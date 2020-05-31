31 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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Сьогодні рекомендується знайомитися – до довгих стосунків

Останній день травня колись вважали дівочим святом

Сьогодні, 31 травня, у православній церкві вшановують пам’ять Федота Вівсяника та Семи дів-мучениць, які постраждали за віру в Хориста в IV столітті. Страждання дів були описані у працях мученика Федота – родича одного із загиблих.

До речі, Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: «Прийде Федот – останній дуб лист розгорне». Якщо на Федота дуб розгортав листя, то вважали, що врожай буде багатим. Також намагалися саме 31 травня посіяти льон, примовляючи: «Сіють льон у семи Оленя».

Інші назви свята: «Вівсяник», «Житник», «Сім дів».

Іменини

31 травня День ангела відзначають: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Ісаак, Клавдія, Христина, Лев, Макар, Матрона, Михайло, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Федот, Юліан, Юлія.

Традиції та обряди

На Федота Вівсяника люди спостерігають за дубом і визначають, яким буде урожай хліба.

Молоді приходять до дуба і тричі, тримаючись за руки, обходять його колом. Вважається, що після такого обряду їх союз буде таким же вічним і незламним, як це дерево.

У цей день люди лікують біль у спині за допомогою спеціальної змови. Вони вимовляють її над зрізаною гілочкою осики. У народі вірять: той, хто зробить все правильно, ніколи не згадає про болі в спині і попереку.

Народні прикмети

Листя дуба повністю розпустилися – чекай доброго врожаю

Зозуля 31 травня довго і без зупинки кує – прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватись теплими днями

Дуб розпустив листя раніше ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде засушливим

Сполохи грають – чекай зміни погоди

Сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно – буде погана погода

Хмара дощова шумить – чекай граду та вітру

До вечора купчасті хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується

Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ

На дубі листя розвернулися і почали швидко зростати – щука добре ловитися буде

Увечері чайки кричать – ясна погода буде.

Що рекомендується робити 31 травня

У цей день знахарі лікували болі в спині.

Останній день травня вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.

Рекомендується цього дня знайомитися – до довгих стосунків.

Чого не варто робити в останній травневий день

Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.

Не можна надміру веселитися.

Не рекомендується сваритися: сварка буде затяжною.

Події у цей день