РПЦ змінила предстоятеля своєї церкви у Білорусі



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Єпископ Борисовський і Мар'їногорьский Веніамін та глава РПЦ Кирило

Митрополита Павла призначено головою Кубанської митрополії РПЦ

Російська православна церква змінила предстоятеля Білоруської православної церкви.

Відповідне рішення прийняв синод РПЦ, повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що РПЦ звільнила митрополита Мінського і Заславського Павла від посади патріаршого екзарха всієї Білорусі.

«Патріаршим екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначений єпископ Борисовський і Мар'їногорьский Веніамін із збереженням за ним тимчасового управління Борисівською єпархією», - повідомив глава синодального відділу щодо взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

Він також додав, що митрополита Павла призначено головою Кубанської митрополії РПЦ.

Відзначається, що вперше БПЦ очолив білоруський митрополит. Як пишуть місцеві ЗМІ, єпископ Веніамін має репутацію дуже релігійної та молитовної людини.

Видання «Наша Ніва» пише, що про призначення екзархом Білорусі Веніамін дізнався від журналістів.

До слова, ще у 2018 році у Білорусі відреагували на створення помісної церкви в Україні. Зокрема створення Православної церкви України в Білорусі назвали «розкольництвом». Згодом там заявили, що православні білоруси не мають права брати участь у таїнствах помісної церкви України.