До Дня міста Київ засяє святковою ілюмінацією
Світлові конструкції встановлюють у центрі Києва
Комунальне підприємств «Київміськсвітло» традиційно прикрашає святковою ілюмінацією весь Хрещатик та Європейську площу в Шевченківському районі столиці до Дня Києва, який відзначають в останню неділю місяця – 31 травня.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Наразі комунальники завершують монтажні роботи. Над проїжджою частиною вулиці Хрещатик буде змонтовано понад 200 світлових конструкцій на тросових розтяжках. Крім того, на 70-ти опорах будуть ілюміновані зображення символу Києва – каштан.
На Європейській площі змонтують 46 світлових конструкцій у формі листів жовтого та білого кольорів.
Як повідомлялося, цього року усі заходи до Дня Києва відбуватимуться в онлайн-форматі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що чекає на киян.
Ознайомитися зі святковою програмою відзначення Дня Києва в новому форматі можна тут.
Нагадаємо, що на День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.
Відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв’язку з карантинними обмеженнями.
Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.