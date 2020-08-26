26 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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26 серпня – День Тихона Задонського

Наші пращури вірили, що у цей день потрібно начисто прибрати у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль

Свята 26 серпня:

День авіації України;

Всесвітній день собаки;

День туалетного паперу;

День Тихона Задонського, Максима Сповідника

Яке сьогодні релігійне свято

26 серпня вшановується пам’ять святителя Тихона, Задонського чудотворця (в миру Тимофій Савелійович Соколов), церковного діяча і богослова 18 століття, який вважається найбільшим православним просвітителем свого часу

Також церква 26 серпня шанує пам’ять Максима Сповідника – християнського ченця, філософа і богослова, відомого боротьбою проти єресей.

Традиції та повір’я на Тихона

Наші пращури вірили, що у цей день потрібно начисто прибрати у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Також у цей день стежать за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої і теплої осені.

У народі Тихону молилися про умиротворення душі. Також у цей день люди обходили будинок з іконою Божої Матері «Страсна». Наші предки зазвичай влаштовувати генеральне прибирання в цей день у сараях і погребах, заговорювали сіно і зимові сховища від недоброго слова, від лихого ока і всякої нечисті.

Ще на Тихона слов’яни спостерігали за вітрами, якщо вони віяли тихо — чекали вітру на кілька днів вперед, а якщо проносилися бурею — це віщувало дощовий вересень.

Крім того, в народі ходили прикмети, пов’язані з урожаєм: «Коли грибовно — так і хлібовно». Так, при великій кількості грибів у лісах можна сподіватися і на хороший урожай зерна в наступному році.

Народні прикмети на 26 серпня

Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів.

Тихий вітер – до теплої та сухої погоди, а буря – до дощового вересня.

Сова гупає вночі – до зміни погоди.

Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік.

Погода безвітряна – до шторму.

Сіно сиріє на сіннику – до дощу.

Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.

Місяць в кільці – погода мінятиметься

Що не можна робити 26 серпня

Не рекомендується ходити по гриби, працювати в городі, а при обкурюванні приміщення будяками і полином не можна викидати трави, якщо вони не догоріли.