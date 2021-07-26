Помісна церква спростувала міф про запровадження християнства на українських землях

Володимир Великий став ніби хрещеним батьком Руси-України, але не він був першим, хто приніс християнство на українські землі

Днями український народ відзначатиме 1033 річницю Хрещення Руси. Можна говорити про те, що після Хрещення Руси-України 988 року була остаточно заснована Київська Митрополія, Українська православна церква, її коріння й витоки направду сягають набагато глибше, аж до часів проповіді на українських землях святого апостола Андрія Первозванного. Про це повідомляє Православна церква України.

«Святий Володимир Великий став ніби хрещеним батьком Руси-України, але не він був першим, хто приніс християнство на українські землі. За кілька десятиліть до нього – а точніше, 955 року – хрещення прийняла його бабуся, свята рівноапостольна княгиня Ольга. Задовго до Хрещення Русі за її велінням по всій тоді ще язичницькій Київській державі зводилися храми, а сама вона, як ревна християнка, поширювала Боже слово серед народу», – розповіли у ПЦУ.

Зазначимо, що Ольга не була першою вірянкою серед київських правителів. Століттям раніше християнську віру прийняв святий благовірний князь Оскольд, і за неї постраждав, ставши одним з перших київських мучеників. У тому ж таки ІХ столітті на Закарпатті проповідували святі рівноапостольні просвітителі Кирило і Мефодій, і під час подорожі до Херсонеса ще у 861 році святий Кирило на власні очі бачив Псалтир і Євангеліє, написані «руськими письменами».

«Тож насправді християнство було поширене в Київській державі задовго до 988 року, Хрещення Руси-України стало підсумком тривалого процесу зростання Церкви серед наших предків і позначило новий етап її буття та розбудови», – підкреслили у ПЦУ.

Нагадаємо, що Київщина вже відсвяткувала День Хрещення Русі-України.

Як повідомлялося, 27 липня у Києві відбудуться заходи з відзначення 1033-ї річниці Хрещення Русі-України. У зв'язку цим в центрі Києва буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів.