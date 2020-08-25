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    У світі

    В Індії обвалилася п'ятиповерхівка: дестяки людей – під завалами

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    В Індії обвалилася п'ятиповерхівка - В Індії обвалилася п'ятиповерхівка: дестяки людей – під завалами
    В Індії обвалилася п'ятиповерхівка

    Кількість зниклих без вісти коливається від 51 до 200 людей

    В індійському місті Махад поблизу ділової столиці Мумбаї у понеділок, 24 серпня, обвалився п'ятиповерховий будинок. Одна людина загинула, 17 травмованих. Щонайменше 70 людей залишаються під завалами.

    Про це повідомляє The Hindu з посиланням на місцеву поліцію.–

    У самій будівлі було 47 квартир.

    Причина обвалу невідома, хоча такі випадки в Індії не рідкість, пишуть ЗМІ, адже у період з червня по вересень в Індії сезон мусонів. 

    Національні сили реагування на катастрофи Індії направили на місце аварії рятувальні підрозділи з пошуково-рятувальними собаками. Очікується, що рятувальні операції триватимуть всю ніч. 

    Індія будинок
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