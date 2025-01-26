Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Церковний календар на лютий 2025: коли святкуємо Стрітення Господнє

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Церковний календар на лютий 2025: коли святкуємо Стрітення Господнє
Релігійні свята у лютому 2025 року
фото з відкритих джерел

Які свята відзначають віряни у лютому 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у лютому 2025 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. 

Коли Стрітення Господнє?

Головні церковні свята у лютому 2025 року за новим календарем

  • 2 лютого – Стрітення Господнє.

Поминальні дні (батьківські суботи) у лютому 2025 року

  • 22 лютого – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна).

Перелік свят у церковному календарі на лютий 2025 року:

Дата

Православне свято
1 лютого святого мученика Трифона

2 лютого

Стрітення Господнє

3 лютого

святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці
4 лютого святого преподобного Ісидора Пилусіотського
5 лютого святої мучениці Агафії
6 лютого святого преподобного Вукола, святого священномученика Сілвана
7 лютого святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського
8 лютого святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії
9 лютого святого мученика Никифора

10 лютого

святого мученика Харлампія

11 лютого

святого священномученика Власія, єпископа Севастійського
12 лютого святого Мелетія, архієпископа Антіохійського

13 лютого

святого преподобного Мартиніана
14 лютого святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія

15 лютого

святого апостола Онисима

16 лютого

святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших
17 лютого святого великомученика Теодора Тирона; святої великомучениці Маріани

18 лютого

Неділя про Закхея; святого Льва, папи римського
19 лютого святого апостола Архипа

20 лютого

святого преподобного Льва, єпископа Катанського
21 лютого святого преподобного Тимотея; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського

22 лютого

віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії

23 лютого

святого священномученика Полікарпа
24 лютого перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя
25 лютого про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського
26 лютого святого Порфирія, єпископа Газського
27 лютого святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта
28 лютого святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового

Читайте також:

Теги: церква свята православна церква поминальні дні календар релігія Українська православна церква УГКЦ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 січня – Міжнародний день наставництва
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 сiчня, 00:25
12 січня – День українського політв'язня
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 сiчня, 00:05
9 січня – Міжнародний день хореографа
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 сiчня, 00:06
Сестра Сімона Брамбілла народилася на півночі Італії 1965 року
Папа Римський вперше призначив жінку керувати відомством у Ватикані
7 сiчня, 02:22
Стурбованість ООН долею Російської церкви важко не пов’язати з сентиментами генсека Антоніу Гуттереша до Володимира Путіна
Навіщо ООН рятує Московську церкву в Україні? Війна і церква
6 сiчня, 10:45
Святійший Патріарх Філарет проповідує у Володимирському соборі після богослужіння з нагоди дня пам'яті праведного Філарета Милостивого. Грудень 2024 року
Сьогодні виповнилося 75 років з дня чернечого постригу патріарха Філарета
1 сiчня, 13:11
На ділянці комунальні служби проведуть ремонт зливоприймальних колодязів
У перший день 2025 року в Києві обмежать рух транспорту біля мосту Патона
31 грудня, 2024, 22:29
30 грудня – День соди
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
27 грудня – День вирізання сніжинок
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 грудня, 2024, 00:05

Суспільство

Мешканець Львівщини скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки через суд
Мешканець Львівщини скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки через суд
На Закарпатті суд оштрафував шкільну прибиральницю, яка вдарила ученицю шваброю
На Закарпатті суд оштрафував шкільну прибиральницю, яка вдарила ученицю шваброю
Чоловік отримав п’ять повісток та уник мобілізації: чим усе закінчилося
Чоловік отримав п’ять повісток та уник мобілізації: чим усе закінчилося
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру
Меблева фабрика на Закарпатті запросила на роботу більш як пів сотні громадян Бангладеш
Меблева фабрика на Закарпатті запросила на роботу більш як пів сотні громадян Бангладеш
Відомий пілот, повний кавалер ордена «За мужність» показав свій оберіг
Відомий пілот, повний кавалер ордена «За мужність» показав свій оберіг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 січня 2025
13K
Американські дипломати наполягають, щоб Держдеп США звільнив Україну від замороження допомоги – FT
12K
Як завершиться війна в Україні: The Times назвала чотири сценарії
8623
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
6496
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення

Новини

26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
У Києві годину тривала повітряна тривога
Вчора, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua