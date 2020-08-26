26 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
Наші пращури вірили, що у цей день потрібно начисто прибрати у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль
Свята 26 серпня:
- День авіації України;
- Всесвітній день собаки;
- День туалетного паперу;
- День Тихона Задонського, Максима Сповідника
Яке сьогодні релігійне свято
26 серпня вшановується пам’ять святителя Тихона, Задонського чудотворця (в миру Тимофій Савелійович Соколов), церковного діяча і богослова 18 століття, який вважається найбільшим православним просвітителем свого часу
Також церква 26 серпня шанує пам’ять Максима Сповідника – християнського ченця, філософа і богослова, відомого боротьбою проти єресей.
Традиції та повір’я на Тихона
Наші пращури вірили, що у цей день потрібно начисто прибрати у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Також у цей день стежать за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої і теплої осені.
У народі Тихону молилися про умиротворення душі. Також у цей день люди обходили будинок з іконою Божої Матері «Страсна». Наші предки зазвичай влаштовувати генеральне прибирання в цей день у сараях і погребах, заговорювали сіно і зимові сховища від недоброго слова, від лихого ока і всякої нечисті.
Ще на Тихона слов’яни спостерігали за вітрами, якщо вони віяли тихо — чекали вітру на кілька днів вперед, а якщо проносилися бурею — це віщувало дощовий вересень.
Крім того, в народі ходили прикмети, пов’язані з урожаєм: «Коли грибовно — так і хлібовно». Так, при великій кількості грибів у лісах можна сподіватися і на хороший урожай зерна в наступному році.
Народні прикмети на 26 серпня
- Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів.
- Тихий вітер – до теплої та сухої погоди, а буря – до дощового вересня.
- Сова гупає вночі – до зміни погоди.
- Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік.
- Погода безвітряна – до шторму.
- Сіно сиріє на сіннику – до дощу.
- Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.
- Місяць в кільці – погода мінятиметься
Що не можна робити 26 серпня
Не рекомендується ходити по гриби, працювати в городі, а при обкурюванні приміщення будяками і полином не можна викидати трави, якщо вони не догоріли.