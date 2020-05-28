До Дня міста Київ засяє святковою ілюмінацією



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Над проїжджою частиною вулиці Хрещатик монтують світлові конструкції Фото: КМДА

Світлові конструкції встановлюють у центрі Києва

Комунальне підприємств «Київміськсвітло» традиційно прикрашає святковою ілюмінацією весь Хрещатик та Європейську площу в Шевченківському районі столиці до Дня Києва, який відзначають в останню неділю місяця – 31 травня.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Наразі комунальники завершують монтажні роботи. Над проїжджою частиною вулиці Хрещатик буде змонтовано понад 200 світлових конструкцій на тросових розтяжках. Крім того, на 70-ти опорах будуть ілюміновані зображення символу Києва – каштан.

На Європейській площі змонтують 46 світлових конструкцій у формі листів жовтого та білого кольорів.

Як повідомлялося, цього року усі заходи до Дня Києва відбуватимуться в онлайн-форматі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що чекає на киян.

Ознайомитися зі святковою програмою відзначення Дня Києва в новому форматі можна тут.

Нагадаємо, що на День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.

Відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.



