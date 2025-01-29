Місячний календар на лютий 2025: коли Повня та Молодик?

Дізнайтеся про новий і повний Місяць, сприятливі дні для різних справ та як використати місячні цикли для особистого розвитку і планування у лютому

Віддавна люди використовували Місяць як орієнтир у різних сферах, таких як сільське господарство, риболовля та мореплавство. Хоча сучасні технології зробили значний крок вперед, місячні цикли й надалі є важливим елементом для орієнтації.

«Главком» підготував детальний календар фаз Місяця на лютий 2025 року.

Фази Місяця у лютому 2025

1-11 лютого – зростаючий Місяць.

12 лютого – повний Місяць.

13-25 лютого – спадаючий

Місяць. 28 лютого – новий Місяць (Молодик).

27-28 лютого – зростаючий Місяць.

Порада для визначення фази Місяця: якщо на небі контур Місяця нагадує латинську літеру «D» (від англ. «descreasing» – спадання), це свідчить про фазу зростання, а коли він набуває форми літери «C» (від англ. «crescent» – серп), означає, що Місяць спадає. Це простий метод для запам'ятовування природного циклу нашого нічного світила.

Новий Місяць у лютому 2025

Молодик у лютому випадає на 28 число. В цей момент Місяць розташовується між Землею і Сонцем, і тому залишається непомітним для спостерігачів. Цей час зазвичай вважається ідеальним для нових починань та складання планів на майбутнє.

Місячний календар на лютий 2025 інфографіка: glavcom.ua

Як новий Місяць впливає на людину

Під час Молодика багато людей відчувають підвищений рівень енергії та натхнення. Це період, коли творчі сили активізуються, і з’являється бажання розпочати нові справи. У лютому фаза Молодика припадає на 28 число.

Повний Місяць у лютому 2025

Повня відбудеться 12 лютого. Це час, коли найкраще завершувати розпочаті справи та підводити підсумки.

Як повний Місяць впливає на людину

Під час Повні можуть спостерігатися емоційні перепади та зміни в енергетичному стані. Дехто відчуває посилену чутливість або, навпаки, відчуває втому. Це цілком нормально – у цей період емоційний фон та життєва енергія можуть коливатися більше, ніж зазвичай. Вплив місячних фаз на кожну людину може бути різним: для одних зміни непомітні, а для інших вони можуть бути дуже відчутними.

Сприятливі та несприятливі дні лютого

Сприятливі дні для реалізації нових ідей та проєктів у лютому припадають на період з 1 по 11 лютого, коли Місяць зростає. Найкращі дати для досягнення цілей: 3, 7, 10, 14, 19, 22, 27 лютого.

для реалізації нових ідей та проєктів у лютому припадають на період з 1 по 11 лютого, коли Місяць зростає. Найкращі дати для досягнення цілей: 3, 7, 10, 14, 19, 22, 27 лютого. Несприятливі дні: 28 лютого (Молодик) та 12 лютого (Повня). У ці дні краще уникати важливих рішень або великих покупок.

28 лютого (Молодик) та 12 лютого (Повня). У ці дні краще уникати важливих рішень або великих покупок. Потенційно складні дні: 2, 6, 9, 13, 18, 21, 25 лютого.

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