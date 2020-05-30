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    Суспільство

    30 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>Сьогодні православні згадують святу Євдокію Свистунку</p> - 30 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Сьогодні православні згадують святу Євдокію Свистунку

    30 травня бажано не приймати важливих рішень, інакше все піде шкереберть

    Сьогодні, 30 травня, православні відзначають Апостола Андроніка і святої Іунії, помічниці його, а також Євдокії Свистунки.

    Православна церква 30 травня також почитала святого Ондрона, який, за народними віруваннями, є сторожем небесних воріт, і саме йому намагалися молитися про дощ. Просили Ондрона відкрити браму і випустити опади, щоб цілюща волога пролилася на поля і позбавила людей від посухи.

    В день святої Євдокії, пам’ять якої відзначається в цей час, було прийнято підгортати картоплю. Також були особливі прикмети в цей день: «Яка Євдокія — таке і літо; в дощову Явдоху місяць народився — до мокрого літа, а якщо дме ще і північний вітер — до літа холодного». 

    Іменини

    30 травня День ангела відзначають: Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан

    Традиції та обряди

    В цей день стежать за погодою. По ній пророкують, яким буде літній сезон.

    Закликають небесного сторожа Ондрона, він же Адріан, допомагати посівам. Легенда свідчить, що цей святий зберігає у себе ключі від небесних воріт, які утримують дощові хмари. Коли настає посуха люди просять його напоїти землю. Для цього є спеціальні замовляння і ритуали. Всі обряди для закликання дощу повинен проводити чоловік, бажано від 33-х років.

    Поширений такий обряд: чоловік виходить на простір з гілкою осики, кланяється на чотири сторони, обстругує гілку, вимовляючи при цьому змову, і встромляє її в землю.

    Народні прикмети на 30 травня

    • Йде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.
    • Вітер північний 30 травня віщує холодне літо
    • Якщо людина народилася 30 травня, то вона буде володіти здатністю заговорити дощ
    • Холодний день – прикмета до того, що влітку буде град
    • Свині риють болота – буде дощове літо
    • Яблуні, бузок і горобини у цвітінні 30 травня – буде хороший кльов, і можна вирушати на риболовлю
    • Видно блакитне світіння на високих гострих предметах (шпилях, вершинах труб, дзвіниць, флюгерів) – ознака, яка говорить про те, що скоро почнеться гроза.

    Що рекомендовано робити

    У цей день заведено поратись біля городини, а також неодруженим дівчатам закликати свою долю на вечорницях.

    Чого не слід робити 30 травня

    • Потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.
    • Не ловіть ґав і дивіться під ноги.
    • Ходіть сьогодні подалі від лісу, полів і навіть парків, оскільки сьогодні вилазить дуже багато змій. Наші предки так боялися їхнього укусу, що навіть проводили захисні ритуали.
    • День сам по собі дуже важкий і небезпечний.
    • Не приймайте важливих рішень, інакше все піде шкереберть.
    • Будьте обережні, багато людей захочуть вас обдурити.
    • Краще не пити ліки та алкоголь, і уникати поїздок і подорожей.

    Події у цей день

    • 1431 — в Руані спалено Жанну д’Арк
    • 1805 — Військовий наказний отаман Матвій Платов заснував Новочеркаськ як новий адміністративний центр Землі Війська Донського
    • 1876 — у німецькому містечку Емс російський цар Олександр ІІ підписав Емський указ, спрямований на придушення української мови та культури
    • 1884 — відкрито рух Катеринославською казенною залізницею, яка з’єднала Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни
    • 1896 — у Нью-Йорку зафіксовано першу в історії ДТП: велосипедист зламав ногу у зіткненні з автомобілем
    • 1919 — у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході
    • 1921 — засновано Донецький гірничий технікум (з 1926 р. — гірничий інститут)
    • 1923 — у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем
    • 1942 — авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх — в рейді брали участь близько тисячі літаків
    • 1982 — 16-м членом НАТО стала Іспанія (перша країна з часу вступу ФРН в 1955 році)
    • 1985 — У Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 «Руслан»
    • 1999 — У Мінську в тисняві в переході станції метро «Неміга» загинуло 54 людини, сотні поранені.
    • 2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.
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