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    До Дня Києва відомі столичні пам’ятники заспівали романс (відео)

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    До Дня Києва відомі столичні пам’ятники заспівали романс (відео)

    У відеоролику пам'ятники співають «Старий київський романс»

    Столичний голова Віталій Кличко до Дня Києва оприлюднив відеоролик, у якому співають романс відомі столичні пам’ятники. Відео Кличко розмістив на своїй сторінці у Facebook і продемонстрував під час онлайн-пресконференції.

    «Друзі! Цими вихідними Київ відзначатиме свій день народження. Не буде традиційних масових святкувань. Усі заходи передбачені в онлайн-форматі. Але кожен з нас може зізнатися в любові до свого міста, прогулятися улюбленими місцями, опублікувати фото і відео Києва», - зазначив мер у дописі до відео.

    «На честь свята нашого улюбленого міста заспівали навіть столичні пам’ятники. «Старий київський романс» любові до Києва зазвучав голосами солістів капели Ревуцького, квартету «Імпресіо» та Анни Зарецької в аранжуванні керівника капели Ревуцького Олександра Круковського. Наша столиця - найгарніша і найдушевніша! Насолоджуйтеся Києвом, любіть його!» - написав Кличко.

    Нагадаємо, цього року усі заходи до Дня Києва відбуватимуться в онлайн-форматі.

    Ознайомитися зі святковою програмою відзначення Дня Києва в новому форматі можна тут.

    Нагадаємо, що на День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.

    Відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв’язку з карантинними обмеженнями.

    Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

    Віталій Кличко Київ свята карантин
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