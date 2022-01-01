Церковні свята у січні: православний календар на кожен день
У період із 7 по 17 січня – Святки пісних днів не передбачено
У січні православні віруючі відзначать кілька важливих релігійних подій, наприклад: Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці, день пам'яті святителя Василя, Хрещення Господнє.
Крім того, для православних християн продовжується Різдвяний піст. Він закінчується 7 січня – у день святкування Різдва Христового.
У період із 7 по 17 січня – Святки пісних днів не передбачено. Одноденні пости у січні 2022 року: 18, 21, 26 та 28 січня.
Далі дивіться православний календар на січень 2022 року, де вказано важливі дати.
1 січня – преподобного Іллі Муромця, ченця Києво– Печерського;
2 січня – святого праведного Іоанна (пастиря, проповідника, Кронштадського чудотворця);
4 січня – святої великомучениці Римської Анастасії (покровительки вагітних);
6 січня – святвечір Різдва Христового;
7 січня – Різдво Христове;
8 січня – Собор Пресвятої Богородиці, святого Йосипа Тесляра (Обручника) і святого Якова, брата Господнього;
9 січня – первомученика Стефана;
13 січня – Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);
14 січня – Обрізання Господнє, святителя Василія Великого;
15 січня – Чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);
18 січня – святвечір Хрещення Господнього;
19 січня – Хрещення Господнє або Богоявлення;
20 січня – Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна;
23 січня – святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);
25 січня – святої мучениці Татіани (Тетяни);
27 січня – рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії;
29 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;
31 січня – Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських.
До слова, столичні рятувальники оригінально привітали киян зі святами (відео).
Нагадаємо, на період відзначення новорічних і різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій переходить на посилений режим роботи.