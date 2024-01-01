Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят

З переходом на новоюліанський календар усі церковні події змістилися на 13 днів

У 2024 році православна церква традиційно матиме 12 дванадесятих свят, які поділяються на Господні та Богородичні. Три з них щороку відзначаються в різні дати, що залежить від святкування Великодня. Інші дев'ять – не змінюється з року в рік. Але у зв'язку з тим, що минулого року Православна церква України та Українські греко-католицькі церкви перейшли на новоюліанський календар, усі церковні свята змістилися на 13 днів.

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Коли святкуємо перехідні та неперехідні дванадесяті свята

Перехідні дванадесяті свята 2024 року (дати яких залежать від Великодня):

28 квітня – Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима;

9 травня – Вознесіння Господнє;

23 червня – День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця).

Неперехідні дванадесяті свята 2024 року:

6 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє;

2 лютого – Стрітення Господнє;

25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;

6 серпня – Преображення Господнє;

15 серпня – Успіння Богородиці;

8 вересня – Різдво Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Господнього Хреста;

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

25 грудня – Різдво Христове.

Інші великі церковні свята 2024 року

Крім дванадесятих свят, православні віряни традиційно святкують ще й інші важливі дати:

1 січня – Обрізання Господнє;

24 червня – Різдво Іоанна Предтечі;

29 червня – Святих апостолів Петра і Павла;

29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Пости 2024 року

Віряни, як і зазвичай, мають цьогоріч одноденні та багатоденні пости, а також суцільні тижні (коли навіть у середу та п'ятницю немає посту).

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Одноденні пости:

5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення);

29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;

14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

Багатоденні пости:

18 березня – 4 травня – Великий піст;

1-14 серпня – Успенський піст;

15 листопада – 24 грудня – Різдвяний піст.

Зазначимо, що раніше Успенському посту передував Петрів піст. Однак цьогоріч його скасовано. У ПЦУ пояснили, що цей піст повинен починатися за тиждень після П'ятдесятниці, яка 2024 року припадає на 23 червня, а свято Петра і Павла – вже 29 червня, тож потрібних умов для посту не існуватиме.

Суцільні тижні:

25 грудня – 4 січня – Святки;

24-30 січня – Тиждень Митаря та Фарисея;

11-17 березня – Масниця (Сирний тиждень);

5-11 травня – Великодній (Світлий тиждень);

24-30 червня – Троїцький тиждень.

Поминальні дні 2024 року

9 березня – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);

30 березня – субота другого тижня Великого посту;

6 квітня – субота третього тижня Великого посту;

13 квітня – субота четвертого тижня Великого посту;

14 травня – Радониця;

9 травня – поминання померлих воїнів;

22 червня – Троїцька батьківська субота;

2 листопада – Димитрівська батьківська субота.

Православний календар на кожен місяць 2024 року

Січень

1 січня – святого Василія Великого;

5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;

6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

12 січня – святої мучениці Татіани;

30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий

2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.

Квітень

28 квітня – Вхід Господній до Єрусалима.

Травень

5 травня – Великдень, Воскресіння Христове;

25 травня – Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Червень

13 червня – Вознесіння Господнє;

23 червня – Зіслання святого духа, П'ятидесятниця;

24 червня – Святого духа (Пресвята Трійця);

29 червня – святих апостолів Петра і Павла.

Липень

7 липня – Матері Божої неустанної помочі;

15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;

25 липня – Успіння святої Анни.

Серпень

1 серпня – Перенесення чесного хреста;

6 серпня – Преображення Господнє;

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Вересень

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

8 листопада – Собор архистратига Михаїла;

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень

6 грудня – святого Миколая;

9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

25 грудня – Різдво Христове.

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання. У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.