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29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На березі все ще є листя – до теплих днів
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна накривати стіл незаміжнім жінкам

29 жовтня в Україні та світі відзначають Міжнародний день догляду і підтримки, Всесвітній день псоріазу та Всесвітній день боротьби з інсультом. Віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Анастасії. 

Міжнародний день догляду і підтримки

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Цей день присвячений всім тим, хто надає догляд і підтримку інвалідам, хворим, старим людям та іншим, хто потребує допомоги. Це можуть бути медсестри, медичні сестри, санітари, а також працівники соціальної сфери та волонтери. Цей день ставить перед собою мету зробити свідомішим суспільство про важливість догляду та підтримки, підвищити статус та уважність до цієї професії, а також забезпечити її розвиток.

Всесвітній день псоріазу

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Цей день призначений для підвищення обізнаності про цей хронічне захворювання шкіри, яке вражає мільйони людей по всьому світу. Псоріаз – це аутоімунне захворювання, яке викликає швидке шелушення шкіри, сильний свербіж і набряк. Цей день також спрямований на підтримку пацієнтів і досліджень, щоб знайти більш ефективні методи лікування. Всесвітній день псоріазу ставить перед собою цілі зменшити стигму, пов'язану з цим захворюванням, і підтримувати тих, хто страждає від нього.

Всесвітній день боротьби з інсультом

29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день призначений для підвищення обізнаності про інсульт, його причини, симптоми та методи профілактики. Інсульт є однією з основних причин серцево-судинних захворювань і неврологічних ускладнень, і він може мати серйозні наслідки для здоров'я людини.

Яке церковне свято 29 жовтня

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29 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святої преподобномучениці Анастасії. Вона була праведною жінкою, яка жила у III столітті. Вона народилася в Римі, але після смерті своїх батьків переїхала до Єгипту. Там вона віддала своє життя служінню Богу і допомагала бідним і хворим. Анастасія була відома своєю духовною силою і здатністю зцілювати. Вона також була відома своєю вірністю Христу, навіть у важкі часи гонінь на християн. Її мученицька смерть стала символом віри і мужності.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не можна накривати стіл незаміжнім жінкам.
  • Забороняється залишати дитину саму вдома.
  • Не варто лихословити, сваритися.

Народні прикмети і традиції

  • раптом почали каркати ворони – буде мороз;
  • хмари низько пливуть – до негоди;
  • на березі все ще є листя – до теплих днів;
  • воркочуть голуби – погода буде дуже теплою.

Пам’ятні дати

  • 312 рік – Костянтин Великий входить до Риму після перемоги в битві біля Мульвійського мосту;
  • 437 рік  – Валентиніан III, імператор Західної Римської імперії, одружується на Ліцинії Євдоксії, доньці свого двоюрідного брата Феодосія II, імператора Східної Римської імперії в Константинополі, об’єднавши дві гілки дому Феодосія;
  • 1658 рік – Друга Північна війна: військово-морські сили Нідерландської республіки перемагають у битві зі шведами;
  • 1863 рік – вісімнадцять країн зустрічаються в Женеві та погоджуються створити Міжнародний Червоний Хрест;
  • 1914 рік – перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе;
  • 1923 рік – Туреччина стає республікою після розпаду Османської імперії;
  • 1929 рік – Нью-Йоркська фондова біржа зазнала краху, який буде називатися крахом 29 року або «Чорним вівторком»;
  • 1964 рік – найбільша крадіжка коштовностей.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Микола, Павло, Пилип, Анастасія, Ганна, Марія.

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Теги: церква свята Українська православна церква релігія українці Україна традиції свято

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