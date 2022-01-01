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    Церковні свята у січні: православний календар на кожен день

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    Православний календар 2022 на кожен день для віруючих християн - Церковні свята у січні: православний календар на кожен день
    Православний календар 2022 на кожен день для віруючих християн
    фото з відкритих джерел

    У період із 7 по 17 січня – Святки пісних днів не передбачено

    У січні православні віруючі відзначать кілька важливих релігійних подій, наприклад: Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці, день пам'яті святителя Василя, Хрещення Господнє.

    Крім того, для православних християн продовжується Різдвяний піст. Він закінчується 7 січня – у день святкування Різдва Христового.

    У період із 7 по 17 січня – Святки пісних днів не передбачено. Одноденні пости у січні 2022 року: 18, 21, 26 та 28 січня.

    Далі дивіться православний календар на січень 2022 року, де вказано важливі дати.

    1 січня – преподобного Іллі Муромця, ченця Києво– Печерського;

    2 січня – святого праведного Іоанна (пастиря, проповідника, Кронштадського чудотворця);

    4 січня – святої великомучениці Римської Анастасії (покровительки вагітних);

    6 січня – святвечір Різдва Христового;

    7 січня – Різдво Христове;

    8 січня – Собор Пресвятої Богородиці, святого Йосипа Тесляра (Обручника) і святого Якова, брата Господнього;

    9 січня – первомученика Стефана;

    13 січня – Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);

    14 січня – Обрізання Господнє, святителя Василія Великого;

    15 січня – Чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);

    18 січня – святвечір Хрещення Господнього;

    19 січня – Хрещення Господнє або Богоявлення;

    20 січня – Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна;

    23 січня – святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);

    25 січня – святої мучениці Татіани (Тетяни);

    27 січня – рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії;

    29 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;

    31 січня – Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських.

    До слова, столичні рятувальники оригінально привітали киян зі святами (відео).

    Нагадаємо, на період відзначення новорічних і різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій переходить на посилений режим роботи.

    Теги: державна служба свята хрещення новорічні свята
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    Церковні свята у січні: православний календар на кожен день