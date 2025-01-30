Календар рибалки на лютий 2025: коли краще ловити рибу?

У лютому риба активно готується до кінця зими, тому клювання може бути непередбачуваним

Вважається, що особливо активною риба стає під кінець лютого

Лютий – час, коли риболовля в Україні підпорядковується особливим умовам зими. Вода дуже холодна, і риба намагається економити енергію, що може уповільнити її активність.

Тим не менш, рибалки не здаються і сподіваються на хороший кльов, адже в цьому місяці є свої унікальні моменти для вдалого улову. Для вдалої зимової риболовлі, місячний календар несприятливих днів для рибалки в лютому 2025 року від «Главком» стане корисним інструментом.

Календар рибалки на лютий 2025

Дані календаря рибалки ґрунтуються на астрономічному довіднику – унікальному інструменті, що враховує вплив Місячних фаз на водних мешканців. Дослідження засвідчують кореляцію між змінами місячного циклу та природними явищами, які безпосередньо визначають поведінку риб у водоймах. Особливо це важливо в зимовий період, коли температура води суттєво знижена.

Календар рибалки на лютий 2025 інфографіка: glavcom.ua

Які найбільш сприятливі дні лютого 2025 року для риболовлі:

Найкращі дні для клювання: 1-7, 19-23 лютого.

Хороші дні для клювання: 8-10, 16-18, 24-25 лютого.

Слабкі дні для клювання: 11, 13-15, 26-27 лютого.

Несприятливі дні для клювання: 12 лютого (повний Місяць), 28 лютого (молодий Місяць).

Що найбільше клює у лютому?

У лютому холодна вода значно знижує активність мирної риби. Однак такі види, як лящ, плітка та підлящик, можуть клювати на глибоких ділянках, де температура води не така низька. Для них найкращими наживками залишаються мотиль та опариш.

Що стосується хижих видів риб, то щука, окунь і судак продовжують активний пошук їжі. Щука в холодну пору стає менш агресивною, але її можна впіймати на живця або великі штучні приманки.

На що краще ловити

У лютому ефективнішими стають штучні приманки для хижих риб. Щука та судак добре реагують на великі блешні, воблери та твістери.

Для мирної риби головними наживками залишаються мотиль і опариш.

Підгодовування

У зимовий період кількість прикормки варто обмежити. Прості поживні компоненти, такі як мелені сухарі та подрібнене зерно, допоможуть залучити рибу. Додавання невеликої кількості мотиля в прикормку підвищить її ефективність.

Ловля з берега або з човна може бути менш результативною, оскільки риба в цей час зазвичай концентрується на глибших ділянках водойм. Потрібно шукати місця з ямами або затопленими корчами, де риба може знаходити притулок і корм.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Любительська риболовля – це не тільки цікаве хобі, а й відповідальність. Порушення законодавства щодо рибальства може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Останніми роками контроль за дотриманням правил рибальства став ще суворішим. Зокрема, було збільшено штрафи за незаконно виловлену рибу та запроваджено систему електронних дозволів для відстежування риболовлі.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Отже, перш ніж вирушати на риболовлю, варто ознайомитися з актуальними нормами та обмеженнями, а також перевірити наявність необхідних електронних дозволів. Відповідальний підхід до рибальства – це запорука не лише вашого спокою, але й здоров'я наших водойм та збереження біорізноманіття для майбутніх поколінь.