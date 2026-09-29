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Календар стрижок на жовтень 2026: коли найкращі дні для стрижки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Найвдалішими днями для стрижки у жовтні 2026 року є 5-9, 16-19 та 26-28 числа
колаж: glavcom.ua

Календар допоможе визначити сприятливі та несприятливі дні для оновлення зачіски

Жовтень вважають сприятливим періодом для відновлення волосся після літа. Саме час позбутися пошкоджених кінчиків, змінити довжину або поекспериментувати з кольором. Астрологи радять планувати такі процедури з урахуванням фаз Місяця.

«Главком» підготував детальний місячний календар стрижок на жовтень 2026 року. Він допоможе визначити сприятливі та несприятливі дні для оновлення зачіски.

Фази Місяця у жовтні 2026 року

У жовтні Місяць пройде всі чотири основні фази:

  • 3 жовтня – остання чверть;
  • 10 жовтня – Молодик;
  • 18 жовтня – перша чверть;
  • 26 жовтня – Повня.

Коли стригти волосся у жовтні 2026 року

Прихильники астрологічних прогнозів радять враховувати фазу Місяця перед походом до перукаря:

  • зростальний Місяць вважається сприятливим періодом для тих, хто хоче, щоб волосся швидше відростало;
  • спадний Місяць рекомендують обирати, якщо важливо якомога довше зберегти форму стрижки;
  • молодик і повня називають періодами, які не надто підходять для різких змін образу, тому експерименти із зачіскою радять добре обміркувати.

У жовтні зростаючий Місяць припадає на 1-9 та 27-31 числа, а спадний – на 11-25. Астрологи радять враховувати не лише фазу, а й знак Зодіаку. Найсприятливішими для стрижки вважаються Лев, Діва, Телець і Козоріг – нібито саме в ці періоди волосся краще тримає форму та набуває об’єму.

З огляду на ці фактори, найвдалішими днями для стрижки у жовтні 2026 року називають 5-9, 16-19 та 26-28 числа.

Несприятливі дні для стрижки у жовтні 2026 року

Водночас від радикальних змін радять утриматися, коли Місяць перебуває у Рибах і Раку – це 2-4, 21-23 та 30-31 жовтня. У такі дні краще обмежитися підстриганням кінчиків або фарбуванням коренів. Окремо астрологи радять не експериментувати із зачіскою під час молодика 10 жовтня, оскільки результат може виявитися непередбачуваним.

Місячний календар стрижок на жовтень 2026 року

Дата Рекомендація
1 жовтня нейтральний день
2 жовтня несприятливий день для стрижки
3 жовтня несприятливий день для стрижки
4 жовтня несприятливий день для стрижки
5 жовтня сприятливий день для стрижки
6 жовтня сприятливий день для стрижки
7 жовтня сприятливий день для стрижки
8 жовтня сприятливий день для стрижки
9 жовтня сприятливий день для стрижки
10 жовтня нейтральний день
11 жовтня нейтральний день
12 жовтня нейтральний день
13 жовтня нейтральний день
14 жовтня нейтральний день
15 жовтня нейтральний день
16 жовтня сприятливий день для стрижки
17 жовтня сприятливий день для стрижки
18 жовтня сприятливий день для стрижки
19 жовтня сприятливий день для стрижки
20 жовтня нейтральний день
21 жовтня несприятливий день для стрижки
22 жовтня несприятливий день для стрижки
23 жовтня несприятливий день для стрижки
24 жовтня нейтральний день
25 жовтня нейтральний день
26 жовтня сприятливий день для стрижки
27 жовтня сприятливий день для стрижки
28 жовтня сприятливий день для стрижки
29 жовтня нейтральний день
30 жовтня несприятливий день для стрижки
31 жовтня несприятливий день для стрижки

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Теги: мода календар

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Життя

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