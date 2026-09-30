Державні та міжнародні свята у жовтні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
У жовтні українці святкують Покрову, День українського козацтва та інші важливі свята
Жовтень 2026 року стане одним із насичених місяців осіннього календаря України. Цього місяця країна відзначатиме День захисників і захисниць України, День територіальної оборони, День Українського козацтва, День ветерана, День української писемності та мови, День юриста, День працівників освіти та низку інших професійних і пам'ятних дат.
Додаткових вихідних у жовтні не буде. Через дію воєнного стану норми Кодексу законів про працю щодо перенесення святкових і неробочих днів не застосовуються.
«Главком» публікує виробничий календар та перелік найважливіших державних, професійних, міжнародних, церковних і пам'ятних дат жовтня.
Календар робочих і вихідних днів
Жовтень 2026 року налічує 31 календарний день.
- Робочі дні: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23 та 26-30 жовтня (22 робочі дні).
- Вихідні дні: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 та 31 жовтня (9 вихідних днів).
Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», державні свята не є підставою для додаткових вихідних чи перенесення робочих днів.
Найважливіші державні та військові свята жовтня
Жовтень містить кілька важливих державних і військових дат. Особливе місце серед них посідає День захисників і захисниць України.
1 жовтня відзначають День захисників і захисниць України, День Українського козацтва та День ветерана.
4 жовтня відзначають День територіальної оборони України.
Серед інших важливих дат:
- 1 жовтня – Міжнародний день громадян похилого віку; Міжнародний день музики;
- 4 жовтня – Всесвітній день архітектури; Міжнародний день лікаря;
- 24 жовтня – День Організації Об'єднаних Націй;
- 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.
Професійні свята у жовтні
У жовтні також відзначають низку професійних свят:
- 4 жовтня – День працівників освіти;
- 8 жовтня – День юриста;
- 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології;
- 11 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби; День художника;
- 18 жовтня – День працівників харчової промисловості;
- 25 жовтня – День автомобіліста і дорожника;
- 27 жовтня – День української писемності та мови.
- 29 жовтня – День військового фінансиста Збройних сил України.
Також 17 жовтня відзначають День працівників целюлозно-паперової промисловості, а 19 жовтня – День відповідальності людини.
Міжнародні дати жовтня
Окрім державних і професійних свят, у жовтні відзначають низку міжнародних та інших пам'ятних дат:
- 1 жовтня – Міжнародний день музики; Міжнародний день громадян похилого віку;
- 2 жовтня – Міжнародний день ненасильства;
- 4 жовтня – Всесвітній день архітектури; Міжнародний день лікаря;
- 9 жовтня – Всесвітній день пошти;
- 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я;
- 17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності;
- 24 жовтня – День Організації Об'єднаних Націй; Всесвітній день інформації щодо розвитку;
- 27 жовтня – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини;
- 31 жовтня – Геловін.
Головні церковні свята жовтня
Серед найважливіших церковних дат жовтня за календарем Православної церкви України:
- 1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці;
- 26 жовтня – день пам'яті великомученика Димитрія Солунського;
- 27 жовтня – день пам'яті преподобного Нестора Літописця;
- 28 жовтня – день пам'яті великомучениці Параскеви-П'ятниці.
Покрову Пресвятої Богородиці відзначають 1 жовтня за новоюліанським календарем. Календар ПЦУ на 2026 рік також визначає 26 жовтня днем пам'яті великомученика Димитрія Солунського.
Поминальні суботи
Цього місяця Димитрівська поминальна субота припадає на 24 жовтня. У цей день віряни вшановують пам’ять померлих. Віряни можуть відвідати храм, подати записки за упокій та помолитися за рідних і близьких. Дмитрівська субота належить до встановлених ПЦУ заупокійних субот.
Пам'ятні дати жовтня
Окреме місце у жовтневому календарі посідають пам'ятні дати, пов'язані з історією України та міжнародними подіями.
1 жовтня – День захисників і захисниць України та День ветерана.
14 жовтня – традиційна дата, пов'язана зі створенням Української повстанської армії.
27 жовтня – День української писемності та мови, присвячений українській мові та культурній спадщині.
28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників. Цього дня вшановують пам'ять про звільнення українських територій від нацистської окупації у роки Другої світової війни.
Жовтень поєднує важливі державні, військові, професійні та міжнародні дати. Особливе місце в календарі посідають День захисників і захисниць України, День територіальної оборони, День Українського козацтва, День ветерана та День української писемності та мови. Водночас цього місяця українці відзначатимуть Покрову Пресвятої Богородиці.
Загалом у жовтні 2026 року буде 22 робочі та дев'ять вихідних днів. Додаткових неробочих днів через державні свята не передбачено.
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