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    До Дня міста Київ засяє святковою ілюмінацією

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    Над проїжджою частиною вулиці Хрещатик монтують світлові конструкції - До Дня міста Київ засяє святковою ілюмінацією
    Над проїжджою частиною вулиці Хрещатик монтують світлові конструкції
    Фото: КМДА

    Світлові конструкції встановлюють у центрі Києва

    Комунальне підприємств «Київміськсвітло» традиційно прикрашає святковою ілюмінацією весь Хрещатик та Європейську площу в Шевченківському районі столиці до Дня Києва, який відзначають в останню неділю місяця – 31 травня.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Наразі комунальники завершують монтажні роботи. Над проїжджою частиною вулиці Хрещатик буде змонтовано понад 200 світлових конструкцій на тросових розтяжках. Крім того, на 70-ти опорах будуть ілюміновані зображення символу Києва – каштан.

    На Європейській площі змонтують 46 світлових конструкцій у формі листів жовтого та білого кольорів.

    Як повідомлялося, цього року усі заходи до Дня Києва відбуватимуться в онлайн-форматі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що чекає на киян.

    Ознайомитися зі святковою програмою відзначення Дня Києва в новому форматі можна тут.

    Нагадаємо, що на День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.

    Відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв’язку з карантинними обмеженнями.

    Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.


    Віталій Кличко Київ свята вулиця Хрещатик
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