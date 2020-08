В Індії обвалилася п'ятиповерхівка: дестяки людей – під завалами

Кількість зниклих без вісти коливається від 51 до 200 людей

В індійському місті Махад поблизу ділової столиці Мумбаї у понеділок, 24 серпня, обвалився п'ятиповерховий будинок. Одна людина загинула, 17 травмованих. Щонайменше 70 людей залишаються під завалами.

Про це повідомляє The Hindu з посиланням на місцеву поліцію.–

У самій будівлі було 47 квартир.

Причина обвалу невідома, хоча такі випадки в Індії не рідкість, пишуть ЗМІ, адже у період з червня по вересень в Індії сезон мусонів.

