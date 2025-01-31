Місячний календар стрижок на лютий 2025: найкращі дні для догляду за волоссям

Прогноз вдалих та невдалих днів для стрижок за місячним календарем

Місяць може впливати на стан та ріст волосся, тому важливо правильно обирати час для візиту до перукаря, щоб досягти найкращих результатів.

Сприятливі для стрижки у лютому 2025

Згідно з місячним календарем для лютого, найбільш вдалими для різних процедур та експериментів із зачіскою вважаються наступні дати:

Чудові дні для стрижок: 3, 8, 11-13, 16, 18, 21, 25, 28 лютого.

3, 8, 11-13, 16, 18, 21, 25, 28 лютого. Оптимальні дні для підстригання: 5, 9, 14, 17, 23 лютого.

5, 9, 14, 17, 23 лютого. Дні для легкого коригування та догляду: 2, 7, 12, 20 лютого.

Ці дні будуть найкращими для того, щоб отримати максимальний ефект від стрижок та процедур, таких як укладка або корекція зачіски. Якщо ви хочете, щоб ваше волосся росло швидше, виглядало здоровим і блискучим, записуйтесь до перукаря 2, 8, 11, 12, 13, 21, 25, 28 лютого.

Місячний календар стрижок на лютий 2025 року інфографіка: glavcom.ua

Несприятливі для стрижки у лютому 2025

За місячним календарем, не рекомендується планувати маніпуляції з волоссям 1, 4, 6, 10, 15, 19, 22, 24, 27 лютого. У ці дні краще обмежитись базовим доглядом за волоссям вдома і уникати великих змін у зовнішності.

Якщо ви все ж таки вирішили записатися на стрижку в ці дні, майте на увазі, що результат може бути непередбачуваним: зачіска може вийти не такою, як ви очікували, ріст волосся сповільниться, або укладка не буде триматися так, як хотілося б. Задля збереження здоров’я волосся, краще перенести візит до майстра на інший, більш вдалий період.

Коли варто фарбувати волосся у лютому 2025 року

Згідно з місячним календарем на лютий, найкращі дні для фарбування волосся та експериментів з кольором є наступні:

Для кардинальної зміни кольору: 4, 9, 12, 18, 22, 27 лютого.

4, 9, 12, 18, 22, 27 лютого. Для створення нових відтінків: 2, 6, 10, 15, 19, 24 лютого.

2, 6, 10, 15, 19, 24 лютого. Для легкого освіження кольору: 3, 8, 14, 21 лютого.

Обирайте будь-який із цих днів для фарбування і будьте впевнені, що результат буде чудовим, а ваше волосся залишатиметься здоровим та красивим.

Коли не варто фарбувати волосся у лютому 2025

Місячний календар застерігає від фарбування волосся 1, 4, 6, 10, 15, 19, 22, 24, 26 лютого. У ці дні фарба може лягти нерівно, а колір вийде не таким, як ви очікували.

А також можуть виникнути проблеми з пошкодженням структури волосся через агресивні компоненти барвників. Чекайте сприятливих днів для фарбування, щоб досягти найкращого результату та зберегти здоров'я волосся.