День бармена. Які свята відзначаємо 6 лютого

Сьогодні не варто давати гроші в борг

6 лютого відзначається Міжнародний день бармена, День безпечного Інтернету та Всесвітній день без мобільного телефона. Віряни вшановують пам’ять преподобного Вукола.

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Міжнародний день бармена

Свято у 2008 році започаткувати клуб «Докер паб» у Києві та Міжнародний центр бармена «Planet Z». Дата обрана на честь дня пам’яті католицького святого Аманда.

Аманд народився у Франції близько 584 року. Попри волю своєї родини, у віці двадцяти років юнак вирішив присвятити життя Богу і став ченцем. П’ятнадцять років він провів у місті Бурж, навчаючись у місцевого єпископа. Потім Аманд здійснив паломництво до Риму, а повернувшись до Франції у 629 році, отримав посаду єпископа без певної єпархії.

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Він славився своєю товариськістю й гостинністю, а регіон, де він жив, здавна був багатим на виноградники та й взагалі мав давню культуру споживання алкогольних напоїв. Тому Аманда вважали своїм покровителем всі винороби, а також пивовари та шинкарі.

День безпечного Інтернету

6 лютого 2024 року у світі відзначається День безпечного Інтернету (Safer Internet Day) під гаслом «Разом для найкращого Інтернету». Ініціаторами створення такої події виступили європейські організації Insafe та European SchoolNet у 2004 році. В Україні почали відзначати з 2009 року.

Метою Дня безпечного інтернету є залучення суспільства та влади до розповсюдження механізмів безпечної діяльності в інтернеті. При цьому, обговорюють проблему етичного спілкування, яке не повинно містити прояви тероризму, дискримінації та неповаги. Важливим питанням є використання інтернету дітьми й молоддю. Також дуже гостро стоїть проблема дитячої порнографії.

Всесвітній день без мобільного телефона

Вперше день відзначили у 2001 році за ініціативою французького письменника Філа Марсо. Свою популярність він здобув через написання першого у світі роману мовою SMS-повідомлень. Літератор закликає людей виходити на вулиці без своїх мобільних пристроїв та поводити себе так, як ніби їх взагалі не існує.

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Всесвітній день без мобільного телефона закликає на певний час відмовитися від використання будь-яких гаджетів. А це означає спілкуватися з людьми, а не з аватарами; прокидатися під звуки будильника, а не під звук телефона тощо.

Яке сьогодні релігійне свято

6 лютого в церковному календарі – День преподобного Вукола. Святий був раннім християнським єпископом грецького походження з морського міста Міра в Малій Азії (сучасний Демре, Туреччина) в часи Римської імперії. Був учнем Іоана Богослова та єпископом Смірни.

Він був ув’язнений і, ймовірно, зазнавав тортур під час переслідування християн римським імператором Діоклетіаном, але був звільнений під час правління Костянтина Великого. Як єпископ він ревно працював над спасінням вірних. За переказами Господь наділив його даром зцілення та іншими вміннями.

Що не можна робити цього дня

Не можна нічого давати в борг.

Якщо розбилося дзеркало, не можна брати до рук його шматки.

Не можна розповідати свої сни.

Краще не сваритися, інакше стосунки з близькими зіпсуються надовго.

Народні прикмети

Морозна погода – до теплої весни.

Якщо вранці землею стелиться туман, то буде сонячний день.

На деревах шелестять залишки листя – почнеться снігопад.

Якщо відлига, то чекайте на спекотне, але дощове літо.

Пам’ятні події 6 лютого

1633 – Владислав IV коронований як Король Речі Посполитої.

1840 – за договором Вайтангі Нова Зеландія переходила під управління Великої Британії, а племена маорі отримували заступництво метрополії.

1900 – Олександр Попов вперше передав по радіо сигнал про лихо на морі.

1901 – у Парижі на вокзалах з'явились перші громадські телефони.

1922 – закінчилась Вашингтонська морська конференція щодо інтересів у Тихому океані та Східній Азії; США, Велика Британія, Франція, Італія та Японія уклали Вашингтонську угоду про обмеження морських озброєнь.

1925 – почала виходити перша українська піонерська газета «На зміну» (згодом – «Зірка»).

1935 – у продаж вперше надійшла настільна гра «Монополія».

1944 – прийнято постанову про повернення з евакуації до Києва Академії наук України.

1952 – на престол Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії зійшла королева Єлизавета ІІ з династії Віндзорів.

1958 – у Мюнхені розбився літак з футбольною командою «Манчестер Юнайтед» на борту («Малюки Басбі»). Серед 23 загиблих було вісім футболістів клубу, тренери, журналісти.

1958 – створено Спілку кінематографістів України.

1971 – у ході прогулянки по Місяцю американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфу.

1985 – компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо.

1996 – британську антарктичну станцію «Фарадей» передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію «Академік Вернадський».

2004 – у Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд з купольної акробатики – вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни.

2018 – з космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.

2023 – потужний землетрус у Туреччині та Сирії, понад 50000 загиблих.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Севастьян, Юліан, Ян, Христина, Марія, Марфа.