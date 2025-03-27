Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Церковний календар на квітень 2025: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Церковний календар на квітень 2025: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
Релігійні свята у квітні 2025 року
фото з відкритих джерел

Які свята відзначають віряни у квітні 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у квітні 2025 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ/УПЦ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. 

Коли святкуємо Вербну неділю та Великдень?

Головні церковні свята у квітні 2025 року за новим календарем

  • 12 квітня – Лазарева субота.
  • 13 квітня – Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя.
  • 20 квітня – Воскресіння Христове, Великдень.

Перелік свят у церковному календарі на квітень 2025 року:

Дата

Православне свято

1 квітня

преподобної Марії Єгипетської
2 квітня преподобного Тита Чудотворця
3 квітня преподобного Микити ісповідника; мучениці Теодозії, діви
4 квітня преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї

5 квітня

святих мучеників Теодула, Агатопода та інших

6 квітня

святого Методія, учителя слов'ян ;святого Євтихія, архієпископа Константинопольського

7 квітня

святого преподобного Юрія Мелітійського
8 квітня святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших
9 квітня святого мученика Євпсихія

10 квітня

святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших

11 квітня

святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського

12 квітня

Лазарева субота

преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського

13 квітня

Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя)

святого священномученика Артемона
14 квітня

Великий понеділок

святого ісповідника Мартина, Папи Римського

15 квітня

Великий вівторок

святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима

16 квітня

Велика середа

святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії;

17 квітня

Великий четвер

святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського

18 квітня

Страсна п'ятниця

святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта

19 квітня

Велика субота

святого преподобного Івана Печерника

20 квітня

Великдень

святого преподобного Теодора Трихіни
21 квітня святого священномученика Януарія та інших

22 квітня

святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія

23 квітня

святого великомученика Юрія Побідоносця
24 квітня святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів
25 квітня святого апостола і євангелиста Марка
26 квітня святого священномученика Василія, єпископа Амасійського

27 квітня

святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського
28 квітня святих мучеників Максима і Дади
29 квітня святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона
30 квітня святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова

Читайте також:

Теги: свята православна церква календар Великдень 2025 релігія Українська православна церква УГКЦ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

27 березня – Всесвітній день театру
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
З 2015 року військовослужбовці та цивільний персонал Національної гвардії України відзначають професійне свято 26 березня
День Національної гвардії України: історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 07:03
25 березня – День Служби безпеки України
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01
Відбірні нефасовані яйця у «Варусі» сьогодні коштують 63,90 грн за десяток
Вартість яєць зросла перед Великоднем: огляд цін у супермаркетах
24 березня, 15:53
19 березня – Міжнародний день ремісників і ремісниць
19 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
19 березня, 00:11
На думку Олексія Філюка, священник, який старанно працює на парафії, завжди буде затребуваним
Священник ПЦУ розповів, які ритуали віряни можуть робити онлайн
17 березня, 18:12
16 березня – День свободи інформації
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
10 березня – День Державного Гімну України
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня, 00:10
На одному з тренувань, поки інші гравці пили воду під час перерви, Ямаль продовжив працювати з м'ячем
«Барселона» розробила спеціальний раціон для Ямаля, який постує в Рамадан
5 березня, 12:44

Суспільство

Церковний календар на квітень 2025: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
Церковний календар на квітень 2025: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
Анджеліна Джолі поспілкувалася із дівчинкою з Ізюма, яка постраждала від удару РФ
Анджеліна Джолі поспілкувалася із дівчинкою з Ізюма, яка постраждала від удару РФ
Скільком українцям заблоковано рахунки за ухилення від мобілізації: дані Мін'юсту
Скільком українцям заблоковано рахунки за ухилення від мобілізації: дані Мін'юсту
На Донеччині розширено зону примусової евакуації дітей: перелік населених пунктів
На Донеччині розширено зону примусової евакуації дітей: перелік населених пунктів
Рівень довіри до Зеленського зріс протягом березня: результати соцопитування
Рівень довіри до Зеленського зріс протягом березня: результати соцопитування
Чи завдавала Україна ударів по енергетичних об’єктах РФ? Роз'яснення Генштабу
Чи завдавала Україна ударів по енергетичних об’єктах РФ? Роз'яснення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
14K
Українці зможуть побачити 29 березня сонячне затемнення: перелік міст
9954
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
8103
Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ

Новини

Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Сьогодні, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua