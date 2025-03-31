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Місячний календар стрижок на квітень 2025: ідеальні дати для зміни зачіски

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
Тетяна Єрмоленко
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фото: freepik.com

Календар вдалих днів для стрижки волосся за місячними фазами

Фази Місяця й досі залишаються важливим орієнтиром під час планування візиту до перукаря. Вибір сприятливого дня для стрижки за місячним календарем допоможе підвищити ефективність процедур та досягти кращого результату.

Саме тому редакція «Главком» підготувала для вас спеціальний календар, який допоможе знайти оптимальний час для відвідування салону краси. Місячний календар стрижок містить рекомендації щодо вибору днів для стрижок, фарбування та інших процедур для волосся.

Сприятливі дні для стрижки у квітні 2025

Місячний календар стрижок на квітень 2025 року
Місячний календар стрижок на квітень 2025 року
інфографіка: glavcom.ua

Згідно з місячними фазами, найбільш вдалими будуть такі дати:

  • Дні для кардинального оновлення зачіски: 1, 5-6, 12-13, 17, 21, 25, 29 квітня.
  • Підходящі дні для легкого підстригання: 3, 8, 16, 20, 23 квітня.
  • Час для м’яких корекцій та доглядових процедур: 4, 10, 15, 27 квітня.

Саме в ці дні волосся найкраще реагує на будь-які зміни – швидше росте, краще виглядає та зберігає здоровий вигляд.

Невдалі дні для стрижки у квітні 2025

У квітні 2025 року не варто планувати стрижку на такі дні: 2, 4, 7, 9, 11, 15, 19, 22, 24, 26, 28, 30 квітня.

У цей період рекомендується обмежитися тільки базовим доглядом, без кардинальних змін.

Якщо все ж таки виникне необхідність потрапити до перукаря в один із цих днів, майте на увазі, що результат може бути нестабільним — волосся може повільніше відновлюватись або гірше тримати форму.

Коли фарбувати волосся у квітні 2025

Найсприятливіші дні для зміни або оновлення кольору волосся:

  • Для радикальної зміни кольору: 1, 11, 18, 26 квітня.
  • Для додавання свіжих відтінків: 2, 8, 13, 17, 22 квітня.
  • Для легкої корекції кольору: 5, 15, 20, 25 квітня.

У ці дні результат фарбування порадує насиченістю, блиском і тривалою стійкістю.

Коли варто відмовитися від фарбування у квітні 2025

Краще утриматися від фарбування волосся у такі дні: 3, 6, 10, 14, 19, 24, 28 квітня.

Маніпуляції з кольором у ці дати можуть призвести до нерівномірного фарбування або послаблення структури волосся. Щоб уникнути небажаних наслідків, краще зачекати більш сприятливого періоду.

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Теги: жінка чоловік мода календар

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Місячний календар стрижок на квітень 2025: ідеальні дати для зміни зачіски
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