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    27 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    У православних 27 липня День пам'яті святого преподобного Стефана Махрищського - 27 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    У православних 27 липня День пам'яті святого преподобного Стефана Махрищського
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні не можна вести переговори і розвивати ділові зв’язки, інакше угода може зірватися

    Сьогодні, 27 липня, у світі відзначають День ходулів. За народним календарем сьогодні – день Акили. Крім того, 27 липня – це один з днів, в які вшановується пам'ять Стефана Махрищського – відомого чудотворця і засновника кількох монастирів.

    День ходулів

    27 липня проводиться День ходулів. Використовувати ходуль для пересування почали ще в VI столітті до нашої ери.

    Ці липневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

    Яке релігійне свято 27 липня

    27 липня вшановується пам’ять святого Акіла або Акили – одного з 70 апостолів. За походженням він був іудеєм і народився в Понте, але згодом жив у Римі до тих пір, поки імператор Клавдій не видав указ про його вигнання. Разом зі своєю дружиною Прісциллою Акіла оселився в Коринті і там познайомився з апостолом Павлом. Разом вони стали займатися розповсюдженням християнської віри.

    День пам’яті преподобного Стефана Махрищського – він був другом преподобного Сергія Радонезького. Родом з Києва. Прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі. Внаслідок посилення гонінь на православних з боку католиків пішов у містечко Махріще, де заснував обитель на честь Святої Трійці. Ненависть власників землі змусила його знову почати поневіряння. Повернувшись до Махрищської обителі, він заснував гуртожиток, де й помер у 1406 році.

    Традиції і повір’я на 27 липня

    • Вважалося, що зараз настає час, коли потрібно догоджати польовому духу. Тому люди залишали в покосах для нього горщик каші або пучок жита. Також 27 липня часто йшли грозові дощі, тому люди без зайвої потреби намагалися не виходити з дому.
    • Після дощу з’являлося багато грибів, і за ними в ліс 27 липня відправляли дітей, оскільки дорослі були зайняті польовими роботами.
    • Прикмети кажуть, що 27 липня можна вирушати в дальню поїздку – вона буде вдалою.
    • Народжені в цей день – хороші психологи, вони вміють до всіх ключик підібрати. У них багато друзів.

    Народні прикмети 27 липня

    • Яскраво-червоне сонце на сході ховається за хмарами – будуть дощі.
    • Суха погода – до теплої осені.
    • Чайки плавають у водоймах – буде добра погода.
    • Дощовий день – ще тиждень литиме.
    • Глухий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.
    • Якщо до 27 липня листя починають червоніти на деревах, – прикмета, що буде хороший урожай грибів
    • Теплу осінь обіцяє суха погода в цей день.

    Що не можна робити 27 липня

    • У день Стефана Махрищського не можна вести переговори і розвивати ділові зв’язки, інакше угода може зірватися.
    • Не можна викидати залишки зі столу, краще віддати нужденним, зайнятися благодійністю.

    Іменини

    27 липня День ангела відзначають: Акіла, Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.

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    Теги: свята урожай традиції
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    27 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони