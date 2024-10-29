29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не можна накривати стіл незаміжнім жінкам
29 жовтня в Україні та світі відзначають Міжнародний день догляду і підтримки, Всесвітній день псоріазу та Всесвітній день боротьби з інсультом. Віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Анастасії.
Міжнародний день догляду і підтримки
Цей день присвячений всім тим, хто надає догляд і підтримку інвалідам, хворим, старим людям та іншим, хто потребує допомоги. Це можуть бути медсестри, медичні сестри, санітари, а також працівники соціальної сфери та волонтери. Цей день ставить перед собою мету зробити свідомішим суспільство про важливість догляду та підтримки, підвищити статус та уважність до цієї професії, а також забезпечити її розвиток.
Всесвітній день псоріазу
Цей день призначений для підвищення обізнаності про цей хронічне захворювання шкіри, яке вражає мільйони людей по всьому світу. Псоріаз – це аутоімунне захворювання, яке викликає швидке шелушення шкіри, сильний свербіж і набряк. Цей день також спрямований на підтримку пацієнтів і досліджень, щоб знайти більш ефективні методи лікування. Всесвітній день псоріазу ставить перед собою цілі зменшити стигму, пов'язану з цим захворюванням, і підтримувати тих, хто страждає від нього.
Всесвітній день боротьби з інсультом
Цей день призначений для підвищення обізнаності про інсульт, його причини, симптоми та методи профілактики. Інсульт є однією з основних причин серцево-судинних захворювань і неврологічних ускладнень, і він може мати серйозні наслідки для здоров'я людини.
Яке церковне свято 29 жовтня
29 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святої преподобномучениці Анастасії. Вона була праведною жінкою, яка жила у III столітті. Вона народилася в Римі, але після смерті своїх батьків переїхала до Єгипту. Там вона віддала своє життя служінню Богу і допомагала бідним і хворим. Анастасія була відома своєю духовною силою і здатністю зцілювати. Вона також була відома своєю вірністю Христу, навіть у важкі часи гонінь на християн. Її мученицька смерть стала символом віри і мужності.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна накривати стіл незаміжнім жінкам.
- Забороняється залишати дитину саму вдома.
- Не варто лихословити, сваритися.
Народні прикмети і традиції
- раптом почали каркати ворони – буде мороз;
- хмари низько пливуть – до негоди;
- на березі все ще є листя – до теплих днів;
- воркочуть голуби – погода буде дуже теплою.
Пам’ятні дати
- 312 рік – Костянтин Великий входить до Риму після перемоги в битві біля Мульвійського мосту;
- 437 рік – Валентиніан III, імператор Західної Римської імперії, одружується на Ліцинії Євдоксії, доньці свого двоюрідного брата Феодосія II, імператора Східної Римської імперії в Константинополі, об’єднавши дві гілки дому Феодосія;
- 1658 рік – Друга Північна війна: військово-морські сили Нідерландської республіки перемагають у битві зі шведами;
- 1863 рік – вісімнадцять країн зустрічаються в Женеві та погоджуються створити Міжнародний Червоний Хрест;
- 1914 рік – перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе;
- 1923 рік – Туреччина стає республікою після розпаду Османської імперії;
- 1929 рік – Нью-Йоркська фондова біржа зазнала краху, який буде називатися крахом 29 року або «Чорним вівторком»;
- 1964 рік – найбільша крадіжка коштовностей.
Іменини
День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Микола, Павло, Пилип, Анастасія, Ганна, Марія.
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