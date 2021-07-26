Київщина вже відсвяткувала День Хрещення Русі-України (фото)

На святкуванні всі райони області презентували свої здобутки та культурні надбання

24 липня на території парку «Київська Русь» у селі Копачів Обухівського району відбулося святкування Дня Хрещення Русі-України. У заходах взяв участь очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба КМДА.

«Хрещення Русі відбулось у 988 році за ініціативи князя Володимира Великого. Це символ єдності всіх українців і підтвердження нашої славетної історії. Тож для нас було важливо організувати з нагоди чергової річниці цієї події такий масштабний захід і вкотре показати, наскільки наша Київщина є гостинною і згуртованою», – зазначив Володін.

У святкуванні взяли участь усі райони області. Вони презентували свої здобутки та культурні надбання.

Також на гостей заходу чекали кінно-трюкові виступи, костюмований парад, давньослов’янські забави, смачні страви з багаття, фотосесії, турніри кінних лучників і кінних рицарів, а також багато іншого.

Організаторами святкування виступили Київська облдержадміністрація, парк «Київська Русь», Київський обласний центр народної творчості та Рада національних спільнот Київщини.

Як повідомлялося, 27 липня у Києві відбудуться заходи з відзначення 1033-ї річниці Хрещення Русі-України. У зв'язку цим в центрі Києва буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів.