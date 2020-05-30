30 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні православні згадують святу Євдокію Свистунку
30 травня бажано не приймати важливих рішень, інакше все піде шкереберть
Сьогодні, 30 травня, православні відзначають Апостола Андроніка і святої Іунії, помічниці його, а також Євдокії Свистунки.
Православна церква 30 травня також почитала святого Ондрона, який, за народними віруваннями, є сторожем небесних воріт, і саме йому намагалися молитися про дощ. Просили Ондрона відкрити браму і випустити опади, щоб цілюща волога пролилася на поля і позбавила людей від посухи.
В день святої Євдокії, пам’ять якої відзначається в цей час, було прийнято підгортати картоплю. Також були особливі прикмети в цей день: «Яка Євдокія — таке і літо; в дощову Явдоху місяць народився — до мокрого літа, а якщо дме ще і північний вітер — до літа холодного».
Іменини
30 травня День ангела відзначають: Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан
Традиції та обряди
В цей день стежать за погодою. По ній пророкують, яким буде літній сезон.
Закликають небесного сторожа Ондрона, він же Адріан, допомагати посівам. Легенда свідчить, що цей святий зберігає у себе ключі від небесних воріт, які утримують дощові хмари. Коли настає посуха люди просять його напоїти землю. Для цього є спеціальні замовляння і ритуали. Всі обряди для закликання дощу повинен проводити чоловік, бажано від 33-х років.
Поширений такий обряд: чоловік виходить на простір з гілкою осики, кланяється на чотири сторони, обстругує гілку, вимовляючи при цьому змову, і встромляє її в землю.
Народні прикмети на 30 травня
- Йде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.
- Вітер північний 30 травня віщує холодне літо
- Якщо людина народилася 30 травня, то вона буде володіти здатністю заговорити дощ
- Холодний день – прикмета до того, що влітку буде град
- Свині риють болота – буде дощове літо
- Яблуні, бузок і горобини у цвітінні 30 травня – буде хороший кльов, і можна вирушати на риболовлю
- Видно блакитне світіння на високих гострих предметах (шпилях, вершинах труб, дзвіниць, флюгерів) – ознака, яка говорить про те, що скоро почнеться гроза.
Що рекомендовано робити
У цей день заведено поратись біля городини, а також неодруженим дівчатам закликати свою долю на вечорницях.
Чого не слід робити 30 травня
- Потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.
- Не ловіть ґав і дивіться під ноги.
- Ходіть сьогодні подалі від лісу, полів і навіть парків, оскільки сьогодні вилазить дуже багато змій. Наші предки так боялися їхнього укусу, що навіть проводили захисні ритуали.
- День сам по собі дуже важкий і небезпечний.
- Не приймайте важливих рішень, інакше все піде шкереберть.
- Будьте обережні, багато людей захочуть вас обдурити.
- Краще не пити ліки та алкоголь, і уникати поїздок і подорожей.
Події у цей день
- 1431 — в Руані спалено Жанну д’Арк
- 1805 — Військовий наказний отаман Матвій Платов заснував Новочеркаськ як новий адміністративний центр Землі Війська Донського
- 1876 — у німецькому містечку Емс російський цар Олександр ІІ підписав Емський указ, спрямований на придушення української мови та культури
- 1884 — відкрито рух Катеринославською казенною залізницею, яка з’єднала Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни
- 1896 — у Нью-Йорку зафіксовано першу в історії ДТП: велосипедист зламав ногу у зіткненні з автомобілем
- 1919 — у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході
- 1921 — засновано Донецький гірничий технікум (з 1926 р. — гірничий інститут)
- 1923 — у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем
- 1942 — авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх — в рейді брали участь близько тисячі літаків
- 1982 — 16-м членом НАТО стала Іспанія (перша країна з часу вступу ФРН в 1955 році)
- 1985 — У Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 «Руслан»
- 1999 — У Мінську в тисняві в переході станції метро «Неміга» загинуло 54 людини, сотні поранені.
- 2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.