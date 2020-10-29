29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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29 жовтня відзначають День працівників служби позавідомчої охорони МВС

Не можна нині ледарювати, тож цілий день, проведений на дивані, не надто хороша іде

Сьогодні, 29 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом, а в Україні – День працівників служби позавідомчої охорони МВС.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мученика Лонгіна Сотника. Якщо вірити християнським переказам, то Лонгін Сотник був римським воїном, сотником, який пронизав списом бік розіп'ятого Ісуса Христа. Прізвисько Лонгін, швидше за все, походить від латинського longus («довгий», «високий») або ж від латинізованого грецького слова λόγχη («спис»).

Народні прикмети й традиції

Якщо 29 жовтня місяць мутнуватий і блідий – можливі мороз і сніг.

Сонце бреде у хмарах, як у тумані – до негоди.

Гусак на одній лапі стоїть – одягайся тепліше.

Вітер подув з півночі – дощу не буде, небо проясниться.

Ворона завжди дзьобом до вітру сідає.

Виникнення тривалих туманів – до відлиги.

Якщо лист хоч і пожовтів, але опадає слабо – морози настануть нескоро.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна братися за серйозні справи, адже нічого не доведете до кінця;

Не слід сьогодні сваритися та конфліктувати, аби не гніватися до Різдва;

Не можна нині ледарювати, тож цілий день, проведений на дивані, не надто хороша ідея;

Не треба цього дня зловживати алкоголем і не переїдати.

Хто святкує день ангела

У четвер, 29 жовтня, іменини відзначають Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма, Леонтій, а також Терентій.