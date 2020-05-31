31 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Останній день травня колись вважали дівочим святом
Сьогодні, 31 травня, у православній церкві вшановують пам’ять Федота Вівсяника та Семи дів-мучениць, які постраждали за віру в Хориста в IV столітті. Страждання дів були описані у працях мученика Федота – родича одного із загиблих.
До речі, Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: «Прийде Федот – останній дуб лист розгорне». Якщо на Федота дуб розгортав листя, то вважали, що врожай буде багатим. Також намагалися саме 31 травня посіяти льон, примовляючи: «Сіють льон у семи Оленя».
Інші назви свята: «Вівсяник», «Житник», «Сім дів».
Іменини
31 травня День ангела відзначають: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Ісаак, Клавдія, Христина, Лев, Макар, Матрона, Михайло, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Федот, Юліан, Юлія.
Традиції та обряди
На Федота Вівсяника люди спостерігають за дубом і визначають, яким буде урожай хліба.
Молоді приходять до дуба і тричі, тримаючись за руки, обходять його колом. Вважається, що після такого обряду їх союз буде таким же вічним і незламним, як це дерево.
У цей день люди лікують біль у спині за допомогою спеціальної змови. Вони вимовляють її над зрізаною гілочкою осики. У народі вірять: той, хто зробить все правильно, ніколи не згадає про болі в спині і попереку.
Народні прикмети
- Листя дуба повністю розпустилися – чекай доброго врожаю
- Зозуля 31 травня довго і без зупинки кує – прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватись теплими днями
- Дуб розпустив листя раніше ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде засушливим
- Сполохи грають – чекай зміни погоди
- Сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно – буде погана погода
- Хмара дощова шумить – чекай граду та вітру
- До вечора купчасті хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується
- Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ
- На дубі листя розвернулися і почали швидко зростати – щука добре ловитися буде
- Увечері чайки кричать – ясна погода буде.
Що рекомендується робити 31 травня
- У цей день знахарі лікували болі в спині.
- Останній день травня вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.
- Рекомендується цього дня знайомитися – до довгих стосунків.
Чого не варто робити в останній травневий день
- Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.
- Не можна надміру веселитися.
- Не рекомендується сваритися: сварка буде затяжною.
Події у цей день
- 1223 — монгольські війська під командуванням Субедея і Джебе перемогли русько-половецькі сили у битві на річці Калка.
- 1859 — в Лондоні запустили знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту.
- 1884 — американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.
- 1894 — відкрили електричний трамвай у Львові.
- 1918 — в радянській Росії введено спільне навчання школярів і школярок.
- 1938 — українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран та вцілів.
- 1946 — у Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова.
- 1988 — Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day).
- 1989 — на установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.
- 1997 — підписано Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Російською Федерацією й Україною, який у 2019 році припинив свою дію через агресію РФ.