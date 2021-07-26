У День Хрещення України-Русі столичний транспорт змінить маршрути
Низка автобусів і тролейбусів курсуватимуть за зміненим графіком
У вівторок, 27 липня, в Києві буде змінено роботу громадського транспорту у зв’язку із святкування 1033-ї річниці Хрещення України-Русі. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.
Як повідомлялося, буде обмежено рух центральною частиною міста:
- вул. Хрещатик (від Європейської площі до вул. Богдана Хмельницького),
- вул. Михайлівській (від вул. Хрещатик до вул. Великої Житомирської),
- вул. Великій Житомирській (від Володимирського проїзду до вул. Володимирської),
- Володимирському узвозі,
- вул. Грушевського,
- вул. Івана Мазепи,
- вул. Лаврській (від пл. Слави до вул. Цитадельної).
Із початку руху і до 14:00 рух громадського транспорту буде організовано:
- автобус № 24 на ділянках від Національного музею історії України в II світовій війні до ст.м. «Арсенальна» та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст.м. «Льва Толстого»;
- автобус № 62 від Ботанічного саду до ст.м. «Арсенальна»;
- автобус № 114 на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст.м. «Льва Толстого».
Із 14:00 до закінчення заходів рух громадського транспорту буде організовано:
- тролейбус № 38 від ст.м. «Видубичі» до бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);
- автобус № 24 від залізничного вокзалу «Центральний» до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського;
- автобус № 55 від Дарницької площі до вул. Генерала Алмазова за діючим маршрутом, далі – бульв. Лесі Українки – вул. Басейна, далі за діючим маршрутом;
- автобус № 62 від Ботанічного саду до бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);
- маршрутне таксі № 470 від вул. Ягідної до вул. Генерала Алмазова за діючим маршрутом, далі – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національного музею історії України в II світовій війні;
- маршрутне таксі № 520 від ст.м. «Либідська» до вул. Генерала Алмазова за діючим маршрутом, далі – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національного музею історії України в II світовій війні
Із рекомендованими маршрутами об’їзду можна ознайомитися на схемах.
Як повідомлялося, 24 липня на території парку «Київська Русь» у селі Копачів Обухівського району відбулося святкування Дня Хрещення Русі-України.