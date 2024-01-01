Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят
Великдень у 2024 році припадає на 5 травня
фото: freepik.com

З переходом на новоюліанський календар усі церковні події змістилися на 13 днів

У 2024 році православна церква традиційно матиме 12 дванадесятих свят, які поділяються на Господні та Богородичні. Три з них щороку відзначаються в різні дати, що залежить від святкування Великодня. Інші дев'ять – не змінюється з року в рік. Але у зв'язку з тим, що минулого року Православна церква України та Українські греко-католицькі церкви перейшли на новоюліанський календар, усі церковні свята змістилися на 13 днів.

Коли святкуємо перехідні та неперехідні дванадесяті свята

Перехідні дванадесяті свята 2024 року (дати яких залежать від Великодня):

  • 28 квітня – Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима;
  • 9 травня – Вознесіння Господнє;
  • 23 червня – День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця).

Неперехідні дванадесяті свята 2024 року:

  • 6 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє;
  • 2 лютого – Стрітення Господнє;
  • 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 6 серпня – Преображення Господнє;
  • 15 серпня – Успіння Богородиці;
  • 8 вересня – Різдво Богородиці;
  • 14 вересня – Воздвиження Господнього Хреста;
  • 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 25 грудня – Різдво Христове.

Інші великі церковні свята 2024 року

Крім дванадесятих свят, православні віряни традиційно святкують ще й інші важливі дати:

  • 1 січня – Обрізання Господнє;
  • 24 червня – Різдво Іоанна Предтечі;
  • 29 червня – Святих апостолів Петра і Павла;
  • 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
  • 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Пости 2024 року

Віряни, як і зазвичай, мають цьогоріч одноденні та багатоденні пости, а також суцільні тижні (коли навіть у середу та п'ятницю немає посту).

Одноденні пости:

  • 5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення);
  • 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
  • 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

Багатоденні пости:

  • 18 березня – 4 травня – Великий піст;
  • 1-14 серпня – Успенський піст;
  • 15 листопада – 24 грудня – Різдвяний піст.

Зазначимо, що раніше Успенському посту передував Петрів піст. Однак цьогоріч його скасовано. У ПЦУ пояснили, що цей піст повинен починатися за тиждень після П'ятдесятниці, яка 2024 року припадає на 23 червня, а свято Петра і Павла – вже 29 червня, тож потрібних умов для посту не існуватиме.

Суцільні тижні:

  • 25 грудня – 4 січня – Святки;
  • 24-30 січня – Тиждень Митаря та Фарисея;
  • 11-17 березня – Масниця (Сирний тиждень);
  • 5-11 травня – Великодній (Світлий тиждень);
  • 24-30 червня – Троїцький тиждень.

Поминальні дні 2024 року

  • 9 березня – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);
  • 30 березня – субота другого тижня Великого посту;
  • 6 квітня – субота третього тижня Великого посту;
  • 13 квітня – субота четвертого тижня Великого посту;
  • 14 травня – Радониця;
  • 9 травня – поминання померлих воїнів;
  • 22 червня – Троїцька батьківська субота;
  • 2 листопада – Димитрівська батьківська субота.

Православний календар на кожен місяць 2024 року

Січень

  • 1 січня – святого Василія Великого;
  • 5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
  • 6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
  • 12 січня – святої мучениці Татіани;
  • 30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий

  • 2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень

  • 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.

Квітень

  • 28 квітня – Вхід Господній до Єрусалима.

Травень

  • 5 травня – Великдень, Воскресіння Христове;
  • 25 травня – Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Червень

  • 13 червня – Вознесіння Господнє;
  • 23 червня – Зіслання святого духа, П'ятидесятниця;
  • 24 червня – Святого духа (Пресвята Трійця);
  • 29 червня – святих апостолів Петра і Павла.

Липень

  • 7 липня – Матері Божої неустанної помочі;
  • 15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
  • 25 липня – Успіння святої Анни.

Серпень

  • 1 серпня – Перенесення чесного хреста;
  • 6 серпня – Преображення Господнє;
  • 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Вересень

  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень

  • 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

  • 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
  • 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень

  • 6 грудня – святого Миколая;
  • 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
  • 25 грудня – Різдво Христове.

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання. У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

Теги: церква Українська православна церква свята православна церква календар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 грудня – День підкорення вершин
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 2023, 00:20
20 грудня – Міжнародний день солідарності людей
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 2023, 00:20
П'ять років від дня Об’єднавчого собору: Помісна церква ствердилась і продовжує зростати
Епохальна подія. Рівно п'ять років тому було створено Православну церкву України
15 грудня, 2023, 09:29

Суспільство

Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят
Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
У ДТП в Польщі загинули троє українців
У ДТП в Польщі загинули троє українців
Папа Римський закликав молитися за «мученицький український народ»
Папа Римський закликав молитися за «мученицький український народ»
Українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів у РФ
Українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів у РФ
Прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків: яка ситуація на кордоні
Прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків: яка ситуація на кордоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Росіяни можуть повторити долю німців 1945 року
79K
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина
22K
У більшості областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу «Шахедів»
18K
СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)
11K
Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом
8176
«Для багатьох ми є Руандою». Маринович порадив Зеленському змінити стиль поведінки з Заходом

Новини

Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня
Сьогодні, 04:59
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Вчора, 2023, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Вчора, 2023, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 2023, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
30 грудня, 2023, 11:16

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua