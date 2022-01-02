Свята та вихідні в Україні: календар на 2022 рік

Як українці відпочиватимуть у 2022 році: календар усіх свят та вихідних

У 2022 році на українців чекає 116 вихідних

В наступному 2022 році на українців чекає 116 вихідних – це на день більше, ніж ми відпочивали у цьому році. Окрім традиційних вихідних у суботу та неділю, перелік поповнять також святкові дні.

Серед них:

1 січня — Новий 2022 рік;

7 січня — Різдво Христове;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

24 квітня — Великдень;

1 травня — День праці;

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

12 червня — Трійця (Зелені свята);

28 червня — День Конституції України;

24 серпня — День Незалежності України;

14 жовтня — День захисника та захисниці України;

25 грудня — Різдво Христове за Григоріанським календарем.

Нагадаємо, що згідно зі ст. 73 Кодексу законів про працю, якщо святковий або неробочий день припадає на суботу чи неділю, то вихідний переноситься на наступний робочий день. А у випадку, коли святковий день трапляється за день до вихідних чи через день після них (тобто, у четвер або вівторок), Кабінет міністрів зазвичай рекомендує роботодавцям проміжковий день також зробити вихідним, а натомість відпрацювати в одну із субот.

фото: Апостроф

Завдяки цим правилам, українці отримують інколи так звані «довгі вихідні», коли можна відпочивати три або чотири дні поспіль.

Зокрема в наступному році чотириденні мініканікули матимемо у березні (5, 6, 7 та 8 березня) та у червні (25, 26, 27 та 28 червня).

Подібні переноси з аналогічних причин у 2022 році траплятимуться кілька разів:

паска випадає на неділю 24 квітня;

перше травня випадає на неділю;

Трійця припадає на неділю 12 червня;

Католицьке Різдво випаде на неділю 25 грудня;

Враховуючи ці переноси, у 2022 році будуть наступні «довгі вихідні»:

з 01 по 03 січня 2022 р. Новий рік (Разом 3);

з 07 по 09 січня 2022 р. Різдво (Разом 3);

з 05 по 08 березня 2022 р. 8 березня (всього 4);

з 23 по 25 квітня Пасха (Разом 3);

з 30 квітня по 02 травня Першотравень (Разом 3);

з 07 по 09 травня День Перемоги (Разом 3);

з 11 по 13 червня Трійця (Разом 3);

з 25 по 28 червня День Конституції (Разом 4);

з 14 по 16 жовтня – День захисника України (разом 3);

з 24 по 26 грудня Різдво (Разом 3).

Нагадаємо, у січні православні віруючі відзначать кілька важливих релігійних подій, наприклад: Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці, день пам'яті святителя Василя, Хрещення Господнє.

Крім того, для православних християн продовжується Різдвяний піст.