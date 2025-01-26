Церковний календар на лютий 2025: коли святкуємо Стрітення Господнє
Які свята відзначають віряни у лютому 2025 року
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у лютому 2025 року за новоюліанським календарем.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.
Коли Стрітення Господнє?
Головні церковні свята у лютому 2025 року за новим календарем
- 2 лютого – Стрітення Господнє.
Поминальні дні (батьківські суботи) у лютому 2025 року
- 22 лютого – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна).
Перелік свят у церковному календарі на лютий 2025 року:
|
Дата
|
Православне свято
|1 лютого
|святого мученика Трифона
|
2 лютого
|
Стрітення Господнє
|
3 лютого
|
святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці
|4 лютого
|святого преподобного Ісидора Пилусіотського
|5 лютого
|святої мучениці Агафії
|6 лютого
|святого преподобного Вукола, святого священномученика Сілвана
|7 лютого
|святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського
|8 лютого
|святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії
|9 лютого
|святого мученика Никифора
|
10 лютого
|
святого мученика Харлампія
|
11 лютого
|
святого священномученика Власія, єпископа Севастійського
|12 лютого
|святого Мелетія, архієпископа Антіохійського
|
13 лютого
|
святого преподобного Мартиніана
|14 лютого
|святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія
|
15 лютого
|
святого апостола Онисима
|
16 лютого
|
святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших
|17 лютого
|святого великомученика Теодора Тирона; святої великомучениці Маріани
|
18 лютого
|
Неділя про Закхея; святого Льва, папи римського
|19 лютого
|святого апостола Архипа
|
20 лютого
|
святого преподобного Льва, єпископа Катанського
|21 лютого
|святого преподобного Тимотея; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського
|
22 лютого
|
віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії
|
23 лютого
|
святого священномученика Полікарпа
|24 лютого
|перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя
|25 лютого
|про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського
|26 лютого
|святого Порфирія, єпископа Газського
|27 лютого
|святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта
|28 лютого
|святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового
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