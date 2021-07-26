У День Хрещення України-Русі столичний транспорт змінить маршрути

Низка автобусів і тролейбусів курсуватимуть за зміненим графіком

У вівторок, 27 липня, в Києві буде змінено роботу громадського транспорту у зв’язку із святкування 1033-ї річниці Хрещення України-Русі. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Як повідомлялося, буде обмежено рух центральною частиною міста:

вул. Хрещатик (від Європейської площі до вул. Богдана Хмельницького),

вул. Михайлівській (від вул. Хрещатик до вул. Великої Житомирської),

вул. Великій Житомирській (від Володимирського проїзду до вул. Володимирської),

Володимирському узвозі,

вул. Грушевського,

вул. Івана Мазепи,

вул. Лаврській (від пл. Слави до вул. Цитадельної).

Із початку руху і до 14:00 рух громадського транспорту буде організовано:

автобус № 24 на ділянках від Національного музею історії України в II світовій війні до ст.м. «Арсенальна» та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст.м. «Льва Толстого»;

автобус № 62 від Ботанічного саду до ст.м. «Арсенальна»;

автобус № 114 на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст.м. «Льва Толстого».

Із 14:00 до закінчення заходів рух громадського транспорту буде організовано:

тролейбус № 38 від ст.м. «Видубичі» до бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

автобус № 24 від залізничного вокзалу «Центральний» до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського;

автобус № 55 від Дарницької площі до вул. Генерала Алмазова за діючим маршрутом, далі – бульв. Лесі Українки – вул. Басейна, далі за діючим маршрутом;

автобус № 62 від Ботанічного саду до бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

маршрутне таксі № 470 від вул. Ягідної до вул. Генерала Алмазова за діючим маршрутом, далі – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національного музею історії України в II світовій війні;

маршрутне таксі № 520 від ст.м. «Либідська» до вул. Генерала Алмазова за діючим маршрутом, далі – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національного музею історії України в II світовій війні

Із рекомендованими маршрутами об’їзду можна ознайомитися на схемах.

Як повідомлялося, 24 липня на території парку «Київська Русь» у селі Копачів Обухівського району відбулося святкування Дня Хрещення Русі-України.