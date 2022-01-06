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    6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони

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    6 січня віряни східного обряду відзначають Святвечір - 6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони
    6 січня віряни східного обряду відзначають Святвечір
    фото з відкритих джерел

    Не можна 6 січня спізнюватися на вечерю, інакше весь рік доведеться провести далеко від домівки

    Сьогодні, у четвер, 6 січня, відзначають:

    • Всесвітній день дітей-сиріт війни

    Ініційований французької організацією SOS Enfants en Detresses.

    • День яблуні

    Яке релігійне свято

    Свято Трьох Королів або Трьох Волхвів, яке ще називають Епіфанія. Відзначають це християнське свято в Андоррі, Іспанії, Німеччини, Польщі, Чехії, в католицьких і протестантських конфесіях.

    У вірян східного обряду сьогодні Святвечір – одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового.

    За народною традицією, цього дня забороняється снідати та обідати. Опівдні починають готувати 12 пісних страв і обов’язково кутю та узвар. Ввечері люди ходять по домівках і виконують колядки, возвеличуючи Ісуса Христа. Також 6 січня закінчується Пилипівський піст.

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    Народні прикмети й традиції

    • Відлига обіцяє поганий урожай.
    • Зоряне небо – до хорошого урожаю.
    • Заметіль – сприятливий знак для бджоляра.
    • Безхмарне небо – пощастить грибникам.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна спізнюватися на вечерю. В іншому випадку, весь рік доведеться провести далеко від домівки.
    • Під час Святої вечері не рекомендовано розмовляти багато і голосно, а також виходити з-за столу і навіть з дому. Вважається, що так можна впустити в оселю нечисту силу.
    • Молодим дівчатам і хлопцям не варто сидіти на кутах столу, інакше їм не вдасться зустріти своє кохання.
    • Їжу краще запивати узваром, а взявши в руки ложку, знову класти її на стіл не годиться.
    • Не прийнято на святкове сімейне застілля запрошувати друзів і знайомих. Вечір слід провести в колі найближчих і найрідніших.
    • Святкові страви не доїдають повністю: холодильник не повинен залишатися порожнім. У Різдво це поганий знак. Але при цьому кожному члену сім’ї потрібно скуштувати хоча б по одній ложці кожної з дванадцяти страв.
    • Сваритися 6 січня категорично не можна.

    Хто святкує день ангела

    У четвер, 6 січня, іменини відзначають Клавдія, Євгенія, Агафія, Микола.

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    Теги: свята урожай традиції
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    6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони