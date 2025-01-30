Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Календар рибалки на лютий 2025: коли краще ловити рибу?

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Календар рибалки на лютий 2025: коли краще ловити рибу?
У лютому риба активно готується до кінця зими, тому клювання може бути непередбачуваним
фото: freepik.com

Вважається, що особливо активною риба стає під кінець лютого

Лютий – час, коли риболовля в Україні підпорядковується особливим умовам зими. Вода дуже холодна, і риба намагається економити енергію, що може уповільнити її активність. 

Тим не менш, рибалки не здаються і сподіваються на хороший кльов, адже в цьому місяці є свої унікальні моменти для вдалого улову. Для вдалої зимової риболовлі, місячний календар несприятливих днів для рибалки в лютому 2025 року від «Главком» стане корисним інструментом.

Календар рибалки на лютий 2025

Дані календаря рибалки ґрунтуються на астрономічному довіднику – унікальному інструменті, що враховує вплив Місячних фаз на водних мешканців. Дослідження засвідчують кореляцію між змінами місячного циклу та природними явищами, які безпосередньо визначають поведінку риб у водоймах. Особливо це важливо в зимовий період, коли температура води суттєво знижена.

Календар рибалки на лютий 2025
Календар рибалки на лютий 2025
інфографіка: glavcom.ua

Які найбільш сприятливі дні лютого 2025 року для риболовлі:

  • Найкращі дні для клювання: 1-7, 19-23 лютого.
  • Хороші дні для клювання: 8-10, 16-18, 24-25 лютого.
  • Слабкі дні для клювання: 11, 13-15, 26-27 лютого.
  • Несприятливі дні для клювання: 12 лютого (повний Місяць), 28 лютого (молодий Місяць).

Що найбільше клює у лютому?

У лютому холодна вода значно знижує активність мирної риби. Однак такі види, як лящ, плітка та підлящик, можуть клювати на глибоких ділянках, де температура води не така низька. Для них найкращими наживками залишаються мотиль та опариш.

Що стосується хижих видів риб, то щука, окунь і судак продовжують активний пошук їжі. Щука в холодну пору стає менш агресивною, але її можна впіймати на живця або великі штучні приманки.

На що краще ловити

У лютому ефективнішими стають штучні приманки для хижих риб. Щука та судак добре реагують на великі блешні, воблери та твістери.
Для мирної риби головними наживками залишаються мотиль і опариш.

Підгодовування

У зимовий період кількість прикормки варто обмежити. Прості поживні компоненти, такі як мелені сухарі та подрібнене зерно, допоможуть залучити рибу. Додавання невеликої кількості мотиля в прикормку підвищить її ефективність.

Ловля з берега або з човна може бути менш результативною, оскільки риба в цей час зазвичай концентрується на глибших ділянках водойм. Потрібно шукати місця з ямами або затопленими корчами, де риба може знаходити притулок і корм.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Любительська риболовля – це не тільки цікаве хобі, а й відповідальність. Порушення законодавства щодо рибальства може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Останніми роками контроль за дотриманням правил рибальства став ще суворішим. Зокрема, було збільшено штрафи за незаконно виловлену рибу та запроваджено систему електронних дозволів для відстежування риболовлі.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Отже, перш ніж вирушати на риболовлю, варто ознайомитися з актуальними нормами та обмеженнями, а також перевірити наявність необхідних електронних дозволів. Відповідальний підхід до рибальства – це запорука не лише вашого спокою, але й здоров'я наших водойм та збереження біорізноманіття для майбутніх поколінь.

Читайте також:

Теги: екологія рибальство риба природа Місяць календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Казкові шати Різдва
Казкові шати Різдва
4 сiчня, 21:57
Фахівці викачали з Південного Бугу 25 тонн олії
На Миколаївщині через російську атаку тонни олії витекли в Південний Буг
2 сiчня, 19:37
Росії просування даються величезною кількістю втрат техніки, боєприпасів та людей
«Втрачаємо по 20 кілометрів щодоби». Чмут шокував швидкістю просування окупантів в Україні
4 сiчня, 19:34
Україна почала призов занадто пізно, коли підрозділи вже були серйозно неукомплектовані
WP оприлюднила кількість українців, мобілізованих у 2024 році
5 сiчня, 15:16
У чоловіка вилучено 269 особин карася сріблястого
На Миколаївщині чоловік наловив риби майже на півмільйона гривень
16 сiчня, 03:11
Взимку червоні відтінки стають яскравішими, оскільки пил і водяна пара менше впливають на розсіювання
Чому небо над Києвом надвечір червоніє? Пояснення метеорологів
15 сiчня, 10:09
Федір Лапій наголошує, що в інструкції до вакцини БЦЖ, яка використовується в багатьох країнах, і яка була в Україні, вказано, що вона може бути введена в першу добу життя
Щеплення від туберкульозу. Україна готується змінити правила для немовлят
21 сiчня, 08:54
Поліція задокументувала факт браконьєрського вилову риби
На Вінниччині затримали браконьєрів, які зловили риби на понад один млн грн
24 сiчня, 12:41
Несанкціоноване розміщення відпрацьованих шин та інших відходів зафіксовано на площі 12 кв. м.
В Ірпінській громаді екологічна інспекція виявила незаконне звалище шин
Сьогодні, 14:08

Суспільство

Календар рибалки на лютий 2025: коли краще ловити рибу?
Календар рибалки на лютий 2025: коли краще ловити рибу?
Місяць на морозі заради військових: як вагітна дружина бійця збирала гроші для 95-ї бригади
Місяць на морозі заради військових: як вагітна дружина бійця збирала гроші для 95-ї бригади
Тричі мала змогу покинути Маріуполь, але відмовлялася. Згадаймо Наталію Стребкову
Тричі мала змогу покинути Маріуполь, але відмовлялася. Згадаймо Наталію Стребкову
Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів
Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів
На Дніпропетровщині бабуся завалила сміттям квартиру і перебралася жити у під’їзд
На Дніпропетровщині бабуся завалила сміттям квартиру і перебралася жити у під’їзд
Ціна овоча борщового набору злетіла до рекордної позначки
Ціна овоча борщового набору злетіла до рекордної позначки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
76K
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
46K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
29K
Туреччина закриває тисячі готелів
26K
В Україну повертаються відключення світла? «Укренерго» зробило заяву

Новини

Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
Сьогодні, 21:11
Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua