Церковний календар на лютий 2025: коли святкуємо Стрітення Господнє

Релігійні свята у лютому 2025 року

Які свята відзначають віряни у лютому 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у лютому 2025 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Коли Стрітення Господнє?

Головні церковні свята у лютому 2025 року за новим календарем

2 лютого – Стрітення Господнє.

Поминальні дні (батьківські суботи) у лютому 2025 року

22 лютого – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна).

Перелік свят у церковному календарі на лютий 2025 року: