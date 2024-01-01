1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У перший день нового року не варто важко працювати

1 січня 2024 року – Новий рік. Також в цей день відзначається День суспільного надбання та День всесвітніх молитов за мир. У церковному календарі – Обрізання Господнє та День святителя Василія Великого.

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Новий рік

Новий рік святкують багато народів відповідно до визнаного календаря. Свято настає в момент початку нового року.

У Новий рік не можна займатися важкою роботою – як зустрінете Новий рік, так його і проведете. Не можна лаятися і сваритися, щоб не залучити неприємності в сім'ю на весь рік.

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2024 рік пройде під заступництвом Зеленого Дерев'яного Дракона. У китайській культурі цей покровитель уособлює в собі дух неба і землі, а також символізує силу, удачу і владу. Вважається, що щасливими кольорами 2024 року є похідні від елементів землі та дерева, а саме – смарагдовий зелений і жовтий.

День всесвітніх молитов за мир

1 січня у світі відбувається масова молитва, адже ця дата – День всесвітніх молитов за мир. Засновник події – Папа Римський Павло VI. Уперше свято відзначили 8 грудня 1967 р. Через два роки Генасамблея ООН визнала день офіційним, дала йому саме таку назву та затвердила девіз: «Пробач, і ти пізнаєш мир».

У день всесвітніх молитов про мир священники звертаються до вірян з посланням миру, закликають не продовжувати ворожнечу, міжнародні конфлікти та війни, пробачити ворогів, боротися з насильством, відстоювати права людини, будувати мир на Землі, нести відповідальність за свої дії і зробити власний внесок у мирне співіснування. Віряни у цей день моляться Господу, благають його припинити війни та встановити мир.

День суспільного надбання

1 січня проводиться День суспільного надбання – свято, коли період дії авторських прав закінчується і твори стають суспільним надбанням. Термін захисту авторського права в більшості країн триває з дня смерті автора впродовж 70 років. У деяких країнах цей термін відрізняється. Найпомітніший приклад – США, де цей строк спочатку складав 75 років, а потім Конгрес подовжив його до 95 років. В Австралії момент має ще більш чіткі межі: жодного переходу творів не буде до 2026 р.

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Спочатку це свято було неофіційним. Перша згадка про нього датується 2004 роком і належить активісту з Канади Волісу Макліну, згодом ініціативу підтримав Лоуренс Лессіг – американський активіст, професор права у Гарвардському університеті. Лессіг знаменитий своєю боротьбою за зміни в законодавстві, яке регулює сферу авторського права, особливо стосовно всесвітньої мережі. Він категорично не підтримував подовження терміну захисту авторського права в США.

Яке сьогодні релігійне свято

1 січня в церковному календарі – Обрізання Господнє, День святителя Василія Великого.

Обрізання Господнє

У цей день згадують, як Діва Марія та Йосип Обручник принесли до храму Сина – там його нарекли Ісусом і здійснили обряд обрізання. Цей обряд був обов'язковим за старозавітним законом для всіх хлопчиків на їхній восьмий день життя, а сама традиція символізувала зв'язок дитини з Богом і очищення від первородного гріха.

Оскільки Син Божий був безгрішним, він міг не піддаватися процедурі. Отці Церкви тлумачать цю подію таким чином: Ісус показав своє смирення перед Господом та був зарахований до людського роду, щоб з часом виконати свою місію – взяти на себе всі земні гріхи заради вічного життя.

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Для вірян свято Обрізання Господнього символізує духовне обрізання, яке полягає в обмеженні гріховних пристрастей та створенні нового зв’язку у любові та мирі між людиною та Отцем Небесним через його Сина.

День святителя Василія Великого

Це православне свято відзначається на честь Василія Великого, відомого також як Василь Кесарійський. У четвертому столітті він був архієпископом Кесарії Каппадокійської.

Він прославився як вселенський учитель, який написав безліч богословських праць та запровадив правила чернецтва. Святитель є покровителем землеробства, тому у цей день люди, йдучи в гості, засівають пашницею домівки господарів на добру долю. Перший посівальник на Новий рік, зазвичай, приносить до хати щастя.

Що не можна робити цього дня

Не варто важко працювати, в перший день року краще відпочити, інакше весь рік важким буде.

Не можна виносити з будинку сміття, щоб не накликати нещастя.

Не можна лихословити, лаятися, сваритися.

Не врато позичати гроші і давати їх в борг.

Заборонено згадувати старі образи.

Народні прикмети

Ожеледиця на дорогах до великого урожаю.

Якщо від самого ранку йде сніг, то ще довго будуть снігопади (до самої весни).

Яскраві зорі вночі – чекайте на сильні морози.

Сильний сніг – влітку буде тепла погода.

Пам’ятні події 1 січня

1 – обрізання Господа Ісуса Христа. Об'явлення Божого імені людству.

1501 – кінець інкунабул, друкованих видань у Європі, що вийшли з моменту винаходи друкарства. З цього дня європейські друковані книжки умовно називають палеотипами.

1622 – папська канцелярія офіційно визнала 1 січня початком року. До того новий рік відраховувався з 25 березня.

1700 – указом Петра І у Росії введений юліанський календар, відтак Новий рік був перенесений на 1 січня. Тим самим відкинувши 5508 років слов’янського літочислення.

1709 – Війна королеви Анни: битва при Сент-Джонсі.

1785 – вийшов перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register заснована Джоном Волтером (1788 року перейменована в «The Times»).

1801 – астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкрив перший (найбільший) астероїд Цереру.

1880 – видано друком у Львові перше число щоденника «Діло», який виходив до початку Другої світової війни.

1885 – у Чернівцях почала виходити україномовна газета «Буковина», редактором якої був письменник і громадський діяч Юрій Федькович.

1901 – проголошено створення Австралійської Співдружності — федерації британських колоній всього континенту.

1919 – Директорія УНР видала закон про автокефалію Української Православної Церкви.

1928 – почала виходити газета «Розбудова нації», орган проводу українських націоналістів.

1942 – у Вашингтоні союзники за антигітлерівською коаліцією підписали Декларацію Об'єднаних Націй про спільну боротьбу проти країн Осі.

1950 – згідно з американським планом «Троян», у цей день повинна була початися ядерна війна проти СРСР, але під час штабних випробувань від ідеї відмовилися через неготовність.

1970 (00:00:00 UTC) – початок відліку часу в Unix-подібних операційних системах (початок епохи Unix).

1992 – Ірак визнав незалежність України.

1994 – почала діяти НАФТА, найбільша в світі регіональна зона вільної торгівлі (США – Канада – Мексика).

1995 – розпочала роботу Світова організація торгівлі.

1999 – введено безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція).

2002 – поява готівкового євро.

2007 – Болгарія та Румунія приєдналися до Європейського Союзу.

2015 – Росія припинила дію двосторонньої секретної угоди з США у галузі безпеки зберігання збройових урану і плутонію.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремія, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія.