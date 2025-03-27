Церковний календар на квітень 2025: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
Які свята відзначають віряни у квітні 2025 року
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у квітні 2025 року за новоюліанським календарем.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ/УПЦ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.
Коли святкуємо Вербну неділю та Великдень?
Головні церковні свята у квітні 2025 року за новим календарем
- 12 квітня – Лазарева субота.
- 13 квітня – Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя.
- 20 квітня – Воскресіння Христове, Великдень.
Перелік свят у церковному календарі на квітень 2025 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 квітня
|
преподобної Марії Єгипетської
|2 квітня
|преподобного Тита Чудотворця
|3 квітня
|преподобного Микити ісповідника; мучениці Теодозії, діви
|4 квітня
|преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї
|
5 квітня
|
святих мучеників Теодула, Агатопода та інших
|
6 квітня
|
святого Методія, учителя слов'ян ;святого Євтихія, архієпископа Константинопольського
|
7 квітня
|
святого преподобного Юрія Мелітійського
|8 квітня
|святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших
|9 квітня
|святого мученика Євпсихія
|
10 квітня
|
святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших
|
11 квітня
|
святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського
|
12 квітня
|
Лазарева субота
преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського
|
13 квітня
|
Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя)
святого священномученика Артемона
|14 квітня
|
Великий понеділок
святого ісповідника Мартина, Папи Римського
|
15 квітня
|
Великий вівторок
святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима
|
16 квітня
|
Велика середа
святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії;
|
17 квітня
|
Великий четвер
святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського
|
18 квітня
|
Страсна п'ятниця
святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта
|
19 квітня
|
Велика субота
святого преподобного Івана Печерника
|
20 квітня
|
Великдень
святого преподобного Теодора Трихіни
|21 квітня
|святого священномученика Януарія та інших
|
22 квітня
|
святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія
|
23 квітня
|
святого великомученика Юрія Побідоносця
|24 квітня
|святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів
|25 квітня
|святого апостола і євангелиста Марка
|26 квітня
|святого священномученика Василія, єпископа Амасійського
|
27 квітня
|
святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського
|28 квітня
|святих мучеників Максима і Дади
|29 квітня
|святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона
|30 квітня
|святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова
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