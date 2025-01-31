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Місячний посівний календар на лютий 2025: готуємо сад до весняного сезону

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Місячний посівний календар на лютий 2025: готуємо сад до весняного сезону
Лютий – це час, коли садівники та городники починають підготовку до весняного сезону
фото: freepik.com

Посадковий календар на лютий по днях

У лютому садівникам слід звернути увагу на підготовчі роботи, такі як посадка та догляд за рослинами, а також підтримка їхнього здоров'я в умовах можливих зимових морозів. Важливо провести необхідні роботи, щоб забезпечити хорошу основу для нового сезону.

Щоб ефективно спланувати роботи на ділянці, «Главком» підготував місячний календар садівника на лютий 2025 року. З ним ви зможете визначити найкращі дні для весняних посадок, обробки ґрунту та забезпечення здоров'я рослин.

Сприятливі та несприятливі дні у лютому

Лютий – період, коли особлива увага приділяється підготовці до майбутніх посадок, обробці ґрунту та заготівлі насіння. Важливо захистити рослини від можливих морозів і підготувати їх до активного росту в наступні місяці.

  • Сприятливі дні для підготовчих робіт та обробки рослин: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 23, 24  лютого.
  • Несприятливі дні для будь-яких робіт: 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28 лютого.


Цей час чудово підходить для підготовки до нових посадок, обробки грунту і заготовки живців для майбутніх рослин.

Місячний посівний календар на лютий 2025

Орієнтуючись на місячний календар садівника, ви зможете правильно розподілити час та сили для підготовки вашої ділянки до нового садового сезону.

Посівний календар на лютий 2025
Посівний календар на лютий 2025
інфографіка: glavcom.ua

Посівний календар на лютий 2025

Овочі до столу та на зберігання
Томати 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 20, 21
Перець солодкий 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21
Баклажани 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19
Цибуля-порей 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20
Зелень та трави
 Салати, шпинат, кріп, петрушка, кінза 9, 10, 14, 15, 22, 23
Ягідні та плодові культури
 Полуниця (насіння) 6, 7, 10, 11, 15, 16
Ягідні кущі, плодові дерева 1–10
Квіти
Однорічні та багаторічні квіти 4, 5, 9, 10
Цибулинні квіти, бульбоцибулини 15–25

Місячний календар садівника-городника на лютий 2025

1-3 лютого: сприятливі для підготовки ґрунту до майбутніх посадок, а також для обробки посадкових матеріалів. Можна висаджувати часник і цибулю на зелень.

4-8 лютого: краще уникати активних робіт. З 6 лютого можна продовжувати роботи з підготовки рослин та обробки ґрунту, висаджувати трави та овочі на зберігання.

9-11 лютого: несприятливі для робіт у саду та городі. У цей період краще зосередитися на догляді за інвентарем та підготовці до весни.

12-15 лютого: в цілому період не дуже сприятливий, але можна використати цей час для посадки цибулі, часнику, а також для обробки ґрунту. Також можна почати підготовку до весняного посіву.

16-20 лютого: хороший час для обробки ґрунту та боротьби з бур'янами. В цей період можна здійснити посадку моркви та інших коренеплодів.

21-23 лютого: вдалий період для посадки рослин, таких як петрушка, кріп, салат та шпинат. Можна проводити роботи з обробки теплиць.

24-28 лютого: останні дні лютого, коли важливо завершити підготовчі роботи до нових посадок, перевірити укриття для рослин та провести профілактичні обробки від шкідників.

Найкращі дні лютого для садових робіт по видах

Зосередьтеся на таких роботах, як обробка ґрунту, підготовка посадкового матеріалу, боротьба з бур'янами та захист рослин від морозів.

Вид садових робіт Дата
Обробка ґрунту 1–3, 12–13, 16–20
Сапання, боротьба з бур’янами 16, 18, 23–25
Пікірування, проріджування 10, 11
Поливи 1, 2, 12, 16, 19
Підживлення органічними добривами 1, 12
Підживлення мінеральними добривами 16, 17, 18, 20
Компостування 12–13, 23
Прищіпка пагонів, зняття листя 13
Обрізка, омолодження, формування 12
Боротьба з шкідниками 1–3, 18–19
Профілактичні обробки 1, 2, 5, 6
Обробка теплиць та парників 2, 10, 12
Захист саду від гризунів 19, 20
Заготівля живців 5–8, 15
Щеплення та окулювання 16, 18

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Теги: квіти рослини овочі салат календар

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