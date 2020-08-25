В Індії обвалилася п'ятиповерхівка: дестяки людей – під завалами
Кількість зниклих без вісти коливається від 51 до 200 людейВ індійському місті Махад поблизу ділової столиці Мумбаї у понеділок, 24 серпня, обвалився п'ятиповерховий будинок. Одна людина загинула, 17 травмованих. Щонайменше 70 людей залишаються під завалами.
Про це повідомляє The Hindu з посиланням на місцеву поліцію.–
У самій будівлі було 47 квартир.
Причина обвалу невідома, хоча такі випадки в Індії не рідкість, пишуть ЗМІ, адже у період з червня по вересень в Індії сезон мусонів.
Maharashtra 5 stories #building collapsed— rounak kukde (@rounakview) August 24, 2020
Over 70-80 people r feared trapped inside Raigad police say 15 people have been rescued
3 teams of @NDRFHQ on way to #Mahad @QuintHindi @TheQuint pic.twitter.com/cErqycFLL1
5 storied building collapses in Mahad, Raigad district. @CollectorRaigad @CollectorRaigad @iAditiTatkare @InfoRaigad pic.twitter.com/UB799TZYRJ— Anagha Powale (@AnaghaP_IYC) August 24, 2020
Mahad building collapse, updates 17 hurt, several feared trapped.— AIPC - Maharashtra (@AIPCMaha) August 24, 2020
Rescue teams and canine squads were deployed to the scene of the accident, a statement from the NDRF said.https://t.co/xC4VhHkx9f
Національні сили реагування на катастрофи Індії направили на місце аварії рятувальні підрозділи з пошуково-рятувальними собаками. Очікується, що рятувальні операції триватимуть всю ніч.