими, обрізка багаторічних культур стимулює їх ріст, а догляд за розсадою забезпечує здоровий розвиток майбутнього врожаю.

12-15 квітня. Період для підготовки ґрунту, розпушування. Приділіть особливу увагу структурі ґрунту, видаленню грудок та вирівнюванню поверхні. Профілактика від шкідників допоможе захистити майбутні посадки від можливих пошкоджень.

16-20 квітня. 14-17, 19-23 квітня – чудовий час для посадки картоплі, моркви, буряка у теплицях. Ці коренеплоди люблять стабільне тепло та добре підготовлений ґрунт.

21-23 квітня. Сприятливі дні для догляду за теплицями, пересадки кімнатних квітів. Оновіть субстрат, перевірте стан рослин, забезпечте їх правильне освітлення та зволоження.

24-30 квітня. 24-28 квітня – завершальні підготовчі роботи. Залишилися остаточні штрихи у плануванні городу, перевірка систем поливу та підготовка до активного вегетаційного періоду. 29-30 квітня – можна висаджувати дерева та кущі.

Додаткові рекомендації для квітня:

розпушування та збагачення ґрунту поживними речовинами,

підготовка та перевірка садового інвентарю,

складання детального плану посівної кампанії,

вивчення сучасних агротехнічних прийомів,

догляд за кімнатними рослинами.

У квітні особливо важливо слідкувати за температурним режимом. Якщо температура нестійка, використовуйте парники та теплиці для вирощування теплолюбних культур.

Приділіть увагу догляду за плодовими деревами та кущами, активно готуйте ґрунт для майбутніх посадок.