Місячний календар на квітень 2025: коли Повня та Молодик?
Календар місячних фаз на квітень 2025
Із давніх часів Місяць був для людей не лише супутником Землі, а й важливим орієнтиром у щоденних справах: від вирощування врожаю до торгівлі та подорожей. Навіть у наш час багато хто продовжує звертати увагу на фази Місяця під час планування важливих подій.
«Главком» підготував для вас повний місячний календар на квітень 2025 року.
Фази Місяця у квітні 2025:
- 1–12 квітня: Місяць перебуватиме у фазі зростання;
- 13 квітня: Повний Місяць;
- 14–27 квітня: спадаючий Місяць;
- 28 квітня: Молодик;
- 29–30 квітня: знову почнеться фаза зростаючого Місяця.
Як легко запам'ятати фази? Якщо форма нагадує літеру «С», то Місяць спадає. Якщо ж контур схожий на літеру «Р» – він прибуває. Уявіть, що літера «С» нагадує серп, який поступово «зрізає» місячний диск, а літера «Р» символізує розквіт та наповнення місячного сяйва.
Молодик у квітні 2025
Молодик цьогоріч припадає на 28 квітня. У цей день Місяць розташовується між Сонцем та Землею, тому стає майже невидимим для спостерігачів.
Ця фаза вважається слушною для планування, оновлення намірів і створення нових проєктів.
Як Молодик впливає на людину?
У період Молодика багато хто відчуває внутрішнє перезавантаження, прилив мотивації та натхнення. Це сприятливий момент для того, щоб окреслити нові цілі.
Повний Місяць у квітні 2025
Повня відбудеться 13 квітня. У цей день енергетика Місяця досягне свого максимуму. Це найкращий час для завершення важливих справ, підведення підсумків і аналізу результатів.
Як Повний Місяць впливає на людину?
Під час Повні можливі коливання емоцій, безсоння або, навпаки, приплив сил. У кожного ці зміни можуть проявлятися по-різному, тому важливо прислухатися до себе та не хвилюватися через тимчасові коливання настрою чи самопочуття.
Рекомендації за сферами діяльності
- Робота та бізнес: оптимальний період – з 7 по 22 квітня.
- Особисті стосунки: романтичні дні – 3, 15, 24, 6, 19, 30 квітня.
- Подорожі: найкращий час – 12, 17, 25, 8, 20, 29 квітня.
- Спорт і творчість: активні та продуктивні дні – 5, 13, 23, 10, 16, 28 квітня.
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