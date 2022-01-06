6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони

Не можна 6 січня спізнюватися на вечерю, інакше весь рік доведеться провести далеко від домівки

Сьогодні, у четвер, 6 січня, відзначають:

Всесвітній день дітей-сиріт війни

Ініційований французької організацією SOS Enfants en Detresses.

День яблуні

Яке релігійне свято

Свято Трьох Королів або Трьох Волхвів, яке ще називають Епіфанія. Відзначають це християнське свято в Андоррі, Іспанії, Німеччини, Польщі, Чехії, в католицьких і протестантських конфесіях.

У вірян східного обряду сьогодні Святвечір – одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового.

За народною традицією, цього дня забороняється снідати та обідати. Опівдні починають готувати 12 пісних страв і обов’язково кутю та узвар. Ввечері люди ходять по домівках і виконують колядки, возвеличуючи Ісуса Христа. Також 6 січня закінчується Пилипівський піст.

Народні прикмети й традиції

Відлига обіцяє поганий урожай.

Зоряне небо – до хорошого урожаю.

Заметіль – сприятливий знак для бджоляра.

Безхмарне небо – пощастить грибникам.

Що не можна робити сьогодні

Не можна спізнюватися на вечерю. В іншому випадку, весь рік доведеться провести далеко від домівки.

Під час Святої вечері не рекомендовано розмовляти багато і голосно, а також виходити з-за столу і навіть з дому. Вважається, що так можна впустити в оселю нечисту силу.

Молодим дівчатам і хлопцям не варто сидіти на кутах столу, інакше їм не вдасться зустріти своє кохання.

Їжу краще запивати узваром, а взявши в руки ложку, знову класти її на стіл не годиться.

Не прийнято на святкове сімейне застілля запрошувати друзів і знайомих. Вечір слід провести в колі найближчих і найрідніших.

Святкові страви не доїдають повністю: холодильник не повинен залишатися порожнім. У Різдво це поганий знак. Але при цьому кожному члену сім’ї потрібно скуштувати хоча б по одній ложці кожної з дванадцяти страв.

Сваритися 6 січня категорично не можна.

Хто святкує день ангела

У четвер, 6 січня, іменини відзначають Клавдія, Євгенія, Агафія, Микола.

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