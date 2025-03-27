Церковний календар на квітень 2025: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень

Релігійні свята у квітні 2025 року

Які свята відзначають віряни у квітні 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у квітні 2025 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ/УПЦ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Коли святкуємо Вербну неділю та Великдень?

Головні церковні свята у квітні 2025 року за новим календарем

12 квітня – Лазарева субота.

– Лазарева субота. 13 квітня – Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя.

– Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя. 20 квітня – Воскресіння Христове, Великдень.

Перелік свят у церковному календарі на квітень 2025 року: