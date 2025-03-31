Місячний календар на квітень 2025: коли Повня та Молодик?

Квітень – другий місяць весни – розпочнеться зі спадаючого Місяця, а вже 13 квітня настане Повня

Календар місячних фаз на квітень 2025

Із давніх часів Місяць був для людей не лише супутником Землі, а й важливим орієнтиром у щоденних справах: від вирощування врожаю до торгівлі та подорожей. Навіть у наш час багато хто продовжує звертати увагу на фази Місяця під час планування важливих подій.

«Главком» підготував для вас повний місячний календар на квітень 2025 року.

Фази Місяця у квітні 2025:

1–12 квітня: Місяць перебуватиме у фазі зростання;

Місяць перебуватиме у фазі зростання; 13 квітня: Повний Місяць;

Повний Місяць; 14–27 квітня: спадаючий Місяць;

спадаючий Місяць; 28 квітня: Молодик;

Молодик; 29–30 квітня: знову почнеться фаза зростаючого Місяця.

Як легко запам'ятати фази? Якщо форма нагадує літеру «С», то Місяць спадає. Якщо ж контур схожий на літеру «Р» – він прибуває. Уявіть, що літера «С» нагадує серп, який поступово «зрізає» місячний диск, а літера «Р» символізує розквіт та наповнення місячного сяйва.

Молодик у квітні 2025

Місячний календар на квітень 2025 інфографіка: glavcom.ua

Молодик цьогоріч припадає на 28 квітня. У цей день Місяць розташовується між Сонцем та Землею, тому стає майже невидимим для спостерігачів.

Ця фаза вважається слушною для планування, оновлення намірів і створення нових проєктів.

Як Молодик впливає на людину?

У період Молодика багато хто відчуває внутрішнє перезавантаження, прилив мотивації та натхнення. Це сприятливий момент для того, щоб окреслити нові цілі.

Повний Місяць у квітні 2025

Повня відбудеться 13 квітня. У цей день енергетика Місяця досягне свого максимуму. Це найкращий час для завершення важливих справ, підведення підсумків і аналізу результатів.

Як Повний Місяць впливає на людину?

Під час Повні можливі коливання емоцій, безсоння або, навпаки, приплив сил. У кожного ці зміни можуть проявлятися по-різному, тому важливо прислухатися до себе та не хвилюватися через тимчасові коливання настрою чи самопочуття.

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