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    Суспільство

    26 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

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    26 серпня &ndash; День Тихона Задонського - 26 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
    26 серпня – День Тихона Задонського

    Наші пращури вірили, що у цей день потрібно начисто прибрати у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль

    Свята 26 серпня:

    • День авіації України;
    • Всесвітній день собаки;
    • День туалетного паперу;
    • День Тихона Задонського, Максима Сповідника

    Яке сьогодні релігійне свято

    26 серпня вшановується пам’ять святителя Тихона, Задонського чудотворця (в миру Тимофій Савелійович Соколов), церковного діяча і богослова 18 століття, який вважається найбільшим православним просвітителем свого часу

    Також церква 26 серпня шанує пам’ять Максима Сповідника – християнського ченця, філософа і богослова, відомого боротьбою проти єресей.

    Традиції та повір’я на Тихона

    Наші пращури вірили, що у цей день потрібно начисто прибрати у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Також у цей день стежать за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої і теплої осені.

    У народі Тихону молилися про умиротворення душі. Також у цей день люди обходили будинок з іконою Божої Матері «Страсна». Наші предки зазвичай влаштовувати генеральне прибирання в цей день у сараях і погребах, заговорювали сіно і зимові сховища від недоброго слова, від лихого ока і всякої нечисті.

    Ще на Тихона слов’яни спостерігали за вітрами, якщо вони віяли тихо — чекали вітру на кілька днів вперед, а якщо проносилися бурею — це віщувало дощовий вересень.

    Крім того, в народі ходили прикмети, пов’язані з урожаєм: «Коли грибовно — так і хлібовно». Так, при великій кількості грибів у лісах можна сподіватися і на хороший урожай зерна в наступному році.

    Народні прикмети на 26 серпня

    • Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів.
    • Тихий вітер – до теплої та сухої погоди, а буря – до дощового вересня.
    • Сова гупає вночі – до зміни погоди.
    • Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік.
    • Погода безвітряна – до шторму.
    • Сіно сиріє на сіннику – до дощу.
    • Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.
    • Місяць в кільці – погода мінятиметься

    Що не можна робити 26 серпня

    Не рекомендується ходити по гриби, працювати в городі, а при обкурюванні приміщення будяками і полином не можна викидати трави, якщо вони не догоріли.

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