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    Суспільство

    31 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні рекомендується знайомитися &ndash; до довгих стосунків - 31 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні рекомендується знайомитися – до довгих стосунків

    Останній день травня колись вважали дівочим святом

    Сьогодні, 31 травня,  у православній церкві вшановують пам’ять Федота Вівсяника та Семи дів-мучениць, які постраждали за віру в Хориста в IV столітті. Страждання дів були описані у працях мученика Федота – родича одного із загиблих.

    До речі, Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: «Прийде Федот – останній дуб лист розгорне». Якщо на Федота дуб розгортав листя, то вважали, що врожай буде багатим. Також намагалися саме 31 травня посіяти льон, примовляючи: «Сіють льон у семи Оленя».

    Інші назви свята: «Вівсяник», «Житник», «Сім дів». 

    Іменини

    31 травня День ангела відзначають: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Ісаак, Клавдія, Христина, Лев, Макар, Матрона, Михайло, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Федот, Юліан, Юлія.

    Традиції та обряди

    На Федота Вівсяника люди спостерігають за дубом і визначають, яким буде урожай хліба.

    Молоді приходять до дуба і тричі, тримаючись за руки, обходять його колом. Вважається, що після такого обряду їх союз буде таким же вічним і незламним, як це дерево.

    У цей день люди лікують біль у спині за допомогою спеціальної змови. Вони вимовляють її над зрізаною гілочкою осики. У народі вірять: той, хто зробить все правильно, ніколи не згадає про болі в спині і попереку.

    Народні прикмети

    • Листя дуба повністю розпустилися – чекай доброго врожаю
    • Зозуля 31 травня довго і без зупинки кує – прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватись теплими днями
    • Дуб розпустив листя раніше ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде засушливим
    • Сполохи грають – чекай зміни погоди
    • Сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно – буде погана погода
    • Хмара дощова шумить – чекай граду та вітру
    • До вечора купчасті хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується
    • Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ
    • На дубі листя розвернулися і почали швидко зростати – щука добре ловитися буде
    • Увечері чайки кричать – ясна погода буде.

    Що рекомендується робити 31 травня

    • У цей день знахарі лікували болі в спині.
    • Останній день травня вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.
    • Рекомендується цього дня знайомитися – до довгих стосунків.

    Чого не варто робити в останній травневий день

    • Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.
    • Не можна надміру веселитися.
    • Не рекомендується сваритися: сварка буде затяжною.

    Події у цей день

    • 1223 — монгольські війська під командуванням Субедея і Джебе перемогли русько-половецькі сили у битві на річці Калка.
    • 1859 — в Лондоні запустили знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту.
    • 1884 — американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.
    • 1894 — відкрили електричний трамвай у Львові.
    • 1918 — в радянській Росії введено спільне навчання школярів і школярок.
    • 1938 — українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран та вцілів.
    • 1946 — у Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова.
    • 1988 — Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day).
    • 1989 — на установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.
    • 1997 — підписано Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Російською Федерацією й Україною, який у 2019 році припинив свою дію через агресію РФ.
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