Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят
З переходом на новоюліанський календар усі церковні події змістилися на 13 днів
У 2024 році православна церква традиційно матиме 12 дванадесятих свят, які поділяються на Господні та Богородичні. Три з них щороку відзначаються в різні дати, що залежить від святкування Великодня. Інші дев'ять – не змінюється з року в рік. Але у зв'язку з тим, що минулого року Православна церква України та Українські греко-католицькі церкви перейшли на новоюліанський календар, усі церковні свята змістилися на 13 днів.
Коли святкуємо перехідні та неперехідні дванадесяті свята
Перехідні дванадесяті свята 2024 року (дати яких залежать від Великодня):
- 28 квітня – Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима;
- 9 травня – Вознесіння Господнє;
- 23 червня – День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця).
Неперехідні дванадесяті свята 2024 року:
- 6 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє;
- 2 лютого – Стрітення Господнє;
- 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 6 серпня – Преображення Господнє;
- 15 серпня – Успіння Богородиці;
- 8 вересня – Різдво Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Господнього Хреста;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 25 грудня – Різдво Христове.
Інші великі церковні свята 2024 року
Крім дванадесятих свят, православні віряни традиційно святкують ще й інші важливі дати:
- 1 січня – Обрізання Господнє;
- 24 червня – Різдво Іоанна Предтечі;
- 29 червня – Святих апостолів Петра і Павла;
- 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
Пости 2024 року
Віряни, як і зазвичай, мають цьогоріч одноденні та багатоденні пости, а також суцільні тижні (коли навіть у середу та п'ятницю немає посту).
Одноденні пости:
- 5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення);
- 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
- 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.
Багатоденні пости:
- 18 березня – 4 травня – Великий піст;
- 1-14 серпня – Успенський піст;
- 15 листопада – 24 грудня – Різдвяний піст.
Зазначимо, що раніше Успенському посту передував Петрів піст. Однак цьогоріч його скасовано. У ПЦУ пояснили, що цей піст повинен починатися за тиждень після П'ятдесятниці, яка 2024 року припадає на 23 червня, а свято Петра і Павла – вже 29 червня, тож потрібних умов для посту не існуватиме.
Суцільні тижні:
- 25 грудня – 4 січня – Святки;
- 24-30 січня – Тиждень Митаря та Фарисея;
- 11-17 березня – Масниця (Сирний тиждень);
- 5-11 травня – Великодній (Світлий тиждень);
- 24-30 червня – Троїцький тиждень.
Поминальні дні 2024 року
- 9 березня – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);
- 30 березня – субота другого тижня Великого посту;
- 6 квітня – субота третього тижня Великого посту;
- 13 квітня – субота четвертого тижня Великого посту;
- 14 травня – Радониця;
- 9 травня – поминання померлих воїнів;
- 22 червня – Троїцька батьківська субота;
- 2 листопада – Димитрівська батьківська субота.
Православний календар на кожен місяць 2024 року
Січень
- 1 січня – святого Василія Великого;
- 5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
- 6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
- 12 січня – святої мучениці Татіани;
- 30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.
Лютий
- 2 лютого – Стрітення Господнє.
Березень
- 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.
Квітень
- 28 квітня – Вхід Господній до Єрусалима.
Травень
- 5 травня – Великдень, Воскресіння Христове;
- 25 травня – Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя.
Червень
- 13 червня – Вознесіння Господнє;
- 23 червня – Зіслання святого духа, П'ятидесятниця;
- 24 червня – Святого духа (Пресвята Трійця);
- 29 червня – святих апостолів Петра і Павла.
Липень
- 7 липня – Матері Божої неустанної помочі;
- 15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
- 25 липня – Успіння святої Анни.
Серпень
- 1 серпня – Перенесення чесного хреста;
- 6 серпня – Преображення Господнє;
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя.
Вересень
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.
Жовтень
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
Листопад
- 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.
Грудень
- 6 грудня – святого Миколая;
- 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 25 грудня – Різдво Христове.
Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання. У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.
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