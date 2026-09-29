Місячний посівний календар на жовтень 2026 року: коли садити часник, цибулю та квіти

Жовтень – це час для завершення збору врожаю та підготовки городу та саду до зими

У жовтні садівники й городники готують ділянки до зими: висаджують озимий часник і цибулю, садять цибулинні квіти, сіють сидерати та завершують сезонні роботи

Жовтень – один із найважливіших місяців для підготовки саду та городу до зими. Саме цього місяця висаджують озимий часник і цибулю, садять тюльпани, нарциси та інші цибулинні квіти, готують ґрунт до нового сезону, а в тепліших регіонах продовжують осінню посадку дерев і ягідних кущів.

«Главком» підготував місячний посівний календар на жовтень 2026 року. У ньому зібрані фази Місяця, традиційно сприятливі періоди для різних робіт, рекомендації щодо основних культур та календар робіт на кожну частину місяця.

Водночас місячний календар варто використовувати як додатковий орієнтир. Реальні строки посадки залежать насамперед від температури ґрунту, погоди, вологості, сорту та регіону. Особливо це стосується озимого часнику та цибулі.

Фази Місяця у жовтні 2026 року

У жовтні 2026 року відбудуться чотири основні фази Місяця:

3 жовтня о 16:25 – остання чверть;

– остання чверть; 10 жовтня о 18:50 – Молодик;

– Молодик; 18 жовтня о 19:12 – перша чверть;

– перша чверть; 26 жовтня о 06:11 – Повня.

Час наведено для Києва.

Відповідно, протягом місяця виділяються такі періоди:

1–2 жовтня – спадний Місяць;

– спадний Місяць; 3 жовтня – остання чверть;

– остання чверть; 4–9 жовтня – спадний Місяць;

– спадний Місяць; 10 жовтня – Молодик;

– Молодик; 11–17 жовтня – зростаючий Місяць;

– зростаючий Місяць; 18 жовтня – перша чверть;

– перша чверть; 19–25 жовтня – зростаючий Місяць;

– зростаючий Місяць; 26 жовтня – Повня;

– Повня; 27–31 жовтня – спадний Місяць.

Сприятливі та несприятливі дні у жовтні

У традиційному місячному календарі період зростаючого Місяця вважається більш придатним для посадки культур, у яких цінується надземна частина. Спадний Місяць традиційно пов'язують із роботами з коренеплодами, обрізуванням, прибиранням ділянки та підготовкою ґрунту.

Найкращі періоди для посадки

11–17 та 19–25 жовтня – періоди зростаючого Місяця.

Їх можна використати для посадки цибулинних квітів, ягідних культур, деяких плодових рослин, а також для осіннього посіву зелені там, де це дозволяють погодні умови.

Для озимого часнику та цибулі також підходить 1–9 жовтня, якщо агротехнічні строки у конкретному регіоні припадають саме на цей період.

Дні для підготовчих робіт

1–9 та 27–31 жовтня – спадний Місяць.

У межах традиційного місячного календаря цей час можна присвятити підготовці грядок, прибиранню рослинних решток, роботі з компостом, мульчуванню та іншим сезонним роботам.

Дні, коли традиційно не рекомендують активні посадки

10 жовтня – Молодик.

– Молодик. 26 жовтня – Повня.

У ці дні прихильники місячного календаря радять не проводити масштабних посівних і посадкових робіт. Їх можна використати для збору врожаю, планування, підготовки ґрунту та інвентарю.

Це саме традиційна рекомендація місячного календаря, а не наукова заборона.

Місячний посівний календар на жовтень 2026 року

Культура або робота Орієнтовний період Що важливо врахувати Озимий часник 1–9, 11–17 жовтня Строк залежить від регіону та погоди Озима цибуля 1–9, 11–25 жовтня Обирати сорти, призначені для осінньої посадки Тюльпани 11–25 жовтня Ґрунт має бути підготовлений і добре дренований Нарциси 11–25 жовтня Не допускати застою води Крокуси та інші цибулинні 11–25 жовтня Строк залежить від виду та погодних умов Полуниця На початку осені, якщо дозволяють умови У жовтні строки залежать від регіону Плодові дерева Жовтень – за сприятливої погоди Не садити в мерзлий або перезволожений ґрунт Ягідні кущі Жовтень – за сприятливої погоди Враховувати регіон та прогноз заморозків Морква під зиму Переважно друга половина жовтня – листопад Сіяти, коли насіння вже не має прорости до зими Буряк під зиму Друга половина жовтня – листопад Строки залежать від температури ґрунту Кріп і петрушка під зиму Друга половина жовтня – листопад Посів проводять перед стійким похолоданням Сидерати Початок – середина жовтня Залежить від культури та залишку тепла Компостування та мульчування Протягом місяця Проводити після завершення основних робіт

Коли садити озимий часник у жовтні 2026 року

Жовтень – один із головних місяців для посадки озимого часнику. Але називати одну універсальну дату для всієї України неправильно.

Озимий часник потрібно висадити так, щоб зубки встигли добре вкоренитися до зими, але не пішли в активний ріст над поверхнею ґрунту.

За рекомендаціями українського виробника посадкового матеріалу, орієнтовні строки такі:

північ України – третя декада вересня;

– третя декада вересня; центральні та західні області – перша половина жовтня;

– перша половина жовтня; південні області – друга половина жовтня;

– друга половина жовтня; Закарпаття – друга половина жовтня.

Тому для центральних і західних областей 1–15 жовтня може бути основним орієнтиром, тоді як на півдні посадка може зміщуватися на пізніший термін.

Головне – не орієнтуватися лише на календарну дату. Якщо осінь тепла, поспішати з посадкою не варто.

Часник потребує добре дренованого ґрунту. Застій води підвищує ризик проблем із цибулинами. Для посадки варто використовувати здоровий посадковий матеріал відповідного сорту.

Коли садити озиму цибулю

У жовтні можна висаджувати цибулю-сіянку сортів, призначених для осінньої посадки.

Оптимальний час також залежить від регіону. Цибуля має встигнути укоренитися, але не повинна сформувати велику зелену масу до настання стійких холодів.

Для осінньої посадки варто обирати саме озимі або зимостійкі сорти.

Що садити з квітів у жовтні

Жовтень – традиційний період посадки багатьох цибулинних квітів.

На ділянці можна висаджувати:

тюльпани;

нарциси;

крокуси;

мускарі;

декоративну цибулю;

інші цибулинні, рекомендовані для осінньої посадки.

Цибулини краще висаджувати в добре підготовлений ґрунт без застою води. Глибина посадки залежить від конкретної культури та розміру цибулини.

Чи можна сіяти овочі у жовтні

Так, але восени йдеться переважно про підзимовий посів, а не про отримання швидкого врожаю до зими.

Для такого посіву використовують холодостійкі культури, зокрема:

моркву;

столовий буряк;

кріп;

петрушку;

щавель;

деякі інші культури залежно від регіону.

Головна особливість підзимового посіву – насіння не повинно прорости восени. Тому сіяти потрібно тоді, коли ґрунт уже достатньо охолов.

Якщо посіяти занадто рано, насіння може прорости, а молоді сходи постраждають від морозів.

Посів сидератів у жовтні

Якщо після збору врожаю грядки залишаються вільними, їх можна засіяти сидератами.

Серед культур, які використовують як зелені добрива, – гірчиця, жито, овес та інші культури, придатні для осіннього посіву.

Сидерати допомагають прикрити ґрунт і зменшити його оголення протягом осінньо-зимового періоду. Водночас вибір конкретної культури залежить від строків, температури та подальшого використання ділянки.

Календар робіт у саду та на городі на жовтень 2026 року

1–2 жовтня

Спадний Місяць.

Це час для завершення збору врожаю, підготовки грядок та посадки озимого часнику й цибулі, якщо строки у вашому регіоні вже настали.

Також можна прибирати рослинні рештки, готувати ґрунт і закладати здорову органіку до компосту.

3 жовтня – остання чверть

Остання чверть настане о 16:25 за київським часом.

У межах традиційного місячного календаря цей день краще використати для підготовчих робіт, прибирання ділянки, збору врожаю та роботи з ґрунтом.

4–9 жовтня

Спадний Місяць.

Основні роботи:

посадка озимого часнику та цибулі, якщо це відповідає регіональним строкам;

підготовка грядок;

мульчування;

прибирання рослинних решток;

підготовка ділянки до підзимового посіву;

збір пізніх овочів і фруктів.

10 жовтня – Молодик

Точний момент Молодика – 18:50.

У традиційному місячному календарі це день, коли активні посіви та посадки рекомендують відкласти.

Натомість можна займатися прибиранням, підготовкою інструментів, компостуванням і плануванням наступних робіт.

11–17 жовтня

Зростаючий Місяць.

Цей період можна використати для:

посадки цибулинних квітів;

осінньої посадки дерев і кущів за сприятливої погоди;

посадки озимої цибулі;

завершення посадки часнику в регіонах, де для цього ще відповідні строки;

підготовки грядок під підзимовий посів.

18 жовтня – перша чверть

Перша чверть настане о 19:12.

Протягом дня можна виконувати звичайні сезонні роботи, а масштабні посадки за бажанням перенести на наступні дні.

19–25 жовтня

Зростаючий Місяць.

Це один із періодів, який традиційний місячний календар вважає сприятливим для посадок.

Можна:

садити цибулинні квіти;

висаджувати дерева та ягідні кущі за відповідних погодних умов;

готувати ділянки для підзимового посіву;

висівати сидерати;

завершувати посадку озимої цибулі там, де це дозволяють агротехнічні строки.

26 жовтня – Повня

Повня настане о 06:11 за київським часом.

За традиційним місячним календарем цей день вважається несприятливим для активних посадок.

Практично його можна присвятити збору пізнього врожаю, сортуванню овочів і фруктів, прибиранню ділянки та підготовці саду до холодів.

27–31 жовтня

Починається спадний Місяць.

У цей період можна:

проводити підзимовий посів моркви, буряка, кропу та петрушки, якщо ґрунт уже достатньо охолонув;

прибирати город;

мульчувати грядки;

завершувати осінні роботи;

збирати пізні овочі;

готувати рослини до морозів.

Що робити в саду в жовтні

У жовтні сад потребує не меншої уваги, ніж город.

Основні завдання:

завершити збір яблук, груш та інших пізніх плодів;

прибрати падалицю;

видалити хворі та пошкоджені плоди;

підготувати молоді дерева до зими;

провести санітарне прибирання;

висадити дерева та кущі, якщо погодні умови сприятливі;

підготувати пристовбурні кола;

зібрати опале листя та використати здорове листя для компосту.

Осіння посадка плодових дерев і ягідних кущів можлива, але її потрібно завершити до промерзання ґрунту.

Що робити на городі в жовтні

На городі основна увага переходить від вирощування до підготовки ділянки до зими.

Варто:

завершити збір урожаю;

прибрати хворі рослинні рештки;

підготувати грядки;

посіяти сидерати;

провести підзимовий посів там, де це доцільно;

висадити озимий часник;

висадити озиму цибулю;

замульчувати окремі посадки;

перевірити стан теплиці та садового інвентарю.

Що не варто робити лише заради «сприятливої» дати

Місячний календар не повинен змушувати садівника садити рослини у невідповідних умовах.

Якщо ґрунт надто мокрий, замерзлий або температура різко впала, краще перенести роботу. Так само не варто висаджувати часник лише тому, що певний день вважається сприятливим за фазою Місяця.

Для озимого часнику особливо важливо, щоб до зими він встиг сформувати кореневу систему, але не почав активно розвивати надземну частину.

Головне у місячному посівному календарі на жовтень 2026 року

3 жовтня – остання чверть.

– остання чверть. 10 жовтня – Молодик.

– Молодик. 18 жовтня – перша чверть.

– перша чверть. 26 жовтня – Повня.

– Повня. 11–17 та 19–25 жовтня – періоди зростаючого Місяця, які традиційно вважають сприятливими для посадок.

– періоди зростаючого Місяця, які традиційно вважають сприятливими для посадок. 1–9 та 27–31 жовтня – періоди спадного Місяця, які традиційно пов'язують із роботами з ґрунтом, збором урожаю та підготовкою ділянки.

Для озимого часнику жовтень є одним із головних місяців посадки, але конкретний строк потрібно визначати з урахуванням регіону. Для центральних і західних областей України орієнтиром часто є перша половина жовтня, тоді як у південних регіонах посадку можуть проводити пізніше.

Місячний календар можна використовувати для планування, але остаточне рішення варто приймати за реальними умовами на ділянці – погодою, температурою ґрунту, вологістю та агротехнічними вимогами конкретної культури.